طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن وتنعيمه من أول إستعمال

طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن وتنعيمه، لا تعلم الكثيرات أنه يمكن الحصول على شعر ناعم وأملس مهما كانت درجة خشونته باستخدام المواد الطبيعية فقط، ومن أكثر هذه المواد فاعلية النشا، الذي يمكن استخدامه بعدة طرق لفرد الشعر الخشن والحصول على شعر أملس تماماً كما يفعل الكيراتين وغيره من المواد الكيميائية، لكن الفرق أن النشا لا يضر الشعر لأنه طبيعي مئة بالمئة، ويمكن استخدام النشا في فرد الشعر كالتالي:

طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن وتنعيمه

يمكن خلط أربع ملاعق كبيرة من النشا مع ربع كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر وبعد ذلك يتم تقسيم الشعر وتوزيع الخليط السابق عليه من الجذور حتى الأطراف، وبعدها نغطي الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة كاملة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء والقليل من البلسم الطبي، وبعد ان يجف الشعر سوف نلاحظ تغير كبير في شكله وملمسه، ويمكن تكرار هذه الطريقة مرة أو مرتين كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية.

فرد الشعر الخشن بالنشا والطماطم

يمكن استخدام النشا مع الطماطم لفرد الشعر، كل ما نحتاجه هو ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا وحبة متوسطة من الطماطم وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، يتم وضع الطماطم في ماء مغلي لمدة ثلاث دقائق، وبعد ذلك نقشر حبة الطماطم ونهرسها وبعد ذلك نضيف لها النشا والزيت ونخلط جيداً، وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل ثم نغطيها لمدة ساعة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي، ويتم تطبيق هذه الطريقة مرة كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن بالمايونيز

يمكن استخدام هذا الخليط الطبيعي لفرد الشعر، وهذا الخليط مكون من ثلاث حبات من البيض وملعقة كبيرة من المايونيز وكوب كبير من الزبادي، بعد خلطهم جميعاً يتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل ثم نغطي الشعر لمدة ساعتين، وبعد ذلك نغسل الشعر بالماء والشامبو المضاف له القليل من الخل للتخلص من رائحة المايونيز، ومع المواظبة على هذا الخليط مرة كل أسبوع نحصل على شعر ناعم بعد مرور شهر.