خلينا نتفق أنه اللبس في الصيف بيكون أصعب شوية للمحجبات، وده لأنهم طول الوقت بيلبسوا هدوم بكم أو تكون واسعة وطويلة مع الحجاب طبعاً، عشان كده مهم تحاولي كمحجبة أنك تشوفي أنسب الاستايلات اللي تكون مريحة ليكي في الصيف ومن خامات خفيفة ومريحة، وطبعا ده مش معناه انك تبعدي عن الحاجات الترندي او موضة الموسم خصوصا لو كنتي من البنات اللي بتحب تلبس فساتين كتيراو ستايلها بيعتمد في الاساس على الفساتين، في المقال ده هنقولك بالصور.. ستايلات فساتين صيفي للمحجبات سهلة وفي منتهى الشياكة

بالصور.. ستايلات فساتين صيفي للمحجبات سهلة وفي منتهى الشياكة

الجميل في الصيف ده انه ممكن تغيري في شكل الفستان او الدريس نفسه بانك تلبسي قطعتين منفصلتين لكن يبانوا وكأنهم فستان، وده بأنك ببساة بتضيعي الحد الفاصل بين التيشيرت او البلوزة والسكيرت بحزام مثلا في النصن فهيبانوا كانهم قطعة واحدة رغم انهم في الحقيقة قطعتين منفصلتين، التانك توب من خامات زي القطن والشيفو موضة جداً والخامات دي بتعتبر من الفابريك المحبوب جدا في الصيف لأنها خفيفة ، القطن بيديكي شكل عملي وكاجوال والشيفون بيديكي شكل أنثوي وناعم أكتر، ممكن تنسقيهم تقريبا مع اي نوع سكيرت من اي تفصيلة او موديل وكمان من أي خامة وهيطلع شكلهم حلو جداً.

الفساتين كمان من خامات زي الستان والشيفون والكريب الناعم والحرير بتكون انسيابية وناعمة جدا، وده بيخليها مناسبة لخروجة حلوة بالليل زي عزومة عل العشاء مثلا، او لو كنتي معزومة على مناسبة زي فرح او خطوبة خصوصا لو كانت بالنهار او في مكان مفتوح، اختيارك للفساتين الواسعة من الخامات دي هيضمن لك لوك شيك وانسيابي جدا وانثوي بدرجة كبيرة يخليكي تطلعي في أحلى حالاتك.

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