وصفة سحرية لتفتيح المناطق الحساسة والجسم كله في ثلاثة أيام فقط.. لن تصدقي النعومة والبياض

تفتيح المناطق الحساسة، من الأمور التي تؤرق العديد من النساء والفتيات والمقبلات على الزواج، فقد يؤدى تصبغ الاماكن الحساسة الى حرج لكى و مظهر غير مرغوب، وتحبين التخلص من أي اسمرار في هذه المناطق، لذلك نقدم لكى وصفات طبيعية منزلية لتخلصك من تصبغ الأماكن الحساسة بسهولة و بوصفات منزلية دون استخدم كريمات او مواد كيمائية و ضارة ببشرتك و جلدك، تستطيعي اعدادها بنفسك في المنزل.

تفتيح المناطق الحساسة

للتخلص من سواد المناطق الحساسة مضمون 100% بمواد طبيعية، حيث ان السبب من وراء تصبغ هذه المنطق هو لبس الملابس الصناعية والجينس الضيق واستعمل الأسبريهات ومزيلات العرق على تلك الأماكن، فتسطيعي التخلص من التصبغ من كل هذه الاثار، اما التصبغ بسبب مشاكل هرمونية او مشاكل بالجهاز الهضمي والقولون او مقاومة الانسولين، لابد من استشارة طبيب متخصص وعلاج المسبب اولاً ثم نستخدم الوصفات لإزالة التصبغات.

الخيار يعتبر لب وعصير الخيار منتجات تبييض فعالة ولطيفة ومناسبة حتى للاماكن الحساسة، كما أنها قادرة على تشبع الجلد بالرطوبة، مما يحميه من الجفاف ويقوم بتفتيح لون الجلد ويكسبه نعومة وحيوية.

ماسك تبييض الجلد الشامل يتكون من لب الخيار والعصير، ابشري الخيار على مبشرة الخضراوات، وقومي بطي الشاش الطبي القطني ثلاث طبقات ووزع بشر الخيار داخلها، ثم ضع قطع الشاش ببشر الخيار على الاماكن الحساسة واتركيها لمدة 20 الى 30 دقيقة

إذا كنتي تعاني من جفاف في تلك الماكن ضيفي معلقة زبادي لمبشور الخيار وزيت الشاي.

كرى تلك الوصفة مرتين في الأسبوع وستلاحظين الفرق بسرعة، ثم واظبى على استخدام الوصفة مرة كل أسبوع لتحافظي على بشرتك من الاسمرار بسبب الملابس الغير قطنية.

يمكن استخدامه للبشرة الحساسة والجافة المساك يتكون من عصير الخيار مع الحليب، وخلطهما بنسب متساوية، واخلطيهم مع بشر البطاطس، وافردي الخليط في شاش طبي وضعيه على أماكن السود من الماكن الحساسة واركسها لمدة نصف ساعة وككرى الوصفة تندهشين من النتيجة.

كرري الوصفة مرتين اسبوعياً للحصول على نتيجة فعالة، و لتحصلي على النتيجة باستمرار استخدمي الماسك مرة أسبوعيا حتى تحافظي على النتيجه.

ماسك الخيارماسك الخيار والبطاطس