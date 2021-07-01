الآيس كريم في المنزل أربعة نكهات بخطوات بسيطة وغير مكلفة

الأيس كريم من أكتر أنواع التحليات المحببة للأطفال ، وحرصا من الأمهات على صحة أطفالها تبحث دائما عن بدائل الأطعمة الجاهزة لضمان نظافة مايتناوله أولادهن و ضمان فائدة غذائية أكثر ، واليوم سنخبركم بطريقة سهلة وإقتصادية جدا لعمل الآيس كريم في المنزل .

طريقة عملفي المنزل ب ٤ نكهات مختلفة

سنعرض لكم اليوم بخطوات سهلة وبسيطة بطريقة عمل الأيس كريم في المنزل بأربعة نكهات مختلفة بدون كريمة لباني أو قشطة .

لتر من اللبن أي مايعادل ٤ أكواب من اللبن .

كوبان كبيران من الكريم شانتيه الخام .

٣ ملاعق كبار من اللبن البودر .

٣ ملاعق كبار من النشا .

كوب من السكر الناعم .

ضعي على اللبن البارد ٣ ملاعق من اللبن البودر و ٣ ملاعق من النشا وكوب من السكر وقلبيهم جيدا .

ضعيهم على نار هادئة مع إستمرار التقليب حتى يصبح قوامهم كريمي متجانس كالمهلبية .

ارفعي المهلبية من على النار واتركيها حتى تبرد ثم ضعيها في الثلاجة نصف ساعة حتى تتماسك .

ضعي الكريم شانتيه على المهلبية الباردة ثم ضعي كوب لبن مثلج وقومي بضربهم لمدة سبع دقائق بالمضرب الكهربائي ستحصلين على آيس كريم كريمي هش ، قومي بتقسيمه إلى ٤ أطباق لتحضير ٤ نكهات مختلفة للآيس كريم .

المكوناتطريقة تحضير

أحضري الطبق الأول من الآيس كريم وضعي عليه ٢ باكو من بسكوت الأوريو المطحون والقليل من رقائق الشوكولاتة الجاهزة واخلطيهم جيدا ثم قومي بتغطيته وضعيه في الفريزر لمدة ٦ ساعات .

والمكسرات

أحضري الطبق الثاني من الآيس كريم وضعي عليه نصف كوب من صوص الكراميل و مكسرات مجروشة كعين الجمل وإذا لم يكن متوفر لديك يمكنك إستبداله بالفول السوداني المجروش واخلطيهم جيدا ثم غطي الطبق وضعيه في الفريزر لمدة ٦ ساعات .

قومي بهرس ٤ مكعبات من الجثن بإستخدام المضرب الكهربائي حتى تتفكك مكعبات الجبن ثم ضعي عليها ملعقتان كبيرتان من مربى التوت وقلبيهم جيدا ، ثم ضعيهم على الطبق الثالث من الآيس كريم وامزجيهم جيدا ثم غطي الطبق وضعيه في الفريز بنفس المدة السابقة .

قومي بإحضار الفاكهة التي يفضلها أطفالك كالفراولة أو المانجا أو الموز وقومى بهرسها في المفرمة بدون ماء ويمكنك إضافة ملعقة كبيرة من العسل لتحسين مذاق الفاكهة وضعيها على الطبق الأخير وقلبيهم وغطي الطبق وضعيه في الفريزر لمدة ٦ ساعات أيضا .

بعد تجميده أحضري أكبر ملعقة دائرية لديك و ضعيها في كوب به ماء ساخن لسهولة غرف الآيس كريم المجمد وقدميه لأطفالك وضيوفك وخاصة أن الجو الصيفي الأن يحتاج إلى طبق شهي من صنع يديك ولا يوجد أحلى من الآيس كريم المنزلي .