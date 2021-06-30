هل يحدث حمل بعد الغسل من الدورة بيوم من أكثر الأسئلة الشائعة التي تراود أغلب السيدات، خاصةً في حالة عدم المواظبة على موانع الحمل، وعلى الرغم أن تلك الفترة من الفترات المتوقع حدوث الحمل بها إلا أن الأمر شائك لعدة أسباب ودلالات سنتعرف عليها معًا من خلال السطور القادمة.

ايام التبويض بعد الدورة

من خلال عدة خطوات مؤكدة، يمكن معرفة أيام التبويض بعد الدورة وهل يحدث حمل بعد الغسل من الدورة بيوم أم لا كالآتي:

يتم إجراء الاختبار المنزلي للكشف على الهرمون اللوتيني، حيث إن زيادة ذلك الهرمون دلالة على قرب موعد الإباضة. اختبار هرمون البروجسترون إنتاج جسم المرأة هرمون البروجيستيرون بشكل عام أو إنتاجه بشكل مضاعف عن المعتاد، دلالة على أن المرأة تمر بمرحلة الإباضة. تطبيق الخصوبة يتوافر على المتاجر الإلكترونية تطبيقات تحدد موعد الدورة شهرياً منذ بدايتها حتى نهايتها، كما يحدد مواعيد التبويض بناءً على انتظام الدورة، أما في حالة عدم انتظامها فمن المؤكد أن النتائج غير صحيحة.

الاختبار المنزليالحمل بعد الدورة مباشرة

الاغتسال من الدورة الشهرية لا يعني اقتراب فرصة الحمل، الأمر يتوقف على انتظام الدورة الشهرية وموعد الإباضة والجماع كالآتي:

الدورة الشهرية المنتظمة القصيرة لها أو أولوية حدوث الحمل بعد الدورة مباشرة، بمعنى نزول الدورة كل 22 يوم بالتحديد يزيد فرصة الإباضة بعد انتهاء الدورة بأيام قليلة.

ويمكن تحديد فترة الإباضة خلال تلك المدة من خلال النشاط الذي يفرزه الرحم، وهو إفراز أبيض ثقيل يدل على الدخول في مرحلة التبويض.

وعند الرغبة في الحمل بعد انتهاء الدورة مباشرة، يجب المتابعة مع طبيب أمراض النساء منذ اليوم الثالث من الدورة حتى موعد انتهائها، وبناءً على الكشف السريري والكشف بالسونار يستطيع الطبيب تحديد مواعيد الإباضة وكيف يحدث الحمل خلال تلك الفترة.

حبوب منع الحمل

من أكثر وسائل منع الحمل الهرمونية الفعالة والتي تتميز بدرجة أمان تصل إلى 99 بالمائة، ذلك في حالة إتباع طريقة الاستخدام الصحيحة:

حبوب منع الحمل أحادية الهرمون يتم استخدامها بشكل مستمر حيث يحتوي الشريط على 28 حبة كل شريط يليه الآخر دون توقف. حبوب منع الحمل ثنائية الهرمون عبارة عن شريط 21 قرص يتم استخدامهم، ثم التوقف حتى نزول الدورة التي تأتي عادة في اليوم الثالث، وفي اليوم الخامس منها يتم البدء في الشريط الجديد وهكذا. يحب أخذ حبوب منع الحمل في مواعيدها بالدقيقة والثانية، لعدم حدوث الحمل.

هل يحدث حمل بعد الغسل من الدورة بيوم أو لا من الأمور الشائكة، التي تختلف من سيدة إلى أخرى بناءً على انتظام الدورة الشهرية وانتظام الهرمونات.