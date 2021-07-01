هدية لعرايس العيد اقوي خلطة هندية مذهلة لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ

اقوي خلطة هندية مذهلة لتطويل الشعر، تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة تساقط الشعر وكذلك مشكله الشعر المجعد، فتريد الفتيات والنساء الظهور بمظهر أنيق؛ فتتجه إلي المستحضرات الطبية الكيميائية لإطالة شعرهن، ولكن هذه المستحضرات تحتاج إلى مبالغ باهظة الثمن، ولكن اليوم سوف نتحدث عن خلطات هندية تستخدمها السيدات والفتيات لإطالة الشعر وتنعيمه وسوف نتحدث عن اقوي خلطة هندية مذهلة لتطويل الشعر فتابعونا.

اقوي خلطة هندية مذهلة لتطويل الشعر

سوف نقون بإعداد خلطة زيت الزيتون و زيت الثوم الهندية لتطويل الشعر، ولتحضير تلك الخلطة السحرية سنحتاج إلى كلاً من،

رأس صغير من الثوم المفروم.

كوب من زيت الثوم.

½ كوب من زيت الزيتون.

قومي بطحن رأس الثوم إلى أن يصبح ناعم، ثم قومي بإضافة كل من زيت الثوم وزيت الزيتون، وذلك بعد تسخينه قليلا.

نضع الخليط في وعاء و نضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.

قومي بغسل الشعر بالشامبو جيداً وتنشيفه بفوطة قطنية، قومي بتقسيم شعرك إلي أربعة أجزاء، ثم ضعي الخليط على الشعر كل يوم مرة واحدة لمدة أسبوع

ثم يستخدم ثلاث مرات يومياً في الأسبوع الثاني

استخدمي الخلطة لمدة شهر واحد للحصول على شعر طويل وقوي

طريقة التحضير والاستعمال:اقوي خلطة هندية من القرنفل لتطويل الشعر وتكثيفه

تعتبر هذه الخلطة من أفضل الخلطات التي تستخدمها الفتيات والسيدات في الهند للحصول على شعر طويل وسوف تحتاجين إلي:

خمس حبات من القرنفل المطحون.

خمس حبات من الينسون المطحون.

نصف معلقة صغيرة مسحوق القرفة.

½ معلقة صغيرة مسحوق الفلفل الأحمر الحلو.

¼ ملعقة صغيرة مسحوق الحناء.

معلقة كبيرة عسل نحل.

400 ميلي من زيت الزيتون.

عود قرفة.

في وعاء توضع جميع المكونات، ويتم وضعها في حمام مائي فوق نار هادئة، ويتم طحن كلاً من المكونات السابقة حتي تصبح ناعمة.

تخلط جميع المكونات جيدا ثم تصفى و توضع في وعاء زجاجي، ويتم استعمال الخلطة بوضعها على الشعر قبل غسله بساعتين ويتم استعمال الخلطة مرتين في الاسبوع.

طريقة تحضير الخلطةخلطة بياض البيض الهندية لتكثيف الشعر

تعمل هذه الخلطة على تكثيف الشعر وفرد الشعر المجعد وتنعيمه وكذلك تعمل على إطالة الشعر سنحتاج إلي بعض المكونات البسيطة :

بياض حبة بيض.

ملعقتين كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من الجليسرين.

يتم مزج بياض البيض في وعاء مع باقي المكونات وتقليبهم حتي الحصول علي قوام كريمي متجانس

ثم قسمي الشعر إلي أجزاء وضعي الخليط على فروة الرأس وخصلات الشعر، وتركه لمدة ساعتين.

ثم قومي بغسل الشعر بالشامبو والماء، وضعي خلطة زيت الزيتون والثوم وسوف تلاحظين النتيجة في وقت وجيز.

طريقة التحضير