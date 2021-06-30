رابط استعلام موعد تطعيم بالكويت عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة

رابط استعلام موعد تطعيم لفيروس كورونا داخل دولة الكويت . ذلك من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال . ذلك رابط موقع البوابة الإلكترونية التابع لوزارة الصحة الكويتية . ذلك الخاص في استعلام عن موعد التطعيم الكويت وحجز المواعيد . كما يتم الاستعلام عن موعد التطعيم الكويت إلكترونياً . ذلك وفقاً لبعض الخطوات التي سيتم توضيحها . كذلك كيفية الاستفسار عن تطعيم كورونا عبر الهاتف بالخطوات البسيطة . ذلك وفقاً لتصريحات الوزارة في حجز موعد تطعيم من خلال الموقع . ذلك لكي ما يتم تقديم الخدمات بشكل سهل وبسيط دون تزاحم . كما يتم تسجيل موعد تطعيم علي الموقع وفقاً للمواقيت المتاحة علي موقع الوزارة . كذلك حجز موعد تطعيم وزارة الصحة أيضاً وفقاً للأيام المتاحة بالموقع . ويجب الالتزام بالوقت واليوم المحدد للحجز بموقع الوزارة .

رابط استعلام موعد تطعيم وتصريحات الوزارة الخاصة بهذا الشأن

تم التصريح من وزارة الصحة الكويتية فيما يخص حجز تطعيم . يتم وفقاً للخطوات الموضحة علي الموقع ويجب علي كل شخص يقوم بحجز موعد . حيث يتم تحديد أذا ما كان يعاني من أي أمراض من عدمها . كما من خلال وزارة الصحة مواعيد التطعيم من خلال الصفحة الرئيسية يتم توضيح ذلك . ذلك من الضروري تحديد نوع المرض الذي يعاني منه الشخص لكي ما يتم تحديد نوع اللقاح . الذي سوف يتلقاه الشخص . كما تم إتاحة الفرصة من الحكومة الكويتية فيما يخص الخطوات الخاصة بالاستعلام . كذلك يتم تقديم الخدمة بشكل إلكتروني من خلال الموقع المرفق رابطه بالمقال . ذلك الذي يخص رابط استعلام موعد تطعيم بالكويت .

يتم تسجيل الدخول لموقع البوابة الإلكترونية من خلال الرابط المرفق . كذلك يتم اختيار القائمة الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين . كما يتم حجز موعد تطعيم من خلال القائمة الخاصة بخدمات وزارة الصحة . كذلك يتم اختيار القائمة الخاصة بتقديم خدمة التطعيم من الصفحة الرئيسية . ذلك من خلال رابط استعلام موعد تطعيم وبالصفحة الرئيسية يتم الضغط علي قائمة الخدمات الإلكترونية . كما يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالشخص الراغب في تسجيل موعد تطعيم بوقع الوزارة . تلك الخطوات السابقة يتم بعدها ظهور كافة البيانات التي تخص حجز الموعد ببياناته . كذلك تظهر كافة المعلومات الخاصة باليوم الذي تم حجز موعد به ومكان أخذ لقاح كورونا .

يتم تسجيل البيانات علي الموقع الرسمي بالرابط المرفق والتأكد من صحتها .

كذلك حجز موعد تطعيم يجب علي الشخص أن يملك هوية وطنية كمواطن سعودي .

يجب علي الشخص أن يملك هوية وطنية كمواطن سعودي . كما يجب أيضاً علي كافة المقيمين أن يحمل الهوية الخاصة بهوية المقيم .

كذلك تسجيل موعد تطعيم بالبيانات المدخلة علي الموقع بشكل PDF .

بالبيانات المدخلة علي الموقع بشكل PDF . يجب أن تكون البيانات المدخلة بصيغة PDF لا يتجاوز الحجم الخاص بها عن 1MB .

كذلك يجب أن تكون الشهادة الخاصة باللقاح تحتوي علي اسم ونوع اللقاح كذلك تاريخ تلقي اللقاح .

الخطوات الخاصة بكيفية حجز موعد تطعيم وزارة الصحةالشروط الخاصة في الاستفسار عن تطعيم كورونا عبر الهاتف

رابط استعلام موعد تطعيم وذلك ما جاء من معلومات خاصة بهذا الشأن . كما تم توضيح الخطوات التي يتم بها حجز موعد تطعيم . كذلك تم أرفاق الرابط الرسمي الخاص بوزارة الصحة الكويتية . لكي ما يتم الحجز بشكل رسمي علي الموقع .