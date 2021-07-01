في دقائق طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة للكشري في المنزل زي المحلات

الكشري يحتوي علي مجموعة كبيرة من المكونات الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة لإستكمال أنشطته اليومية، تختلف طريقة تحضير الكشري من بلد الي اخري ولكن هناك مكونات أساسية ثابتة في طبق الكشري في جميع أنحاء الوطن العربي ومن اهم هذه المكونات حلقات البصل المقرمشة والتي سنوضح طريقة عملها أسفل هذا المقال. طريقة تحضير حلقات البصل المقرمشة المكونات: كيلو بصل.

كوب دقيق.

زيت غزير.

مقلاة.

مناديل مطبخ. طريقة التحضير نحضر كيلو البصل ونقوم بتقشيره جيدا وبعد الإنتهاء من تقشير البصل نقوم بغسله حيدا بالماء الفاتر مع مراعاة تدليك وفرك البصل أثناء الغسيل لكي يتخلص من المادة السوداء العالقة بين القشر والبصل.

نضع البصل في مصفاة لكي يجف تماما من جميع الماء العالق به بعد عملية الغسل.

نحضر سكينة ونقوم بتقطيع البصل الي حلقات حتي ننتهي من كمية البصل.

نضع حلقات البصل في الدقيق ونقوم بتقليبها جيدا في الدقيق من جميع الجهات.

علي نار متوسطة نضع مقلاة علي النار ونضع بها زيت غزير للقلي ونترك الزيت لمدة دقيقة ونصف لكي يصل الي درجة حرارة عالية.

ننزل بحلقات البصل في الزيت ونقوم بتقليب حلقات البصل لكي تتحمر من جميع الجوانب علي نار متوسطة لكي تنضج حلقات البصل من الداخل والخارج.

لا ينصح بوضع حلقات البصل علي نار عالية في هذه الحالة يتحمر البصل من الخارج ويكون من الداخل غير ناضج ولا يعطينا في النهاية حلقات بصل مقرمشة.

في طبق كبير نفرد كمية مناسبة من مناديل المطبخ ونضع حلقات البصل المقرمشة عليها.

تعمل مناديل المطبخ علي تشرب جميع السوائل العالقة بحلقات البصل المقرمشة بالإضافة الي ان المناديل تشرب الزيت وتعطينا حلقات بصل مقرمشة خالية من الزيت خفيفة الطعم اي انها لا ترسب اي دهون ضارة في الدم.

نكمل تسوية حلقات البصل حتي ننتهي من كمية البصل الموجودة بالدقيق.

يعمل الدقيق علي تكوين طبقة خارجية فوق البصل تعمل علي حماية حلقات البصل مم درجة الحرارة المباشرة التي تؤدي الي تحمر الخارج مع عدم نضج الداخل لذلك طبقة الدقيقة تستغرق وقتا حتي تأخذ اللون الذهبي من الخارج في هذا الوقت يكون قد تمت عملية نضج حلقات البصل من الداخل. الوسوم

الكشري يحتوي علي مجموعة كبيرة من المكونات الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة لإستكمال أنشطته اليومية، تختلف طريقة تحضير الكشري من بلد الي اخري ولكن هناك مكونات أساسية ثابتة في طبق الكشري في جميع أنحاء الوطن العربي ومن اهم هذه المكونات حلقات البصل المقرمشة والتي سنوضح طريقة عملها أسفل هذا المقال. طريقة تحضير حلقات البصل المقرمشة المكونات: كيلو بصل.

كوب دقيق.

زيت غزير.

مقلاة.

مناديل مطبخ. طريقة التحضير نحضر كيلو البصل ونقوم بتقشيره جيدا وبعد الإنتهاء من تقشير البصل نقوم بغسله حيدا بالماء الفاتر مع مراعاة تدليك وفرك البصل أثناء الغسيل لكي يتخلص من المادة السوداء العالقة بين القشر والبصل.

نضع البصل في مصفاة لكي يجف تماما من جميع الماء العالق به بعد عملية الغسل.

نحضر سكينة ونقوم بتقطيع البصل الي حلقات حتي ننتهي من كمية البصل.

نضع حلقات البصل في الدقيق ونقوم بتقليبها جيدا في الدقيق من جميع الجهات.

علي نار متوسطة نضع مقلاة علي النار ونضع بها زيت غزير للقلي ونترك الزيت لمدة دقيقة ونصف لكي يصل الي درجة حرارة عالية.

ننزل بحلقات البصل في الزيت ونقوم بتقليب حلقات البصل لكي تتحمر من جميع الجوانب علي نار متوسطة لكي تنضج حلقات البصل من الداخل والخارج.

لا ينصح بوضع حلقات البصل علي نار عالية في هذه الحالة يتحمر البصل من الخارج ويكون من الداخل غير ناضج ولا يعطينا في النهاية حلقات بصل مقرمشة.

في طبق كبير نفرد كمية مناسبة من مناديل المطبخ ونضع حلقات البصل المقرمشة عليها.

تعمل مناديل المطبخ علي تشرب جميع السوائل العالقة بحلقات البصل المقرمشة بالإضافة الي ان المناديل تشرب الزيت وتعطينا حلقات بصل مقرمشة خالية من الزيت خفيفة الطعم اي انها لا ترسب اي دهون ضارة في الدم.

نكمل تسوية حلقات البصل حتي ننتهي من كمية البصل الموجودة بالدقيق.

يعمل الدقيق علي تكوين طبقة خارجية فوق البصل تعمل علي حماية حلقات البصل مم درجة الحرارة المباشرة التي تؤدي الي تحمر الخارج مع عدم نضج الداخل لذلك طبقة الدقيقة تستغرق وقتا حتي تأخذ اللون الذهبي من الخارج في هذا الوقت يكون قد تمت عملية نضج حلقات البصل من الداخل.

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