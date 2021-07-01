حجز موعد تطعيم كورونا الكويت عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية “لقاح كورونا”

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، عام كامل مر بالكثير من التداعيات السلبية التي خلفها فيروس كورونا، فقد شهد العالم بأكمله معاناة لم تحدث في التاريخ منذ سنوات طوال، وتسبب في انتهاء حياة مليون ونصف شخص، ولهذا كله حرصت جميع دول العالم وعلى رأسهم دولة الكويت على توفير اللقاح الذي يحد من انتشار الفيروس على اراضيها، وقد نشرت بأنه يجب على كافة المواطنين والمقيمين بداخلها من الإسراع في التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة لتحديد موعد الحصول على التطعيم، هذا ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف تتعرفون على كافة التفاصيل الخاصة بحجز موعد تطعيم كورونا الكويت بشكل الكتروني عبر موقع وزارة الصحة الكويتية.

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

يتساءل الآلاف من المواطنين في دولة الكويت الآن عن تفاصيل وكيفية حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، وقد أعلنت الوزارة أنها قد اتاحت إمكانية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها ، وذلك لكي يتثني للمواطنين الراغبين بتلقي لقاح كورونا القيام بحجز موعد التطعيم بشكل الكتروني من المنزل، وقد حددت الفئات المحظورة التي تمنع من تناول اللقاح وهي كما يلي:-

الحوامل من النساء. من هم دون عمر 18 عام. الاشخاص الذين يعانون من الحساسية نحو اي نوع من الأطعمة والأدوية. من تناولوا أي لقاح خلال الثلاثين يوم الماضية.

رابط وخطوات حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

حرصت وزارة الصحة الكويتية على منح فرصة لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها حجز موعد تطعيم كورونا الكويت خلال موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، ويمكن القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي وزارة الصحة الكويتية .

. ومن الصفحة الرئيسية يقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم الضغط على خيار “تسجيل مسبق لتدعيم كوفيد 19”.

بعد ذلك عليه بملء البيانات التالية:-

رقم البطاقة المدنية. رقم جواز السفر. الرقم التسلسلي. عنوان الشارع . رقم المنزل. رقم الهاتف المحمول. مستوى التعليم. إضافة البريد الإلكتروني. تحديد المخاطر الصحية.