طريقة عمل كريم الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف ووداعاً للمكياج

يعد كريم الخميرة والبنجر ، من الكريمات الطبيعية التي تمنح الخدود والشفايف لون وردي جميل، وتساعد على تفتيح البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعة الضارة، ويحتوي هذا الكريم على مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للبشرة، ويعالج حب الشباب والتجاعيد، كما يؤخر من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وطريقة تحضيره بالمنزل سهلة وبسيطة ولا تحتاج منا جهد أو وقت كبير في عملية إعداده بالمنزل، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتصنيعه داخل منزلها، لأن جميع مكوناته متوفرة ورخيصة الثمن، وتوجد أنواع عديدة من الكريمات الطبيعية مثل كريم القهوة والخل الذي يعمل على تبييض البشرة، وإزالة التجاعيد منها، وكريم جل الصبار الذي يستخدم في تفتيح البشرة وشدها، وكريم النشا وماء الورد الذي يعمل على ترطيب البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الخميرة والبنجر الرائع في توريد الخدود والشفايف ويغنينا عن استخدام المكياج.

مكونات كريم الخميرة والبنجر

يحتوي هذا الكريم المبهر والرائع على مكونات طبيعية مفيدة في توريد الخدود والشفايف وهى كما يلي:-

فنجان من الحليب السائل.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من مطحون الأرز الناعم.

1 ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من عصير البنجر المركز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخميرة والبنجر في المنزل وهى كما يأتي:-

نحضر بوله صغيرة الحجم، ونضع بها الأرز، والنشا، والخميرة الفورية، ثم نقوم بإضافة الحليب السائل ونقلبهم مع بعض حتى تذوب جميع المكونات. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتى يصبح الخليط مثل الكريم. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضيف إليه عصير البنجر، وزيت الزيتون، ونقلبهم مرة أخرى مع بعض حتى يصبح الخليط متجانس. نقوم بوضع الكريم في علبة صغيرة الحجم، ونحتفظ به داخل الثلاجة حتى يتماسك. نضع الكريم يومياً على الوجه والشفايف حتى نحصل على خدود وشفايف وردية.

فوائد كريم الخميرة والبنجر

هناك فوائد كثيرة تحتوي عليها الخميرة للبشرة وهى كما يلي:-