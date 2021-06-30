طريقة عمل الآيس كريم في البيت بمكونين فقط ب 5 نكهات أفضل من الجاهز

طريقة عمل الآيس كريم في البيت، من بين الوصفات المرغوبة والمحبوبة والتي هي عشق للكبار، وللصغار، ومن خلال الفقرات التالية نتطرق لكيفية التنفيذ لأسهل الطرق التي من خلالها نقدم وصفة مميزة للأيس كريم الشبيه بالمعروض في المحلات، بل ويكون أفضل لأننا سنقوم بتحضيره بخامات منزلية مميزة، وذات قيم غذائية عالية. طريقة عمل الآيس كريم في البيت بمكونين فقط طريقة عمل الآيس كريم في البيت بمكونين فقط يمكننا أن نحضر الأيس كريم من خلال المكونات التالية: خمس بيضات كاملة.

سكر بكمية حوالي كوبان.

كوبان كريمة.

كوبان كريمة. كوبان حليب سائل كامل الدسم.

كمية فانيللا مناسبة طريقة التحضير لخليط الأيس كريم: في البداية ينبغي التحضير لوعاء مناسب لخلط المكونات معًا بشكل جيد.

خفق البيض، وخلط الحليب ومكون الكريمة إلا أن تختفي الكريمة بشكل كامل في الحليب، ونضع البيض المخفوق معهما ثم نكرر الخلط لمرة أخرى.

وضع الخليط فوق النار بقدر مناسب، ثم نقوم بالتقليب الجيد لهما، وسنلاحظ أن المزيج يغلظ قوامه بعض الشيء.

ضرورة التبريد للمزيج تمامًا بالثلاجة.

بعد تمام برودته نضعه بالماكينة المخصصة لتحضير وصفة الأيس كريم، ولا بد من المتابعة للإرشادات، وتعليمات الاستعمال للماكينة.

صب الخليط عقب تحضيره بالحاويات المناسبة، وتركه لفترة بالثلاجة حتى تمام تجميده.

من الممكن أن نقدمه مع بعض شرائح الفواكه الطازجة. الأيس كريم ببسكويت الأوريو الأيس كريم ببسكويت الأوريو من الممكن أن نحضر تلك الوصفة كما يلي بالنقاط التالية: كوبان حليب.

كوبان كريمة مجففة أو كريم شانتيه.

فانيليا

ثلاث عبوات أوريو.

سكر بالكمية المرغوبة. طريقة التحضير للخليط الخاص بالأيس كريم: باستعمال المضرب الكهربي نخفق اللبن مع مكون الكريم شانتيه، وذلك على سرعة عالية حتى تمام الحصول على خليط متماسك بعض الشيء.

نقوم بالطحن للبسكوت للحصول عليه مجروش ثم نقلبه مع الكريمة المخفوقة باللبن، والتقليب، مع الإضافة لكمية مناسبة من مكون الفانيللا، وذلك بهدف تعزيز المذاق الجميل للخليط.

لا بد من اختيار القوالب الملائمة لتحضير وصب الأيس كريم، وتكون القوالب على حسب عدد الأفراد.

يصب المزيج باستعمال الأداة المخصصة لصب الأيس كريم، مع وضع تلك القوالب بالمجمد، أو الفريز لمدة تعادل خمس ساعات. الوسوم

طريقة عمل الآيس كريم في البيت، من بين الوصفات المرغوبة والمحبوبة والتي هي عشق للكبار، وللصغار، ومن خلال الفقرات التالية نتطرق لكيفية التنفيذ لأسهل الطرق التي من خلالها نقدم وصفة مميزة للأيس كريم الشبيه بالمعروض في المحلات، بل ويكون أفضل لأننا سنقوم بتحضيره بخامات منزلية مميزة، وذات قيم غذائية عالية. طريقة عمل الآيس كريم في البيت بمكونين فقط طريقة عمل الآيس كريم في البيت بمكونين فقط يمكننا أن نحضر الأيس كريم من خلال المكونات التالية: خمس بيضات كاملة.

سكر بكمية حوالي كوبان.

كوبان كريمة.

كوبان كريمة. كوبان حليب سائل كامل الدسم.

كمية فانيللا مناسبة طريقة التحضير لخليط الأيس كريم: في البداية ينبغي التحضير لوعاء مناسب لخلط المكونات معًا بشكل جيد.

خفق البيض، وخلط الحليب ومكون الكريمة إلا أن تختفي الكريمة بشكل كامل في الحليب، ونضع البيض المخفوق معهما ثم نكرر الخلط لمرة أخرى.

وضع الخليط فوق النار بقدر مناسب، ثم نقوم بالتقليب الجيد لهما، وسنلاحظ أن المزيج يغلظ قوامه بعض الشيء.

ضرورة التبريد للمزيج تمامًا بالثلاجة.

بعد تمام برودته نضعه بالماكينة المخصصة لتحضير وصفة الأيس كريم، ولا بد من المتابعة للإرشادات، وتعليمات الاستعمال للماكينة.

صب الخليط عقب تحضيره بالحاويات المناسبة، وتركه لفترة بالثلاجة حتى تمام تجميده.

من الممكن أن نقدمه مع بعض شرائح الفواكه الطازجة. الأيس كريم ببسكويت الأوريو الأيس كريم ببسكويت الأوريو من الممكن أن نحضر تلك الوصفة كما يلي بالنقاط التالية: كوبان حليب.

كوبان كريمة مجففة أو كريم شانتيه.

فانيليا

ثلاث عبوات أوريو.

سكر بالكمية المرغوبة. طريقة التحضير للخليط الخاص بالأيس كريم: باستعمال المضرب الكهربي نخفق اللبن مع مكون الكريم شانتيه، وذلك على سرعة عالية حتى تمام الحصول على خليط متماسك بعض الشيء.

نقوم بالطحن للبسكوت للحصول عليه مجروش ثم نقلبه مع الكريمة المخفوقة باللبن، والتقليب، مع الإضافة لكمية مناسبة من مكون الفانيللا، وذلك بهدف تعزيز المذاق الجميل للخليط.

لا بد من اختيار القوالب الملائمة لتحضير وصب الأيس كريم، وتكون القوالب على حسب عدد الأفراد.

يصب المزيج باستعمال الأداة المخصصة لصب الأيس كريم، مع وضع تلك القوالب بالمجمد، أو الفريز لمدة تعادل خمس ساعات.

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