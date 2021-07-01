هدية لعرايس العيد كريم البنجر والنشا الساحر لتوريد الخدود والشفايف وتفتيح البشرة كالاطفال

هدية لعرايس العيد كريم البنجر والنشا الساحر ، يعتبر البنجر من الخضرات الطبيعيه الربانية الغنية بالحديد والعناصر الغذائية الكثيرة، فهو مفيد جدا فى حالات الانيميا وفقر الدم، وله ايضا فوائد جمالية عديدة للبشرة والشعر،ويستخدم ايضا بطرق عديدة لتوريد الخدود والشفايف بشكل طبيعى دون الحاجة للجوء الى المستحضرات التجميلية الضارة نظرا للونة الاحمر الشديد ،وسوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف ،فتابعونا عبر موقع ثقفنى لكل جديد ومميز.

٢ حبة بنجر.

كوب ماء.

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون بكر.

ملعقة كبيرة ليمون.

ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة كبيرة فازلين طبى.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

اولا قومى بتحضير وعاء ثم قومى بتقطيع البنجر مكعبات وضعيهم فى الوعاء ثم ضعى كوب الماء واتركيه حتى يستوى تماما.

ثم ارفعيه من على النار واتركيه ليبرد قليلا.

ثم ضعية فى الخلاط واطحنيهم جيدا.

ثم قومى بتحضير المصفى وصفيهم جيدا ثم قومى بوضع الدقيق والنشا وزيت الزيتون والليمون وماء الورد والفازلين وقلبيهم جيدا.

ثم ارفعيهم مرة اخرى على النار حتى يتماسك ويصبح كريم متماسك .

ثم قومى بوضع الكريم فى علبة نظيفة ومحكمة الغلق وضعيهم فى الثلاجة حتى يبرد ويتماسك ويصبح جاهز للاستخدام.

ثم قومى بوضع الكريم على الشفايف والخدود فقط لمده ربع ساعة او قبل النوم للحصول على لونهم وردى محمر رائع.

هدية لعرايس العيد كريم البنجر والنشا الساحر مكونات كريم البنجر:-طريقه اعداد كريم البنجر والنشا:-

اصبحت من السهل عمل جميع الكريمات للجسم والبشرة والشعر من المكونات الطبيعية المفيدة جدا وقد قدمنا لكم اليوم طريقة عمل كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف طبيعيا فتابعونا لكل جديد لدينا.