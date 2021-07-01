خلطة طبيعية لتوقف تساقط الشعر وتطويله وتكثيفه خلال فترة قصيرة

يبحث الكثير من النساء في الفترات الماضية عن افضل خلطة لتساقط الشعر وتجعله اكثر كثافة، فقد يتعرض الكثير من السيدات إلى تساقط الشعر بصفة مستمرة ويعد ذلك من أسباب تساقط الشعر التي يعاني منها الكثير استخدام الزيوت الصناعية التي تحتوي علي مستحضرات كيماوية ضاره، فقد نوضح من خلال مقالنا هذا بعض الوصفات الطبيعية المفيد للشعر التي تمنع الشعر من التساقط وتجعله اكثر كثافة.

خلطة طبيعية لتكثيف الشعر وتطويله

تحتوي خلطة الشعر علي زيت جوز الهند وعسل النحل الأبيض، فقد يحتوي جوز الهند علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر مما يؤدي إلي حماية الشعر من التساقط والتلف كما يساعد علي ترطيب الشعر ويعطيه اكثر لمعه ونعومه كما انه يحافظ علي لمعانه، مما يؤدي إلي طرد القشرة ويساعد في تطهير فروة الرأس ويقوم بتنشيط الدورة الدموية، كما انه يقوم بتقوية بصيلات الشعر.

طريقة تحضير خلطة جوز الهند والعسل الأبيض لتكثيف الشعر:

احضري إناء عميق وضعي فيه ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي ثم ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض. قومي بغسل الشعر جيداً بالشامبو الطبيعي ثم ضعي الخلطة من جزور الرأس إلي الأطراف. قومي بتغطية الرأس لمدة لا تقل عن نصف ساعه ثم قومي بغسله جيداً.

خلطة العسل وزيت الزيتون لتكثيف الشعر

يحتوي عسل النحل علي الكثير من المواد الغذائية المفيدة للشعر مما قد يجعل الشعر اكثر رطوبة ولمعان، فقد يتحفز العسل نمو الشعر لتتحسينه لصحة فروة الرأس لأنه يحتوي علي مضادات للأكسدة، كما يعمل العسل الأبيض في توقف تساقط الشعر ويعالج القشرة ويعمل علي ترطيب البشرة وذلك لأنه يحتوي علي مستويات عالية من السكر ويحتوي علي نسبه عالية من الترطيب.

طريقة تحضير خلطة زيت الزيتون وعسل النحل