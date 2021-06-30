طريقة تنظيف الكرشة أسهل وأسرع الطرق لتنظيف الكرشة وجعل لونها بيضاء بدون زفارة، تعتبر الكرشة من الأحشاء الداخلية للحيوانات التي تذبح وهى ذات طعم لذيذ ويفضلها الكثير من الناس، والكرشة من الأكلات المفيدة التي تحتوى على قيمة غذائية عالية وهى مفيدة جدا لعظام الإنسان ومعظم الذين يحبون الكرشة يعلمون تماما مدى صعوبة التنظيف والوقت التي تستغرقه ربة المنزل في تنظيفها ونحن في هذا المقال سوف نعرض لحضراتكم كيفية تنظيف الكرشة بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة تنظيف الكرشة

هناك العديد من الطرق التي تساعد على إزالة السواد والطبقة الخارجية للكرشة وتحويل لونها من الأسود للأبيض.

نحضر وعاء عميق ونضع به الكرشة والكثير من الماء ونضعه على النار حتى يتم الغليان بقوة ثم ننزله من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد. نخرج الكرشة من الماء ونضعها على سطح مستوى رخامة مثلا ونقوم بإجراء عملية الكشط باستخدام الطرف الغير حاد في السكين وببطء وبلطف حتى تظهر باللون الأبيض الناصع البياض. نحضر وعاء آخر ونضع به الكرشة التي تم تنظيفها مع الماء وعصير الليمون والخل. نترك الوعاء جانبا لمدة ساعتان ثم نخرج الكرشة ونغسلها بالماء البارد. يمكن إجراء عملية الطبخ بعد التنظيف والغسيل بالماء أو يتم حفظها في فريزر الثلاجة لحين الاستخدام.

يتم تنظيف الكرشة على البارد بأن تقومي بإزالة ما على الكرشة من أوساخ ودهون بيديك. ثم قومى باستخدام السكين الطرف الغير حاد واكشطيها جيدا. بعد عملية الكشط وإزالة الأوساخ والدهون قومى بنقع الكرشة في وعاء به مشروب سفن أب بشرط أن يكون سفن أب بدرجة حرارة الغرفة أي غير مثلج وذلك لمدة لا تقل عن ساعة من الزمن. ثم نخرج الكرشة بعد مضى الوقت المطلوب من السفن أب ونقوم بشطفها بماء الحنفية. بعد ذلك قومى بدعك الكرشة باستخدام عصير الخل والليمون والملح ثم تترك جانبا لمدة ربع ساعة. بعد مرور الوقت قومى بشطفها مرة أخرى بماء الحنفية وبهذا تكون الكرشة جاهزة لعملية الطبخ. هكذا هي طريقة تنظيف الكرشة.

تنظيف الكرشة بالماء المغليكيفية تنظيف الكرشه على البارد