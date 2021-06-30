هنا.. 7 طرق طبيعية لعلاج تجاعيد الوجه والبشرة

تؤدي عملية التقدم في العمر لدى النساء والرجال إلى الشيخوخة الطبيعية، ومن أبرزها ظهور التجاعيد في بعض المناطق لدى الجنسين بلا استثناء، وتظهر التجاعيد بصورة خاصة في المناطق المعرضة للشمس بكثرة، مثل منطقة الوجه والعنق واليدين والساعدين، وهو الأمر الذي يثير حالة من عدم الارتياح لدى النساء خاصة، ويدفع الجنسين إلى البحث عن طرق طبيعية لعلاج تلك التجاعيد، أو حتى لو وصل الأمر إلى استخدام الطرق الطبية الحديثة وأشهرها عمليات التجميل من خلال حقن البوتكس أو شد الجلد وغيرها، مما تطالعنا به يومياً الكثير من الصحف والقنوات التليفزيونية.

أسباب ظهور تجاعيد الوجه لدى الرجال والنساء

توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد في الوجه، أبرزها أن تلك العملية تعتبر جزء طبيعي من حياة الإنسان، نتيجة تقدمه في العمر فتصبح البشرة أرق وجافة وأقل مرونة، وهو الأمر الذي يعني بصورة مباشرة عدم قدرتها على تعويض التلف الذي تتعرض له، وفي نهاية الأمر ظهور التجاعيد أو الخطوط على الجلد، وتوجد عدة أسباب آخرى يمكن تلخيصها في يلي:

قد تصاب بالتجاعيد خاصة في منطقة الوجه في سن مبكرة، وهذا الأمر نتيجة كثرة تعابير الوجه مثل الغضب أو الابتسام والضحك، ومع تقدمك في العمر تزيد درجة هذه التجاعيد والخطوط.

قد تؤثر التجاعيد على جميع ألوان البشرة للشخص الواحد، ولكن بعض الأبحاث الجديدة تشير إلى أن أصحاب البشرة السوداء والآسيويين لديهم مناعة أكثر من ظهور تجاعيد الوجه.

التعرض لأشعة الشمس وخاصة الأشعة فوق البنفسجية بكثرة، وتعمل هذه الأشعة الضارة على تكسير الكولاجين وبعض الألياف في الجلد، والتي تعتبر النسيج الضام الرئيسي الذي يدعم الجلد، وعند تعرضه للتلف يصبح جلد الإنسان أقل مرونة ويبدأ في التدلي وتظهر التجاعيد.

تنقص إمدادات الجلد بالدم مع قيام الشخص بالتدخين المنتظم الكثير وهو الأمر الذي يسرع من عملية الشيخوخة المبكرة.

يسبب تناول المواد الكحولية جفاف الجلد أيضاً، حيث يزيد احتمال ظهور التجاعيد بكثرة في الجلد الجاف.

طرق علاج التجاعيد باستخدام الأعشاب الطبيعية

توجد العديد من المواد والأعشاب الطبيعية في البيئة المحيطة بك، والتي يساعد استخدامها في عملية شد الوجه والتقليل من آثار الشيخوخة، ومن أبرز تلك الطرق والوصفات الطبيعية ما يلي:

1- استخدام بياض البيض

يمكن لبياض البيض أن يفعل المعجزات في بشرتك، ويتم ذلك عبر ضرب بعض من بياض البيض في وعاء، ومن ثم وضعه على البشرة مباشرة، بعدها قومي بتدليكه برفق واتركيه على البشرة لمدة 15 دقيقة، ويساعد هذا الأمر على تقديم البروتين وفيتامينات ب و هـ والتي تساعد في علاج الخطوط الدقيقة في الوجه بصورة طبيعية.

2- استخدام زيت الزيتون

لزيت الزيتون العديد من الفوائد الصحية ويستخدم في الكثير من وصفات العلاج الطبيعية، وهذه المرة يتم استخدامه في علاج تجاعيد الوجه، ويتم ذلك عبر وضع بعض نقاط من زيت الزيتون على البشرة قبل النوم مع تدليكها، وسوف تستيقظي في صباح اليوم التالي على بشرة صحية ناعمة ونضرة.

3- استخدام عصير الليمون

يعتبر الليمون أحد أكثر الفواكه الغنية بفيتامين سي في الطبيعية، ويعتبر استخدامه في علاج تجاعيد الوجه أحد أكثر الطرق الرائجة الآن، حيث تساعد خصائص وصفات الليمون الحمضية في التخفيف من آثر التجاعيد.

4- استخدام الصبار لعلاج التجاعيد

يعتبر نبات الصبار غني جداً بحمض الماليك، وهذا الحمض يساعد ويحسن من مرونة الجلد، ويتم استخدامه عبر أخذ بعض الجل أو عصارة ورق الصبار ووضعه على البشرة لمدة 15 دقيقة، واتركيه حتى يجف ثم اغسليه بالماء.

5- استخدام الموز لعلاج تجاعيد الوجه

تساعد خصائص الموز الغذائية الجسم على محاربة الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد من البداية، ويمكن لك استخدامه عبر هرس بعض ثمرات الموز وتحويلها إلى عجينة، ومن ثم وضعها على الوجه والبشرة مع تركها لمدة نصف ساعة كاملة ثم غسلها بالماء، ويمكن أن تضيفي إلى عجينة الموز تلك بعض العسل والأفوكادو وسوف تحصلي على نفس التأثير المعالج.

6- استخدام الجزر لعلاج تجاعيد الوجه

يعتبر الجزر أحد الأطعمة الغنية بفيتامين أ، وهو فيتامين أساسي في إنتاج الكولاجين، وبالتالي يساعد جسم الإنسان على الحفاظ على البشرة ناعمة وخالية من التجاعيد، ويمكن لك استخدامه عبر غلي بعض قطع الجزر في الماء وضعي عليه بعض القليل من عسل النحل، ومن ثم قومي بوضع هذا المزيج من الجزر والعسل على وجهك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء.

7- قناع الزبادي مع زيت الزيتون

يمكن لك الحصول على مزيج رائع بين الزبادي وزيت الزيتون الطبيعي النقي، وذلك من خلال خلط 4 ملاعق كبيرة من الزبادي مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم تقوم بعمل خلط لتلك المكونات مع بعضها حتى تصل إلى التجانس التام فيما بينها، بعد ذلك تقوم بوضع الخليط على البشرة لمدة ثلث ساعة تقريباً، بعدها تقوم بغسل المنطقة بالماء الفاتر فقط.