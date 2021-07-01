مكون معجزة ضعيه للشامبو لتنعيم الشعر الخشن والجاف ويمنحه لمعان مذهل، الشعر هو تاج كل النساء كما أنه يعد المسئول عن إظهار جمال ملامح الوجه ويمنحك الشعور بالثقة بالنفس.

ولكن يتعرض الشعر للعديد من العوامل التي تؤثر علي مدي صحة الشعر مثل عوامل الطقس أو الإفراط في استعمال أدوات التصفيف ذات الحرارة العالية.

مما تتسبب في تدمير جمال الشعر كما أن أغلب الفتيات والسيدات تلجأ إلي صالون التجميل وإنفاق الكثير من الأموال للحصول علي شعر ناعم.

في حين أن لديك الكثير من المواد الطبيعية والتي تساعد علي التخلص من مشكلة خشونة وجفاف الشعر وتمنحك شعر ناعم ولامع.

مكون جبار يعمل علي تنعيم الشعر الخشن والجاف فقط أضيفيه للشامبو

تنعيم الشعر الخشن والجاف هي مسألة يمكنك التغلب عليها بكل سهولة وهذا من خلال الشامبو وهذا لأنه يعد جزء أساسي في العناية بالشعر.

كما يعمل علي التخلص من المشاكل التي تواجهها فروة الرأس مثل الفطريات أو القشرة.

ولكن نظراً للأضرار الناتجة عن استخدام الشامبو الكيميائي.

يمكنك إضافة بعض المواد الطبيعية التي تعزز من صحة الشعر وتمنحه التغذية لشعر ناعم ولامع.

ولهذا سوف أقدم لكي مكون معجزة يعمل علي تنعيم الشعر الخشن والجاف فقط بإضافته للشامبو.

المايونيز في الشامبو لتنعيم الشعر الخشن والجاف

يعد المايونيز من أكثر المواد فاعلية في تنعيم الشعر حيث يعتبر مكون غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة.

مما يعمل علي التخلص من الشعر الخشن والحصول علي شعر ناعم وقوي لاحتوائه علي نسبة كبيرة من البروتينات.

والتي تساعد علي تغذية الشعر وتوفير الترطيب اللازم له لمنع جفافه.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

2 ملعقة كبيرة من الشامبو.

المكونات المستخدمة لتنعيم الشعر الخشن والجاف لشعر كالحرير

لتتمكني من الحصول علي شعر ناعم كل ما عليك هو القيام بمزج المايونيز والشامبو جيداً.

ثم يبلل الشعر ويوضع الشامبو علي الشعر مع تدليك فروة الرأس لبضع دقائق.

علي الشعر مع تدليك فروة الرأس لبضع دقائق. وبعد ذلك يترك علي الشعر لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافيء.

ويترك ليجف ثم يمشط بمشط ذو أسنان واسعة وسوف تلاحظي النتيجة من أول استعمال لشعر حريري.

طريقة الاستخدام لتنعيم الشعر الخشن والجاف من أول مرةوصفة المايونيز والبيض لتنعيم الشعر الخشن والجاف

تعمل هذه الوصفة علي تنعيم الشعر الخشن والجاف بفاعلية حيث تحتوي علي نسبة كبيرة من البروتينات التي تساعد علي تغذية الشعر.

كما تساعد علي تحسين مرونة الشعر والحد من تكسره وتلف الخصل لشعر مثالي.

3 ملاعق كبيرة من المايونيز.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة من العسل.

في وعاء صغير قومي بمزج المكونات جيداً حتي تحصلي علي خليط ناعم.

يتم وضع الوصفة علي الشعر من الجذور حتي الأطراف.

ثم يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي ومنشفة ساخنة لتغلغل الوصفة داخل خصل الشعر.

تترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخفيف.

وتستخدم مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظي الفرق في نعومة ولمعان الشعر مثل الحرير.

مكونات وصفة تنعيم الشعر الخشن والجاف من أول مرةطريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخداموصفة المايونيز وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر الخشن والجاف

تعد هذه الوصفة بلسم طبيعي فعال للشعر حيث تحتوي علي أحماض أمينيه وزيوت هامة لتنعيم وترطيب الشعر.

كما أن زيت جوز الهند من أفضل الزيوت المستخدمة لزيادة نعومة الشعر والتخلص من الخشونة.

وهذا لقدرته علي اختراق فروة الرأس ومنح الشعر الرطوبة من الداخل ويعالج جفاف الشعر.

4 ملاعق كبيرة من المايونيز.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

يتم خلط المكونات جيداً حتي تتجانس وتحصلي علي خليط كريمي.

ثم توضع الوصفة علي الشعر مع تدليك فروة الرأس.

يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الدافيء والشامبو الخالي من السلفات.

تستخدم الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لشعر ناعم وأملس بدون مواد كيميائية.

مكونات وصفة تنعيم الشعر الخشن والجافطريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام