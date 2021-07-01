بدون فرن وبدون بيض في 10 دقائق فقط عملت كيكة بالكريم كراميل طعمها تحفه

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عملت كيكة بالكريم كراميل طعمها تحفه، في أوقات ما بين الوجبات الغذائية أو حتى أوقات الفراغ والاحتفالات المختلفة،
تفضل ربات البيوت إعداد بعض الحلوى السريعة، خاصةً أنها صحية ومضمونة بالنسبة للأطفال أكثر من الحلوى الجاهزة،
وإليك أسهل الوصفات لإعداد أنواعٍ مختلفة من الحلوى الباردة.
عملت كيكة بالكريم كراميل طعمها تحفه
سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل كيكة الكراميل بمكونات موجودة في كل منزلمكونات عمل كيكة بالكريم كراميل
- ٥٠٠ غرام من البسكوت السادة.
- نصف كوب زبدة مُذابة (ويمكن أن يُضاف له ملعقتان).
طريقة تحضير كيكة بالكريم كراميل
- افرمي البسكوت في الخلاط جيدًا.
- ثم أضيفي له الزبدة، واستمري في الفرم حتى تتأكدي من أن الزبدة قد توزعت على البسكوت بالكامل.
- أفرغي الخليط في صينية بايركس، واتركيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة، وبالتالي قد تم عمل الكيكة في المنزل .
- في هذه الأثناء، قومي بتحضير طبقة الكريمة.
- ٢كوب من الماء.
- عبوتان من الكريم كراميل.
- ٤ ملاعق كبيرة من الحليب الباودر.
- ١٠ قطع من البسكوت.
- ملعقتان كبيرتان من القشطة.
طريقة تحضير كريمة الكيك في المنزل
- ضعي الماء والكريم كراميل والحليب في وعاء على النار، واتركيه حتى الغليان.
- أنزلي الخليط من على النار حتى يهدأ.
- ضعي القشطة والبسكوت في الخلاط، وأضيفي لهم خليط الكراميل.
- أخرجي الكيك من الثلاجة، واسكبي عليها طبقةً من الكريمة.
- واتركي الصينية في الثلاجة لمدة ٥ دقائق، ثم قومي بتقديمها.
مكونات عمل كيكة بسكويت الكاكاوطريقة تحضير كيكة بسكويت الكاكاو
- ضعي الماء الدافئ في فنجان، وقومي بإذابة القهوة جيدًا.
- وبعد ذلك اتركي القهوة حتى تبرد، ثم ضعيها في الثلاجة.
- أضيفي الحليب البارد مع الكريمة في وعاءٍ واحد، واستمري في التقليب حتى يصبح الخليط ثقيلًا.
- أضيفي القهوة للخليط، مع التقليب الجيد.
- بعدها، ابدئي برصّ طبقة من البسكوت ثم طبقة من الكريمة في الصينية، واستمري بنفس الطريقة حتى تمتلئ.
- وأخيراً اتركي الصينية في الثلاجة لساعتين قبل تقديمها.
الوسوم
عملت كيكة بالكريم كراميل طعمها تحفه، في أوقات ما بين الوجبات الغذائية أو حتى أوقات الفراغ والاحتفالات المختلفة،
تفضل ربات البيوت إعداد بعض الحلوى السريعة، خاصةً أنها صحية ومضمونة بالنسبة للأطفال أكثر من الحلوى الجاهزة،
وإليك أسهل الوصفات لإعداد أنواعٍ مختلفة من الحلوى الباردة.
عملت كيكة بالكريم كراميل طعمها تحفه
سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل كيكة الكراميل بمكونات موجودة في كل منزلمكونات عمل كيكة بالكريم كراميل
- ٥٠٠ غرام من البسكوت السادة.
- نصف كوب زبدة مُذابة (ويمكن أن يُضاف له ملعقتان).
طريقة تحضير كيكة بالكريم كراميل
- افرمي البسكوت في الخلاط جيدًا.
- ثم أضيفي له الزبدة، واستمري في الفرم حتى تتأكدي من أن الزبدة قد توزعت على البسكوت بالكامل.
- أفرغي الخليط في صينية بايركس، واتركيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة، وبالتالي قد تم عمل الكيكة في المنزل .
- في هذه الأثناء، قومي بتحضير طبقة الكريمة.
- ٢كوب من الماء.
- عبوتان من الكريم كراميل.
- ٤ ملاعق كبيرة من الحليب الباودر.
- ١٠ قطع من البسكوت.
- ملعقتان كبيرتان من القشطة.
طريقة تحضير كريمة الكيك في المنزل
- ضعي الماء والكريم كراميل والحليب في وعاء على النار، واتركيه حتى الغليان.
- أنزلي الخليط من على النار حتى يهدأ.
- ضعي القشطة والبسكوت في الخلاط، وأضيفي لهم خليط الكراميل.
- أخرجي الكيك من الثلاجة، واسكبي عليها طبقةً من الكريمة.
- واتركي الصينية في الثلاجة لمدة ٥ دقائق، ثم قومي بتقديمها.
مكونات عمل كيكة بسكويت الكاكاوطريقة تحضير كيكة بسكويت الكاكاو
- ضعي الماء الدافئ في فنجان، وقومي بإذابة القهوة جيدًا.
- وبعد ذلك اتركي القهوة حتى تبرد، ثم ضعيها في الثلاجة.
- أضيفي الحليب البارد مع الكريمة في وعاءٍ واحد، واستمري في التقليب حتى يصبح الخليط ثقيلًا.
- أضيفي القهوة للخليط، مع التقليب الجيد.
- بعدها، ابدئي برصّ طبقة من البسكوت ثم طبقة من الكريمة في الصينية، واستمري بنفس الطريقة حتى تمتلئ.
- وأخيراً اتركي الصينية في الثلاجة لساعتين قبل تقديمها.
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