أسهل طريقة لعمل البصارة التي تقي من السرطان وأمراض القلب

البصارة أكلة مصرية شعبية قديمة توارثتها الأمهات المصريات ، وبالرغم من أنها أكلة غير مكلفة ومكوناتها بسيطة إلا أن لها قيمة غذائية عالية جدا لأن مكونها الأساسي هو الفول المدشوش الذي يحتوي علي نسبة عالية من البروتين النباتي الذي يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم ، كما أن الفول يحتوي على نسبة عالية من الألياف النباتية التي تساعد على زيادة الإحساس بالشبع وبالتالي إنقاص الوزن ، كما يحتوي على الإيسوفلافون و الفيتوسترولس وهما عنصران مهمان جدا لمحاربة الخلايا السرطانية بجانب الألياف القابلة للذوبان والتى تساعد في إنحفاض نسبة الكوليسترول في الدم والتقليل من التعرض لأمراض القلب ، كما يحتوي أيضا على نسبة عالية من الكالسيوم وبالتالى يحمي العظام من الهشاشة ويزيد من كثافة العظام ، وهناك الكتير والكثير من فوائد الفول هذا بجانب أن البصارة تحتوي على الثوم والبصل ومكونات أخرى .

طريقة عمل طبق البصارة بخطوات سهلة وبسيطة

تختلف طرق تحضير البصارة ولكن تبقى نفس المكونات لا تتغير واليوم سنخبركم بطريقة سهلة وبسيطة وتعتبر أفضل الطرق في تحضيرها وعن تجربة وخاصة للذين لا يحبون البصل المحمر على طبف البصارة .

كوبان كبيران من الفول المدشوش لصنع ٣ أطباق من البصارة متوسطي الحجم .

بصلتان متوسطتان .

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة والبقدونس المفروم .

فصان من الثوم .

ملعقة كبيرة من الكزبرة المجففة .

ملعقة صغيرة من النعناع الجاف .

البهارات المعتادة الملح والفلفل والكمون .

القليل من الزيت النباتي .

قومي بغسل الفول جيدا ثم انقعيه في الماء لمدة نصف ساعة .

اغسلي الفول مرة أخرى .

في وعاء وعلى نار متوسطة ضعي الفول وبصلتين مفرومتين في لتر من الماء واتركيهم يغليان لتسوية الفول .

بعد التأكد من تسوية الفول بالبصل ضعيهم في الخلاط وضعي الكزبرة الخضراء والبقدونس والنعناع والملح والفلفل والكمون وافرميهم جيدا .

ثم أعيدي سكبهم في الوعاء مرة أخرى وعلى نار هادئة .

دعي كل المكونات تغلي على النار حتى يصبح قوامهم كريمي سميك قليلا .

قومي بسكب البصارة في أطباق واتركيهم لمدة ربع ساعة حتى تهدأ حرارتها .

في مقلاة على نار هادئة ضعي القليل من الزيت ثم ضعي فصين من الثوم مفرومين وضعي ملعقة الكزبرة الجافة وقلبيهم حتى يصبح لونهم أصفر وهكذا تكوني قد صنعتي مايسمى بالتقلية .

ضعي التقلية فوق أطباق البصارة للتزيين كما أنها تعطيها مذاق مميز ورائحة شهية .

المكوناتطريقة التحضير

وهكذا سيكون لديك طبق متكامل يكفي كوجبة لغذاء صحي ومفيد .