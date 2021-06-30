وجدنا خلطة جهنمية لتنظيف السجاد بدون غسيل على الناشف وازالة البقع الصعبة، هذه الوصفة التي تبحث عنها جميع النساء التي تعاني من الاوساخ والاتربة التي يتعرض لها السجاد، فهذه الخلطة ستساعدك على إزالة الاوساخ بشكل سريع وأقل مجهود في أسرع وقت ممكن بمكونات متوفرة في جميع المنازل.

خلطة جهنمية لتنظيف السجاد بدون غسيل

اليكم أفضل الخلطات التي تساعدك في القضاء على البقع والاوساخ بشكل نهائي، ومكونات هذه الوصفات وطريقة التحضير، كما يلي:

المكونات

3 معالق كربونات الصوديوم.

معطر

طريقة التحضير

ضعي الكربونات مع المعطر على البقعه، ثم قمي بفركها بالفرشاه، اتركيها فتره، ثم نظفيها بالمكنسة الكهربائيه.

المكونات

3 معالق كبيرة كربونات الصوديوم.

5 معلق ملح الليمون.

كوب خل أبيض.

نصف كوب كلور أبيض.

ماء فاتر.

طريقة التحضير

قومي باضافة جميع المكونات مع بعضها البعض وخلطها جيدًا في وعاء، ثم قمي بوضع الخليط على السجاد او مكان البقعة، ثم لتركيها تجف.

الوصفة الثانية

المكونات

كوب خل أبيض. 5 من كربونات الصوديوم. ملح طعام. 3 معالق مسحوق غسيل.

طريقة التحضير

قومي بوضع المكونات في وعاء، ثم اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، ثم قمي بتنظيف السجاد من خلال المكنسة الكهربائية، ثم ضعي هذا الخليط في مكان البقع او الاوساخ، اتركيها حتي تجف تمامًا.

تعليمات ونصائح تساعدك على الحفاظ على السجاد من البقع

هناك عدة نصائح يجب معرفتها لتساعدك في الحفاظ على السجاد من البقع والاوساخ، وتساعدك أثناء استعمال وصفات التنظيف، وهي:

الاستمرار بتنظيف السجاد كل يوم من الاتربة بالمكنسة الكهربائيه. استخدام الحافظات تساعد على الحفاظ على السجاد. استخدام أقوي خلطة جهنمية لتنظيف السجاد بدون غسيل على الناشف وازالة البقع الصعبة. استخدمي الجونتي اثناء التنظيف، لكي لا تتعرضي للأذي. الماء الدافئ يساعد في القضاء على البقع.

هنا سوف تجد خلطة جهنمية لتنظيف السجاد بدون غسيل على الناشف وازالة البقع الصعبة.