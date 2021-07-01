خلطة النشا والجليسوليد للتفتيح الوجه والجسم بسرعة قبل عيد الأضحي

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خلطة النشا والجليسوليد للتفتيح، تعتبر النشا من أفضل أنواع المكونات المستخدمة في تفتيح البشرة والجسم لأنها تحتوي على قدرة عالية في التبييض بشكل سريع وفوري وهي ايضاً من الخلطات التي تحضر في المنزل للحصول على بشرة بيضاء صافية خالية من الشوائب فالنشا تساعد على إزالة الكلف من البشرة وايضاً تساعد في تفتيح أي منطقة غامقة في الجسم وتساعد على تهدأ البشرة من الاحمرار ومن حب الشباب وتساعد في إزالة إزالة التجاعيد لموجودة في البشرة فالجليسوليد يعمل على ترطيب جفاف البشرة وتنعيم البشرة أو أي مكان بالجسم وبالتالي عند رطيب البشرة يتم تفتحها لان الجفاف يعطي عمقان للبشرة وسوف نقدم لكي طريقة سحرية لتبيض وتفتيح الوجه بسرعة.
خلطة النشا والجليسوليد للتفتيح
يساعد كريم جليسوليد على تفتيح البشرة ويقضي على التصبغات الجلدية فهو ايضاً يساعد في تجديد خلايا البشرة ويوحد لون البشرة وهو مرطب أمن جداً للمناطق الحساسة فهو يحتوي على فيتامينات مغذية للبشرة الحساسة والدهنية والجافة ويناسب جميع أنواع البشرة ثم انه يحتوي على مادة الانتوين والجلسيرين وهي عناصر قوية في تفتيح البشرة وترطيب البشرة تابعي هذا المقال للحصول على الوصفة السحرية.الوصفة السحرية لتبيض البشرة بشكل سريع وفوري:
سوف نقدم المكونات لوصفة الجليسوليد والنشا لعمل الخلطة في المنزل أفضل وأضمن من مستحضرات تجميل الأسواق المضرة للبشرة
فهي تحتوي على مكونات طبيعية مفيدة على تبيض البشرة فمكونات هذه الخلطة بسيطة وسهلة وسريعة وهي تحتوي على:
- 2 ملعقة كبار من كريم الجليسوليد.
- أربع ملاعق من مسحوق النشا.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ملعقتان من ماء الورد.
طريقة تحضير الوصفة:
- نحضر وعاء عميق وصغير الحجم ونقوم بوضع كلا من ملعقتان الجليسوليد و4 ملاعق النشا وعصير الليمون وملعقتان ماء الورد ونخلطهم.
- عند خلط المكونات مع بعض جيداً يصبح لدينا عجينة سائلة ومتجانسة مع بعض.
- نغسل الوجه والمنطقة المراد تفتحها ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه ونحرك دائرياً لمدة 5 دقائق ثم نتركه على البشرة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وبالتالي ايضاً على المنطقة المراد تفتحها في الجسم.
- بعد مرور 30 دقيقة نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه بلطفوبالتالي نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة 4 أسابيع.
- للحصول على نتائج أفضل وأسرع سوف تلاحظين التفتيح من أول استخدام.
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خلطة النشا والجليسوليد للتفتيح، تعتبر النشا من أفضل أنواع المكونات المستخدمة في تفتيح البشرة والجسم لأنها تحتوي على قدرة عالية في التبييض بشكل سريع وفوري وهي ايضاً من الخلطات التي تحضر في المنزل للحصول على بشرة بيضاء صافية خالية من الشوائب فالنشا تساعد على إزالة الكلف من البشرة وايضاً تساعد في تفتيح أي منطقة غامقة في الجسم وتساعد على تهدأ البشرة من الاحمرار ومن حب الشباب وتساعد في إزالة إزالة التجاعيد لموجودة في البشرة فالجليسوليد يعمل على ترطيب جفاف البشرة وتنعيم البشرة أو أي مكان بالجسم وبالتالي عند رطيب البشرة يتم تفتحها لان الجفاف يعطي عمقان للبشرة وسوف نقدم لكي طريقة سحرية لتبيض وتفتيح الوجه بسرعة.
خلطة النشا والجليسوليد للتفتيح
يساعد كريم جليسوليد على تفتيح البشرة ويقضي على التصبغات الجلدية فهو ايضاً يساعد في تجديد خلايا البشرة ويوحد لون البشرة وهو مرطب أمن جداً للمناطق الحساسة فهو يحتوي على فيتامينات مغذية للبشرة الحساسة والدهنية والجافة ويناسب جميع أنواع البشرة ثم انه يحتوي على مادة الانتوين والجلسيرين وهي عناصر قوية في تفتيح البشرة وترطيب البشرة تابعي هذا المقال للحصول على الوصفة السحرية.الوصفة السحرية لتبيض البشرة بشكل سريع وفوري:
سوف نقدم المكونات لوصفة الجليسوليد والنشا لعمل الخلطة في المنزل أفضل وأضمن من مستحضرات تجميل الأسواق المضرة للبشرة
فهي تحتوي على مكونات طبيعية مفيدة على تبيض البشرة فمكونات هذه الخلطة بسيطة وسهلة وسريعة وهي تحتوي على:
- 2 ملعقة كبار من كريم الجليسوليد.
- أربع ملاعق من مسحوق النشا.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ملعقتان من ماء الورد.
طريقة تحضير الوصفة:
- نحضر وعاء عميق وصغير الحجم ونقوم بوضع كلا من ملعقتان الجليسوليد و4 ملاعق النشا وعصير الليمون وملعقتان ماء الورد ونخلطهم.
- عند خلط المكونات مع بعض جيداً يصبح لدينا عجينة سائلة ومتجانسة مع بعض.
- نغسل الوجه والمنطقة المراد تفتحها ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه ونحرك دائرياً لمدة 5 دقائق ثم نتركه على البشرة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وبالتالي ايضاً على المنطقة المراد تفتحها في الجسم.
- بعد مرور 30 دقيقة نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه بلطفوبالتالي نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة 4 أسابيع.
- للحصول على نتائج أفضل وأسرع سوف تلاحظين التفتيح من أول استخدام.
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