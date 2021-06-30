يعتبر كريم جل الصبار السحري ، من أفضل وأقوى الكريمات التي تعمل على إعادة ترطيب البشرة، وعلاج الجفاف لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، ويعتبر فعال جداً في علاج الحروق، ومكافحة حب الشباب، والاكزيما والصدفية، وتأخير علامات التقدم في السن، ومعالجة التجاعيد والشيخوخة، ويحتوي أيضاً على فيتامينات A, B, C, E ويعتبر من المواد الغذائية الهامة للبشرة لاحتوائه على مضادات الالتهابات، وجل الصبار قد يكون مفيد بشكل كبير في علاج تراكم المواد الضارة على البشرة، ويعتبر جل الصبار مناسباً لأنواع البشرة المختلفة بشكل عام، لكنه مفيد بشكل خاص للبشرة الجافة، وكثير من السيدات والفتيات يبحثون عن وصفات وكريمات تساعد على تفتيح لون البشرة بشكل سريع، خاصة قبل دخول المناسبات والأعياد، ومن هنا سوف نعرض لكم طريقة عمل كريم جل الصبار السحري والمبهر في تفتيح البشرة وشد التجاعيد بشكل أسرع، من خلال موقع ثقفني الإخباري.

مكونات عمل كريم جل الصبار

سوف نتعرف على أسهل مكونات عمل كريم جل الصبار السحري وهي كما يأتي:-

قطعة من نبات الصبار.

كبسولة من فيتامين E.

ثلاثة نقاط من زيت الورد.

نصف كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من حب الرشاد المطحون.

ملعقة صغيرة جلاتين من العطار.

طريقة تحضير كريم الألوفيرا

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم جل الصبار السحري وهي كما يلي :-

نحضر قطعة من نبات الصبار، ثم نقوم بغسلها جيداً بالماء، ونقوم بتقطيع الجوانب التي بها الشوك ونقشرها، ثم نقوم بعد ذلك بغسلها من المادة الضارة ونأخذ الجل فقط، ثم نضع الجل في الخلاط الكهربي ونخفقه جيداً. نقوم بوضع الجل في طبق، ثم نضيف زيت الورد، وكبسولة من فيتامين E، ونصف ملعقة حب الرشاد، ونقلب حتى يمتزج الخليط، بعد ذلك نقوم بإحضار الماء، ونضع به ملعقة الجلاتين ونقلب حتى تذوب تماماً. عند الانتهاء نصب خليط الماء والجلاتين إلى خليط الصبار، ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط. نصب الخليط في علبه زجاجية محكمة الغلق، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة لحين الاستخدام. نستخدم الكريم مرتين في اليوم حتى نحصل على النتائج المرجوة في أسرع وقت.

نصائح هامة عند عمل كريم جل الصبار

هناك بعض النصائح الهامة التي يجب علينا إتباعها عند عمل كريم الألوفيرا وهي كما يأتي:-

نأخذ الجل وليس العصير لأن العصير يحتوى على مواد ضاره وذات طعم مر.

نحتفظ بالكريم في الثلاجة لمدة أسبوع.

يجب غسل النبات جيداً قبل الاستخدام لتجنب البكتيريا.

فوائد كريم جل الصبار للبشرة

يحتوي جل الصبار على فوائد رائعة في حل جميع المشاكل التي تتعرض لها البشرة وهى كما يلي:-