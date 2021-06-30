طرق ووصفات تفتيح وتوريد لون الشفايف الداكنة من أول استعمال

طرق ووصفات تفتيح وتوريد لون الشفايف شيء مهم ويبحث عنه جميع السيدات والفتيات كذلك حيث تعتبر الشفاه الوردية واحدة من علامات الجمال الجذابة للمرأة فهي ميزة مهمة جدا لهن، وكذلك يوجد رجال تهتم بنفس الموضوع حيث أنها تعطي مظهر جيد جدا للرجل، لذلك نجد عدد كبير مهتم بالبحث عن طرق تفتيح وتبييض الشفايف الداكنة، ويرجع لون الشفايف الداكن إلى أسباب كثيرة تؤدي إلى هذه المشكلة المزعجة ومن أهم هذه الأسباب هي التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس المضرة كما أن عادة التدخين أحد أقوى الأسباب التي تجعل الشفايف تأخذ اللون الداكن لكن يوجد عامل أخر قد يؤدي إلى اسمرار الشفايف وهي الخلل الهرموني.

لكن ولحسن الحظ أن كل هذه الأسباب لها وسائل علاجية عديدة تساعد في تفتيح وتوريد لون الشفايف، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على أفضل الطرق والوصفات الطبيعية التي يمكن صنعها بنفسك في المنزل بكل سهولة لتفتيح وتوريد الشفايف وكل هذه الوصفات لن تكلفك الكثير وآمنة أيضا.

يجب أن تعرف أن هناك طرق عديدة تساعدك على تفتيح وتوريد لون الشفايف كما أنها تمنع اسمرار الشفايف وظهور اللون الداكن بها ومن هذه الطرق:

بجب إيقاف عادة التدخين: يؤثر التدخين على صحة الإنسان بصفة عامة كمان أنه واحد من أهم الأسباب التي تعمل على تغيير لون الشفايف إلى اللون الداكن وذلك لاحتوائه على النيكوتين والقطران، لذلك ينصح جميع المختصين في عالم التجميل بالتوقف الفوري عن التدخين. ترطيب الشفايف باستمرار: للحفاظ على لون الشفايف يجب ترطيبها دائما وذلك حتى لا يحدث جفاف الشفايف مما يؤدي إلى التشققات وتحويلها إلى اللون الداكن، ومن أفضل المرطبات المشهورة هي زبدة الكاكاو أو شمع العسل. شرب الماء: تعمل الماء على ترطيب الجسم بالكامل مما يساعد في تقليل نسبة الإصابة بالجفاف وبالتالي يساعد في تفتيح لون الشفايف، كما ينصح الأطباء بشرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميا. عمل تدليك للشفايف: يؤدي تدليك الشفايف باستمرار في رفع مستوى تدفق الدم مما يؤدي إلى تغيير لون الشفايف من اللوم الداكن المزعج للون الوردي الرائع الذي تتمناه كل فتاه، كما يمكن تدليك الشفايف باستخدام زيت جوز الهند وزيت اللوز حيث يتميز بفوائده العديدة، ويفضل استخدامه في تدليك الشفايف بلطف خلال النهار وقبل النوم تقشير الشفايف: فرك الشفايف بأطراف الأصابع وعمل مقشر طبيعي لها عامل مهم جدا لتفتيح وتوريد الشفايف، وذلك من خلال خبط ملعقة كبيرة من الزبدة مع ملعقتين كبيرتين من السكر ومن ثم يوضع هذا الخليط علي الشفايف ونقوم بفركهم بحركات دائرية لمدة دقيقتين على الأقل، وللحصول على نتائج سريعة يفضل استخدام هذا المقشر الطبيعي يوم بعد يوم.

من خلال مكونات منزلية بسيطة يمكن عمل العديد من الوصفات التي تعمل على تفتيح وتوريد لون الشفايف بسهولة ومنها:

الليمون من المواد الطبيعية التي تدخل في الكثير من الوصفات وذلك لفوائده الكثيرة ومن أفضل هذه الفوائد هي الخصائص التي تعمل على تفتيح وتبييض البشرة بشكل عام والشفايف بشكل خاص، حيث يساعد في إزالة الجلد الميت من الشفايف وجعلها مشرقة ووردية.

المكونات

كوب صغير من عصير الليمون الطازج

٢ ملعقة من العسل

طريقة التحضير والاستخدام

في نفس الكوب نخلط العسل وعصير الليمون جيدا. ثم نضع المكون على الشفايف ويتم تدليكهم لمدة خمس دقائق بأطراف الأصابع. دعي الخليط يجف تماما على الشفايف ثم افركيهم وبعد ذلك اغسليهم بالماء، نكرر الوصفة يوميا.

وصفة زيت الزيتون لتفتيح وتوريد الشفايف

يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشفايف ومدها بالعناصر الغذائية تجعلها تبدو أجمل وأفتح.

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر

ملعقة صغيرة من السكر البني

طريقة التحضير والاستخدام