أفضل وصفتين لتبيض البشرة وتفتيحها في فصل الصيف تصلح لجميع أنواع البشرة

تختلف البشرة من شخص لأخر، لتتصنف الي بشرة دهنية، بشرة جافة، بشرة مختلطة، وأيضاً بشرة حساسة، فالبشرة الدهنية تعرف بلمعانها وانتشار بها البثور والمسامات الواسعة، والبشرة الجافة تعرف بأنها دائماً باهتة، وتحتوى علي كثير من التشققات، والبشرة المختلطة فهي خليط بين البشرة الدهنية والبشرة الجافة، أما البشرة الحساسة دائماً ما تتحسس وتلتهب من العوامل الخارجية.

وصفة العسل والكاكاو بعد التعرض لأشعة الشمس

تحتوى تلك الوصفة علي الحليب السائل، فهو رائع جداً في ترطيب البشرة بعمق وجعلها أكثر شباباً ونضارة بعد التعرض لأشعة الشمس الحارقة، كما تحتوى علي الكاكاو الذي يعمل علي محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر علي البشرة في سن مبكر، وأيضاً يعمل علي تقليل البثور البقع الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس وأيضاً حب الشباب، وتحتوى الوصفة أيضاً علي عسل النحل الطبيعي الغني بمضاد حيوي طبيعي ولذلك فهو يعالج الحبوب ويعالج جميع مشاكل البشرة.

مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة من الكاكاو ملعقة صغير من عسل النحل ملعقتين كبيرتين من الحليب

الطريقة:

خلط المكونات مع بعضها البعض وتركهما حتي يتجانسا جيداً.

تطبيق الخليط علي البشرة وتركها حتي تمتصه البشرة تماماً.

غسل الوجه جيداً بالماء البارد.

استعمال الوصفة بعد التعرض لأشعة الشمس.

وصفة الحليب لإزالة الهالات السوداء

يحتوى الحليب علي حمض اللاكتيك المفيد جداً في معالجة الهالات السوداء حول منطقة العينين وإزالة الانتفاخ بها، ولهذا سنستخدمه في عمل تلك الوصفة بالخطوات الآتية:

احضري 2 قطعة من القطن الدائري وبغمسهما في الحليب.

وضع القطن علي منطقة العين قبل الذهاب الي النوم وتركها حتي تجف تماماً.

كرري الوصفة حتي تري النتيجة بنفسك، وستظهر في الأسبوع الأول من استخدام الوصفة.

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