اسهل حيل طبخ من الشيف العالمية مارثا ستيوارت

مارثا ستيوارت من اشهر الشيف العالمية اللي ليها كتب عملت ثورة في عالم الطبخ ، واللي تملك حاليا امبراطورية اعلامية بكتير من كتب الطبخ, التصميم, اسلوب الحياة ، بالاضافة للبرامج التليفزيونية والموقع الالكتروني ومجلة مارثا ستيوارت ، ومع سنين الخبرة دي كلها اكيد عندها كتير من اسرار الطبخ ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة من حيل طبخ واسرار مارثا ستيوارت.

حيل طبخ واسرار مارثا ستيوارت:

1- احصلي على عصير اكتر من الليمون:

عشان تستخرجي عصير اكتر من الليمون ، حطي الليمونة على سطح الرخامة عندك وحطي ايدك عليها وابدأي حركيها رايح جاي تحت ايدك لمدة دقايق ، الطريقة دي هتطريها ، وهتديكي اكبر قدر من العصير.

2- لمعجنات مثالية:

عشان المعجنات تطلع معاكي مثالية ، الزبدة اللي هتستخدميها في العجينة جمديها قبل الاستخدام لحد ما تبقى صلبة ، ولما تيجي تستخدميها ابشريها بمبشرة خشنة في الدقيق ، ده هيضمن توزيع متساوي للزبدة في العجينة وهي طريقة اسرع بكتير من فرك الزبدة بصوابعك.

3- افضل طريقة لشوي الفراخ في الفرن:

قطعي بصلتين لشرايح سميكة وافرشيهم في صينية الفرن وحطي الفراخ فوقيهم ، واربطي الرجلين مع بعض ، ده هيضمن لك طبخ موحد للفرخة ، ادهني الفرخة بمعلقتين كبار زبدة عشان تديكي ملمس ولون حلوة للفرخة ، وتبليها كويس بالملح والفلفل الاسود ، واشويها في فرن سخنة لحد ما تستوي ، وقبل ما تشيليها من الصينية سيبيها 10 دقايق تستريح عشان تحافظ على العصارة بتاعتها.

4- قالب لحمة مثالي:

لو قالب اللحمة بعد ما بتعمليه بيبقى قاسي وبيمضغ معاكي بشكل زيادة ، مارثا ستيوارت بتنصحك عشان تتجنبي ده متعجنيش اللحمة زيادة عن اللزوم ، لكن اجمعي المكونات بتاعته بالراحة بايدك وتكون رطبة بشوية ماية عشان تمنعيها من الالتصاق.

5- شريحة ستيك مثالية:

للحصول على شريحة لحمة مشوية بشكل مثالي ، خرجي اللحمة من التلاجة قبل شويها بساعة ، ونشفيها كويس بمناديل المطبخ ، استخدمي طاسة حديد للحصول على حرارة متساوية واتأكدي انها تكون سخنة اوي ، وتبليها بالملح بس لان الفلفل الاسود هيتحرق من الحرارة ، وضيفي الفلفل مجرد ما شريحة اللحمة تستوي ، سيبيها ترتاح لمدة 10 دقايق قبل التقديم.

6- افضل بطاطس مقلية مقرمشة:

للحصول على بطاطس مقلية مقرمشة زي المطاعم ، قشري البطاطس وسيبيها في ماية متلجة في التلاجة طول الليل ، الطريقة دي بتسحب النشا وبتخليها تطلع مقرمشة ، بعدها اغسليها بماية باردة نضيفة ، قبل ما تنشفيها وتقطعيها لصوابع ، استخدمي للتحمير زيت عباد الشمس للحصول على افضل النتايج ، اقليها لمدة 3 دقايق على درجة حرارة 150 درجة مئوية ، وبعدين طلعيها على صينية او طبق عليه ورق زبدة او مناديل مطبخ في طبقة واحدة متحطيهاش فوق بعض ، وبعدها اقليها تاني عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لحد ما لونها يبقى دهبي.

7- كوكيز مثالي:

عشان الكوكيز تطلع معاكي هشة من بره وفيها مضغة مثالية ، مارثا ستيوارت بتستخدم مغرفة ايس كريم بحجم 6 سم لتشكيل الكوكيز ، وبتخلي مسافة بين كل واحدة والتانية على الصينية 5 سم تقريبا ، ده بيضمن ان الكوكيز كله يطلع نفس الشكل والحجم.

8- افضل صينية لحمة بالخضار مشوية في الفرن:

تبلي اللحمة حمريه في طاسة سخنة الاول ومتقلبيهاش لحد ما تلاقيها بتطلع معاكي بسهولة ، بعدها اطبخيها في الفرن في درجة حرارة 180 درجة مئوية وتكون متغطية ، لمدة 3 ساعات تقريبا ، بعدها ضيفي الخضار المتقطع مع خلط كام معلقة من صلصة الطماطم للشوربة واضافتها للحمة والخضار ودخليها في الفرن لمدة ساعة كمان ، طلعيها من الفرن وسيبيها ترتاح لمدة 15 دقيقة قبل تقطيعها.

9- للحصول على ارز مفلفل:

الطريقة المثالية لطبخ الارز طويل الحبة او الارز البسمتي ، اولا متغسليش الارز ، وقيسي دايما لكل 240 مل من الارز ضيفي 360 مل ماية ، ضيفي الارز لماية تكون مالحة ومغلية ، سيبيه يغلي وبعدين سيبيه على نار هادية لمدة 16 دقيقة ، ارفعيه من على النار وسييه متغطي لمدة 10 دقايق ، وهتكون النتيجة عندك ارز مثالي.

10- للحصول على بيض مسلوق مثالي:

حطي البيضة في الماية الباردة بمقدار 2.5 سم ، سيبي الماية تغلي وتكون متغطية ، وبعدين ارفعيها من على النار وسيبيها متغطية لمدة 16 دقيقة قبل ما تصفيها وتحطيها تحت الماية الباردة لحد ما تبرد تماما ، الطريقة دي بتمنع الحلقة الكبريتية الغامقة اللي ممكن تحصل حوالين صفار البيض.

11- استغلي بذور القرع:

لو هتعملي شوربة قرع او هتطبخيه باي طريقة ، متتخلصيش من البذور لانك ممكن تستفادي بيها ، مارثا ستيوارت بتنصحك بغلي البذور في الماية لمدة 10 دقايق ، وبعدين نشفيها على مناديل المطبخ ، وحطيها على صينية حمصيها في الفرن ، واستخدميها لتزيين الشوربة او ضيفيها للسلطات او كليها كوجبة خفيفة ، وممكن ترشي عليها ملح لتتبيلها.

12- سر تتبيلة الفراخ:

تبلي الفراخ بالزبادي وخليها متغطية في التلاجة لمدة 24 ساعة قبل الطبخ ، لما تكون جاهزة للطبخ اتخلصي من اي كمية زيادة من تتبيلة الزبادي ، عشان الفراخ ميبقاش فيها ماية بعد الطبخ.

13- للحصول على كريب خفيف:

اضربي خليط الكريب في الخلاط لمدة 30 ثانية تقريبا بدل ضربه بالايد ، لحد ما يبقى ناعم ومافيش فيه اي تكتلات وتبدأ الفقاعات تتكون فيه ، بعدها ريحي الخليط لمدة 15 دقيقة على الاقل في درجة حرارة الغرفة او برديه في التلاجة في علبة محكمة الغلق لمدة يوم كامل ، ولما تخرجيه اضربيه قبل ما تعمليه ، استراحة الخليط بتخلي بتخلي الكريب اخف.

14- نضفي الكبة من ريحة التوابل:

عشان تنضفي بقايا التوابل من الكبة بعد ما تطحنيها ، حطي فيها قطع خبز واضربيها ، وكده تبقى المطحنة جاهزة تعملي فيها اي حاجة تانية من غير ما يبقى فيها ريحة توابل.

15- شوي السمك:

لو بتشوي سمكة كاملة على الشواية ، متشيليش منها الجلد والقشر لانه بيمنع الالتصاق ، وبعد الشوي تقدري تتخلصي منه بسهولة ، ولو بتشوي فيلية سمك بتنصحك تحطي عليه شرايح ليمون لاضافة نكهة للسمك ومنعه من الالتصاق.

16- تقطيع اللحمة بسهولة:

عشان تقطعي اللحمة بسهولة لشرايح رفيعة ، جمديها الاول لمدة 20 دقيقة تقريبا لو جايباها طازة ، ده هيسهل عليكي عملية التقطيع.

17- افضل بطاطس مخبوزة:

عشان تعملي بطاطس مخبوزة مقرمشة من بره وطرية من جوه ، بمجرد ما تخرجي البطاطس من الفرن ، اضربيها بايدك قبل ما تقطعيها ، وممكن تضغطي بيها على ايدك لتقسيمها بدل ما تقطعيها بالسكينة.

18- اعملي كمية زيادة وخزنيها:

ممكن مع الصوصات او بعض الوصفات اللي بتستخدميها بشكل مستمر ، لما تيجي تعمليها تضاعفي الكمية بتاعتها وتقسميها وتشيليها في الفريزر ، وكل ما تحتاجي طلعي منها ، ده هيوفرلك وقت ومجهود كتير.

19- خليكي طباخة منظمة:

عشان تبقي طباخة ناجحة ، لازم تكوني منظمة ، حضري مكونات اي وصفة قبل ما تعمليها ، قيسي كمية اي حاجة هتستخدميها ، قطعي المكون اللي عندك لمكعبات او شرايح حسب تعليمات الوصفة.

20- نصايح لسلطة البطاطس:

استخدمي البطاطس الشمعية اللي بتحافظ على شكلها اكتر من البطاطس النشوية ، واتأكدي من تقطيعها بنفس الحجم ، وللتبيلة ، ضيفي شوية سكر للخل ، وضيفي لهم كريمة طبخ مع شوية مايونيز.

21- لعمل سبانخ بالكريمة مثالية:

ضيفي البصل والثوم المقلي للسبانخ المطبوخة ، ضيفي جبنة كريمي مع اللبن بدل اضافة كريمة طبخ ، وضيفي جوزة الطيب المبشورة لاضافة نكهة مميزة للطبق.

22- لتقشير البندق بسهولة:

عشان تتخلصي من قشر البندق بسهولة ، حمصيه في فرن سخن لمدة 10 – 12 دقيقة ، بعد ما تخرجيه من الفرن وهو لسه سخن لفيه في فوطة مطبخ واقعدي افركي فيه جوه الفوطة لحد ما الاحتكاك يزيل القشرة ، الطريقة دي اسهل بكتير من ازالة القشر بالايد.

23- استخدمي ادوات المطبخ المناسبة:

مارثا ستيوارت بتقول انك تقدري تحضري معظم الوجبات باستخدام 3 سكاكين بس ، سكين مسنن, وسكين طاهي, وسكين تقشير ، سكين الطاهي مهم جدا لانه بيقطع حاجات كتير ، ولما تبقي محترفة في استخدام السكينة ، ممكن تجيبي ساطور ، او سكين نزع العضم.

24- عشان تفصصي الرمان بسهولة:

لو بتواجهي صعوبة في تفصيص الرمان ، افتحي الرمانة من فوق بالسكينة من غير ما تفصليها عن بعض ، عشان متفقديش العصير بتاعها ، وهاتي طبق كبير واسع وابدأي اضربي فوق الرمانة بقوة بمعلقة خشب ، بذور الرمان كلها هتنزل في الطبق بسهولة.

25- افضل سلمون مشوي:

نشفي فيلية السلمون كويس بمناديل المطبخ قبل الشوي ، بعدها تبليه بالملح الخشن ، سخني الطاسة كويس ، وابدأي اشوي السلمون الاول من ناحية الجلد لحد ما يبقى هش ومقرمش وتقدري ترفعيه من الطاسة بسهولة ، وبعدين اقلبيه الناحية التانية ، لو الفيليه سميك اوي الافضل اشويه في فرن سخن لمدة 5 دقايق بعد الشوي في الطاسة.

26- تتبيلة السلطة:

عشان تتبيلة السلطة تطلع معاكي مثالية ، ابدأي بالمكونات الحمضية زي السكر والخل ، بعدها ضيفي الزيت ببطء وبالتدريج ، مع الخفق طول الوقت ، لو عملتي عكس كده ، المكونات مش هتندمج كويس وهتنفصل عن بعض.

27- اتجنبي تشقق التشيز كيك:

عشان التشيز كيك متشققش معاكي ، اتأكدي ان الجبنة الكريمي اللي مستخدماها تكون في درجة حرارة الغرفة ، واخبزي التشيز كيك في حمام ماية عشان تستوي بشكل متساوي ، بمجرد ما التشيز كيك تبقى جاهزة ، خرجيها من حمام الماية وسيبيها تبرد لمدة 20 دقيقة ، ومرري سكينة على حواف الكيك عشان تمنعيها من التشقق.

28- افضل طريقة لتقشير الزنجبيل:

اسهل طريقة لتقشير الزنجبيل من غير ما تهدري منها ، هي باستخدام معلقة صغيرة ، فكرة سرية وبسيطة وهتسهل عليكي عملية التقشير.

29- سلق المكرونة بشكل مثالي:

عشان تسوية المكرونة تطلع مظبوطة ولا معجنة ولا ناشفة ، املي حلة كبيرة بالماية حوالي 4 لتر لكل 400 جرام مكرونة ، سيبي الماية تغلي ، ضيفي لها ملح معلقة واحدة على الاقل لكل 400 جرام ، ونزلي المكرونة مع التقليب المتكرر كل شوية ، وماتضيفيش زيت لماية سلق المكرونة لانها ممكن تمنع المكرونة من امتصاص الصلصة بعد كده.

30- بيض مسلوق في الطاسة:

اللي بيحب النوع ده من البيض اللي بيكون الصفار بتاعه سايل ومن غير استخدام دهون ، هاتي طاسة بحجم حوالي 30 سم ، سخني فيها 5 سم ماية على نار متوسطة لحد ما الفقاعات تغطي قاع وجوانب الطاسة ، نزلي البيضة في الطاسة ، وسيبيه يستوي ، لحد ما البياض يتماسك والصفار يفضل سايل ، حوالي من 3 – 4 دقايق ، وشيليها من الطاسة.

31- اتخلصي من بواقي تنضيف الاكل بسهولة:

خلي دايما جنب لوح التقطيع طبق كبير تتخلصي فيه من قشور الخضار بسهولة ، ده هيوفرلك كتير من الوقت ومش هتبقي مضطرة كل 10 دقايق تنضفي لوح التقطيع في الزبالة ، وكمان هتحافظ على المكان حواليكي نضيف ومرتب.

32- ديك رومي مشوي بشكل مثالي:

عشان تحافظي على الديك الرومي رطب ومحتفظ بالعصارة بتاعته ومينشفش منك في الفرن ، هاتي شاشة تكون منقوعة في زبدة سايحة وشوربة وغطي بيها الديك الرومي قبل ما تدخليه الفرن ، لما يستوي شيلي الشاشة ، عشان الديك الرومي ياخد لون دهبي ، بعدها خرجيه من الفرن وسيبيه يرتاح حوالي 30 دقيقة قبل التقطيع.

33- برجر مثالي:

عشان تعملي برجر مثالي بنفسك في البيت ، هاتي اللحمة المفرومة تكون بنسبة 20% دهون ، وتبليها بالملح والفلفل بس ، بعدها شكليها على شكل كورات واضغطي عليها بايدك عشان تاخد شكل البرجر ، واضغطي على واحدة البرجر من النص بصوباعك الابهام اعملي حفرة بسيطة بعمق 0.5 سم ، الطريقة دي هتمنع البرجر انه يتنفخ او يرتفع لفوق من النص اثناء الشوي.

اسرار الطبخ من اشهر البلوجرز المتخصصين في الاكل