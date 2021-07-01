طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة مثل المطاعم بطريقة سهلة وسريعة

تعرفي علي طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة في البيت زي أشهر المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة، أصبحت الشوربة الآن لها إقبال كبير عند معظم الأشخاص، وبسبب هذا الأقبال أصبح هناك أنواع كثيرة ومختلفة ومتنوعة من أصناف الشوربة الموجودة حول العالم، كما أن المطاعم العالمية تهتم دائما بتقديم أطباق الشوربة المختلفة قبل تقديم الطعام. طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة سوف نتعلم طرق جديدة ومختلفة لعمل الشوربة العالمية اللذيذة، فهناك الكثير من أنواع الشوربة وسوف نتعرف علي كيفية تحضير شوربة الدجاج بالكريمة. مكونات الشوربة صدر فرخة مقطع ومسلوق

كوبين من الحليب

كوب من شوربة الدجاج

نصف كوب من الكريمة

ثلاثة ملاعق كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل

ثلاثة ملاعق من الزبدة طريقة تحضير شوربة الدجاج نحضر إناء ونضعه علي النار ثم نضع فيه الزبدة ونقلبها حتي تسيح، ثم نقوم بوضع الدقيق ونقلبهم لمدة دقيقتين.

نقوم بعد ذلك بإضافة شوربة الدجاج والحليب إلى الخليط السابق مع الاستمرار بالتقليب.

نضع الفلفل الأسود والملح إلى الخليط مع وضع الدجاج المقطع ونقليهم مع باقي المكونات جيدا.

نقوم بأخر خطوة وهى أضافه الكريمة مع التقليب لمدة 3 دقائق حتي يصبح الخليط متماسك، ثم تقدم الشوربة في أطباق التقديم. شوربة البطاطس والذرة شوربة البطاطس والذرة المكونات اربعه حبات من البطاطس

خمسة أكواب من الشوربة

نصف كوب من الكريمة

بصلتين كبيرتين

علبة من الذرة

ملعقة صغيرة من الملح

معلقة صغيرة فلفل أسود طريقة التحضير نقوم بتقشير البصل والبطاطس ثم نقوم بغسلهم، نقوم بتقطيع البطاطس والبصل إلى مكعبات متوسطة.

نضع البطاطس والبصل في إناء علي النار مع أضافه الذرة والشوربة ونقوم بتقليبهم.

نقوم بوضع الفلفل الأسود والملح إلى الخليط مع وضع الكريمة عليها ونقلبهم، ثم نتركها حتي تنضج ثم تقدم. طريقة عمل شوربة الجزر طريقة عمل شوربة الجزر المكونات ملعقة واحدة من الزبدة

كوبان من الشوربة

نصف كوب من الكريمة

ربع كوب من عصير الليمون

جزرتين مبشورتين

بصلة واحد مبشورة

رشه من الفلفل الأسود طريقة التحضير قومي بوضع الزبدة في الطاسة وضعي فيها البصلة وقومي بتشوحيها جيدا.

ضغي بعد ذلك اليهم الشوربة والفلفل الأسود وقلبيهم مع بعضهم جيدا حتي يصبح القوام متماسك.

قومي بوضع الكريمة اليهم في أخر خطوه مع التقليب المستمر في الخليط، ثم قومي بإطفاء الماء.

ضعي شوربة الجزر في أطباق التقديم مع وضع الليمون عليها ثم تقدم. الوسوم

تعرفي علي طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة في البيت زي أشهر المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة، أصبحت الشوربة الآن لها إقبال كبير عند معظم الأشخاص، وبسبب هذا الأقبال أصبح هناك أنواع كثيرة ومختلفة ومتنوعة من أصناف الشوربة الموجودة حول العالم، كما أن المطاعم العالمية تهتم دائما بتقديم أطباق الشوربة المختلفة قبل تقديم الطعام. طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة سوف نتعلم طرق جديدة ومختلفة لعمل الشوربة العالمية اللذيذة، فهناك الكثير من أنواع الشوربة وسوف نتعرف علي كيفية تحضير شوربة الدجاج بالكريمة. مكونات الشوربة صدر فرخة مقطع ومسلوق

كوبين من الحليب

كوب من شوربة الدجاج

نصف كوب من الكريمة

ثلاثة ملاعق كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل

ثلاثة ملاعق من الزبدة طريقة تحضير شوربة الدجاج نحضر إناء ونضعه علي النار ثم نضع فيه الزبدة ونقلبها حتي تسيح، ثم نقوم بوضع الدقيق ونقلبهم لمدة دقيقتين.

نقوم بعد ذلك بإضافة شوربة الدجاج والحليب إلى الخليط السابق مع الاستمرار بالتقليب.

نضع الفلفل الأسود والملح إلى الخليط مع وضع الدجاج المقطع ونقليهم مع باقي المكونات جيدا.

نقوم بأخر خطوة وهى أضافه الكريمة مع التقليب لمدة 3 دقائق حتي يصبح الخليط متماسك، ثم تقدم الشوربة في أطباق التقديم. شوربة البطاطس والذرة شوربة البطاطس والذرة المكونات اربعه حبات من البطاطس

خمسة أكواب من الشوربة

نصف كوب من الكريمة

بصلتين كبيرتين

علبة من الذرة

ملعقة صغيرة من الملح

معلقة صغيرة فلفل أسود طريقة التحضير نقوم بتقشير البصل والبطاطس ثم نقوم بغسلهم، نقوم بتقطيع البطاطس والبصل إلى مكعبات متوسطة.

نضع البطاطس والبصل في إناء علي النار مع أضافه الذرة والشوربة ونقوم بتقليبهم.

نقوم بوضع الفلفل الأسود والملح إلى الخليط مع وضع الكريمة عليها ونقلبهم، ثم نتركها حتي تنضج ثم تقدم. طريقة عمل شوربة الجزر طريقة عمل شوربة الجزر المكونات ملعقة واحدة من الزبدة

كوبان من الشوربة

نصف كوب من الكريمة

ربع كوب من عصير الليمون

جزرتين مبشورتين

بصلة واحد مبشورة

رشه من الفلفل الأسود طريقة التحضير قومي بوضع الزبدة في الطاسة وضعي فيها البصلة وقومي بتشوحيها جيدا.

ضغي بعد ذلك اليهم الشوربة والفلفل الأسود وقلبيهم مع بعضهم جيدا حتي يصبح القوام متماسك.

قومي بوضع الكريمة اليهم في أخر خطوه مع التقليب المستمر في الخليط، ثم قومي بإطفاء الماء.

ضعي شوربة الجزر في أطباق التقديم مع وضع الليمون عليها ثم تقدم.

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