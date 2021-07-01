لو عندك اوراك فراخ تعالى اقولك على طريقة عمل الحمام الكداب بدون ورق فويل وبدون كيس حراى

عمل الحمام الكداب بدون ورق فويل ولا كيس حراي، تفضل كثير من النساء عمل أكلات مختلفة وعمل أصناف جديدة للعائلة ومن المعروف ارتفاع سعر الحمام وهذا يجعل شراء الحمام ضغط على الأسرة في المصاريف ولذلك تتوجه بعض السيدات إلى عمل الحمام الكداب هو أوارك من الدجاج المخلية من العظم وهى تعطى نفس طعم الحمام وهو يعتبر من الأكلات المصرية الجميلة وجبة الحمام الكداب أو أوراك الدجاج المحشية من ألذ الوجبات التي يتم تقديمها في العزومات، تشبه بحد كبير وجبة الحمام بسبب تشابه الحشوة طريقة التسوية والتقديم، قم بتحضير الوجبة بالكامل خطوة بخطوة.

لو عندك أوراك فراخ تعالى أقولك على طريقة عمل الحمام الكداب بدون ورق فويل

أفضل حشوة للحمام الكداب

مكونات حشوة للحمام الكداب

2 كوب أرز يكفي حتي 6 أوراك دجاج

بصلة ذات حجم متوسط مبشورة.

كبد وقوانص الدجاج.

ملعقة زبدة.

ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة كمون.

فلفل أسود.

ملح.

قومي بتقطيع الكبد والقوانص إلى قطع صغيرة.

إلى قطع صغيرة. في وعاء على النار قومي بوضع ملعقة الزبدة وضعي عليها قطع الكبد والقوانص، وظلي في التقليب.

بعد دقيقتين تقريبًا قومي بوضع البصلة وظلي في التلقيب.

بعد ذلك قومي بوضع جميع التوابل، بابريكا وكمون وفلفل اسود والملح.

قومي بتقليب الخليط معًا جيدًا وبعد ذلك ضعي كوب الأرز بعد غسله جيدًا.

قومي بتسوية الأرز نصف تسوية فقط.

اتركي الحشوة حتى تبرد.

أحضري أوراك الدجاج المخلية وقومي بوضع الحشوة بداخلها، ولا تضعي الكثير من الحشوة.

قومي بغلق جميع الجوانب المفتوحة من الأوراق باستخدام الخلل.

طريقة تحضير الحمام الكداب

تأكد من حشو أوراك الدجاج وقم بالتأكد من إغلاق جميع الجوانب المفتوحة.

في مياه مغلية قوم بوضع أوراك الدجاج بها.

تستطيع لف الدجاج بكيس بلاستيكي قابل للحرارة للتأكد من عدم فتح أوراك الدجاج.

اترك أوراك الدجاج للنضج في المياه فترة تتراوح بين 20 دقيقة حتى نصف ساعة.

نزيل الأوراك من المياه وتتركها حتى تبرد وبعد ذلك نستطيع تحميرها أو وضعها داخل الفرن لدقائق.

بعد حشو أوراك الدجاج قم بتحضير صينية على النار بها ملعقة سمن وملعقة من الزيت.

قم بوضع أوراك الدجاج بها دقيقة على كل وجه.

بعد ذلك قم بوضع الصينية في الفرن لمدة لا تقل علي نصف ساعة حتي التأكد من نضج الحمام الكداب.

طريقة الحمام الكدابطريقة الحمام الكداب الأخرى

وهكذا يصبح طبق الحمام الكداب اللذيذ جاهز، قومي بوضع الأرز ألبسمتي بجانبه لتصبح الوجبة بأكملها جاهزة للتقديم.