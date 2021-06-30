طريقة عمل الرقاق في البيت وعمل الرقاق الحلو بالسكر واللبن وطعمة تحفة، خلال فترة الحكم العثماني انتشر نوع من أنواع الخبز وهو يسمى الرقاق، فهو عبارة عن خبز رقيق يوجد منه الطري والمحمص كما أنه يتميز بمذاقه الجذاب واللذيذ ويمكن عمل الرقاق حلو بالسكر ويمكن عملة مالحا بالحمة والجنبة والخضروات وهو سهل جدا في تحضيره، لذلك سوف نقدم لكم الطريقة وفق لمكونات سهلة وبسيطة. طريقة عمل الرقاق في البيت وعمل الرقاق الحلو بالسكر واللبن وطعمة تحفة طريقة عمل الرقاق في البيت وعمل الرقاق الحلو بالسكر واللبن وطعمة تحفة عمل الرقاق في المنزل بمكونات اقتصادية مكونات عمل الرقاق في المنزل عدد أربعة أكواب متوسطة الحجم من الدقيق الأبيض والمتعدد الاستخدام وهي ما تعادل كيلو تقريبا.

مقدار قليل من الزيت النباتي.

رشه من الملح.

أربعة ملاعق صغيرة من السكر الأبيض.

عدد من 2 إلى 3 ملاعق من الزبدة.

كيلو من اللبن. طريقة تحضير عمل الرقاق في المنزل اخلطي اللبن مع الطحين والسكر والزبدة والملح بالإضافة إلى اللبن ثم قلبي جيدا حتى تحصلي عجينة مناسبة.

ضعي العجينة جانبا واتركيها لمدة لا تقل عن ساعة ونصف حتى تختمر بشكل جيد.

قطعي العجين على شكل كرات صغيرة ومناسبة في الحجم ثم انثري بعض الدقيق على سطح نظيف وابدئي في فرد كرات العجين حتى تحصلي على طبقة رقيقة.

رصي العجينة داخل صينية وادخليها إلى فرن تم تسخينه مسبقا.

عند النضج اخرجي الرقاق واعملي على حشوه بالجنبة أو اللحمة. طريقة عمل الرقاق باللبن طريقة تحضير عمل الرقاق في المنزلطريقة عمل الرقاق باللبن مكونات عمل الرقاق باللبن عدد 3 أكواب من الدقيق الأبيض والمتعدد الاستخدام .

سمنة.

عدد 2 كأس متوسط الحجم من السكر المطحون.

ربع كيلو من المكسرات المحببة.

كيلو رقاق. طريقة تحضير عمل الرقاق باللبن أمسحي صينية بالسمن ثم بللي الرقاق بالقليل من الماء وضعيه داخل الصينية.

ادهني الرقاق بالسمن ثم ضعي طبقة أخرى ادهني.

كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي من الكمية المطلوبة ولكن اعملي على وضع المكسرات بين كل طبقتين من الرقاق.

ادخلي الصينية الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي ثم أخرجيها.

أضيفي السكر إلى اللبن ثم اسكبيه على صينية الرقاق. طريقة تحضير عمل الرقاق باللبن الوسوم

طريقة عمل الرقاق في البيت وعمل الرقاق الحلو بالسكر واللبن وطعمة تحفة، خلال فترة الحكم العثماني انتشر نوع من أنواع الخبز وهو يسمى الرقاق، فهو عبارة عن خبز رقيق يوجد منه الطري والمحمص كما أنه يتميز بمذاقه الجذاب واللذيذ ويمكن عمل الرقاق حلو بالسكر ويمكن عملة مالحا بالحمة والجنبة والخضروات وهو سهل جدا في تحضيره، لذلك سوف نقدم لكم الطريقة وفق لمكونات سهلة وبسيطة. طريقة عمل الرقاق في البيت وعمل الرقاق الحلو بالسكر واللبن وطعمة تحفة طريقة عمل الرقاق في البيت وعمل الرقاق الحلو بالسكر واللبن وطعمة تحفة عمل الرقاق في المنزل بمكونات اقتصادية مكونات عمل الرقاق في المنزل عدد أربعة أكواب متوسطة الحجم من الدقيق الأبيض والمتعدد الاستخدام وهي ما تعادل كيلو تقريبا.

مقدار قليل من الزيت النباتي.

رشه من الملح.

أربعة ملاعق صغيرة من السكر الأبيض.

عدد من 2 إلى 3 ملاعق من الزبدة.

كيلو من اللبن. طريقة تحضير عمل الرقاق في المنزل اخلطي اللبن مع الطحين والسكر والزبدة والملح بالإضافة إلى اللبن ثم قلبي جيدا حتى تحصلي عجينة مناسبة.

ضعي العجينة جانبا واتركيها لمدة لا تقل عن ساعة ونصف حتى تختمر بشكل جيد.

قطعي العجين على شكل كرات صغيرة ومناسبة في الحجم ثم انثري بعض الدقيق على سطح نظيف وابدئي في فرد كرات العجين حتى تحصلي على طبقة رقيقة.

رصي العجينة داخل صينية وادخليها إلى فرن تم تسخينه مسبقا.

عند النضج اخرجي الرقاق واعملي على حشوه بالجنبة أو اللحمة. طريقة عمل الرقاق باللبن طريقة تحضير عمل الرقاق في المنزلطريقة عمل الرقاق باللبن مكونات عمل الرقاق باللبن عدد 3 أكواب من الدقيق الأبيض والمتعدد الاستخدام .

سمنة.

عدد 2 كأس متوسط الحجم من السكر المطحون.

ربع كيلو من المكسرات المحببة.

كيلو رقاق. طريقة تحضير عمل الرقاق باللبن أمسحي صينية بالسمن ثم بللي الرقاق بالقليل من الماء وضعيه داخل الصينية.

ادهني الرقاق بالسمن ثم ضعي طبقة أخرى ادهني.

كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي من الكمية المطلوبة ولكن اعملي على وضع المكسرات بين كل طبقتين من الرقاق.

ادخلي الصينية الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي ثم أخرجيها.

أضيفي السكر إلى اللبن ثم اسكبيه على صينية الرقاق. طريقة تحضير عمل الرقاق باللبن

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