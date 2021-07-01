لن تصدقي ابدا مفعول ملعقة الفازلين لتطويل وتكثيف الشعر لحد الركب وتعزيز نموه بدون توقف بسرعة الصاروخ

يحتوي الفازلين على كمية كبيرة من الدهون، والتي تساعد على لمعان الشعر وتجديد رطوبته، لذلك يعتمده الأطباء حول العالم كجزء رئيسي في علاج مشاكل الشعر المختلفة لما فيه من فوائد كبيرة، ومن ضمن هذه الفوائد هو استخدامه في علاج الشعر المتقصّف وتقوية الشعر ومنع تساقط لينمو بشكل أسرع، كما يستطيع فك الشعر في حالة تعقده، ونرصد لكي في هذا المقال تفصيليََا تطويل الشعر بالفازلين.

كيفية تطويل الشعر بالفازلين

يحفز الفازلين من نمو الشعر وتقوية بصيلات فبالتالي يعمل على تطويله، كما يساعد على علاج أطراف الشعر التالفة مما يجعله خيار هامََا لنمو الشعر بشكل أسرع، وللحصول على نتائج رائعة من الفازلين يجب فرك فروة الرأس جيدََا خاصة قبل الاستحمام بساعة فهذا يضمن لكي الكثير من الفوائد الرائعة له.

وصفة لتطويل الشعر بالفازلين

يفضل استخدام الفازلين على الشعر مرة واحدة أسبوعيََا، كما يفضل استخدامه قبل الذهاب إلى النوم، وذلك حتى تتمكن فروة الرأس من شرب الزيت بأكمله، كما يجب فرك فروة الشعر جيدا به للحصول على أفضل نتائج، وبعد ذلك يوضع قبعة على الشعر ويترك حتى الصباح، ثم يغسل جيدََا بالماء.

يمكنك استخدام الوصفة المعروضة سابقََا لزيادة طول الشعر بطريقة فعالة وسريعة، وفي حالة اذا كان الشعر دهني، ضعي القليل من بيكربونات الصوديوم مع الشامبو المستخدم لتتأكدي من التخلص من جميع الدهون والشوائب الموجودة في فروة الرأس.

بعض اضرار الفازلين على الشعر

يؤدي استخدام الفازلين بطريقة خاطئة إلى

انسداد مسام الشعر مما يزيد مشاكل التساقط

تلف الشعر وهيشانه وتشابكه

استخدام عبوة الفازلين من قبل شخص آخر قد يعرضكي لانتقال البكتريا من شعره إلى شعرك

في حالة استخدامه على البشرة، قد يؤدي إلى وجود رؤوس سوداء بسبب انسداد مسام البشرة

كل هذه الأضرار لا تنتج إلى بالاستخدام الخاطئ فقط، وهو وضع كمية كبيرة من الفازلين على الرأس مما يؤدي إلى انسداد فروة الرأس، لذلك تجنبي وضع كمية كبيرة وضعي كمية مناسبة منه فقط، ومن خلال ذلك ستستطيعي بسهولة تجنب الاضرار تماما.