كريم بانثينول المذهل اقوى كيراتين لفرد الشعر المجعد كخيوط الحرير من اول استعمال

كريم بانثينول المذهل أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر، مع ظهور وصفات متعددة من الفتيات والسيدات عن استخدام كريم بانثينول المذهل كبديل الكيراتين لفرد الشعر المجعد وأنه يمكن استخدامه لترطيب الشعر، فأصبح لدى الفتيات والسيدات الرغبة في التعرف على كيفية استخدام كريم بانثينول لتنعيم الشعر، حيث يتم استخدام كريم بانثينول كمرطب بعد إزالة الشعر بالفازلين وأيضاً يستخدم كمرطب عام للبشرة الجافة والمتشققة، لذلك سنزودك سيدتي الجميلة بأفضل الطرق الطبيعية التي تساعد على حماية الشعر وفرده بطرق طبيعية.

كريم بانثينول المذهل اقوى كيراتين طبيعي

إذا كنتي تبحثين عن أفضل الوصفات الطبيعية لفرد الشعر المجعد وتنعيمه، فتعد وصفة كريم بانثينول المذهل اقوى كيراتين طبيعي، من الوصفات السهلة وسوف تحصلين على طريقة فعالة مجربة ومضمونة في اسرع وقت ممكن فكل ما عليكي هو اتباع الخطوات التالية كما هي، كما يمكنك استخدم كريم بانثينول كحمام للشعر، كذلك يمكنك إضافته للبلسم والشامبو الخاص.

أنبوبة كريم بانثينول من الصيدلية

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا

كبسولة من فيتامين E

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين

½ ملعقة كبيرة من زيت الأرجان

1 ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو

يتم خلط جميع المكونات معا للحصول علي قوام كريمي.

قومي بتوزيع كمية وفيرة من الخليط علي خصلات الشعر مع تجنب فروة الرأس.

ارتدي قبعة الرأس ويفضل ان تكون بلاستيكية، نتركه علي الشعر لمدة ساعة.

قومي بغسل الشعر جيدا بالبلسم الخاص والماء الفاتر.

وصفة كريم بانثينولطريقة التحضير:

يفضل ان تكرري وصفة كريم بانثينول المذهل اقوى كيراتين طبيعي مرة واحدة في الاسبوع.

خلطة كريم بانثينول للشعر بزيت جوز الهند

يمكنك خلط 2ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع انبوبة من كريم بانثينول حتى يمتزجا تمامًا، استخدمي كمية مناسبة جداً على أطراف الشعر ثم مشطي شعرك للترطيب والتنعيم.

وصفة كريم بانثينول المذهل اقوى كيراتين للشعر الجاف

تعد هذه الخلطة من أفضل الطرق الفعالة لترطيب وتنعيم الشعر، ويمكنك استخدام كريم بانثينول عن طريق إضافته إلى كريم التصفيف اليومي الخاص بك أو تحضير كريم البانثينول بنفسك المكون من بعض الزيوت التالية:

ملعقة من محلول بيبانثين للشعر

ملعقة من زيت الأرغان

ملعقة من زبدة الشيا

½ملعقة من زيت السمسم

1 ملعقة من زيت اللوز الحلو

ملعقة من زيت جوز الهند

يتم خلط جميع المكونات السابقة مع بعضها حتى يتم الحصول على قوام كريمي.

يتم توزيع الخليط علي خصلات الشعر الجاف مع تجنب فروة الرأس.

طريقة التحضير:

“ملحوظة” لا ينصح باستخدام كريم بانثينول المعروف ككريم تصفيف يومي للشعر، حتى لا يسبب في جفاف الشعر وظهور القشرة وإلحاق الأذى بشعرك على المدى الطويل، حيث تعد معظم منتجات العناية بالشعر تحتوي علي كمية كبيرة من البانثينول لذا يمكنك استخدامها دون أي أضرار كونها مصنعة بتقنية تتناسب مع مسام الشعر.

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