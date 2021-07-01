طريقة عمل كفتة الحاتي بطريقة بسيطة وطعم رائع في المنزل دون الذهاب للمطاعم

تعد كفتة الحاتي من الأكلات التى يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وكثير من السيدات يبحثن عن طرق صحية التحضير الطعام في المنزل دون أن يفقد طعمه أو قيمته الغذائية، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون كفتة الحاتي من مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً سوف نقدمها بشكل إقتصادي وصحي في نفس الوقت وهو عدم استهلاك الكثير من الزيت أي يتم تحضيرها باستخدام ملعقة واحدة من الزيت، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل. مقادير عمل كفتة الحاتي مقادير عمل كفتة الحاتي تحتوي كفتة الحاتي على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- دهن ضاني (لية).

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

٣ فصوص من الثوم.

٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة بقدونس طازج.

كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة كبيرة من البصل.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة التحضير كفتة الحاتي في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر الكبة ونقوم بفرم البصلة جيدا، ثم نقوم بتصفية الماء منها ونضعها في بولة صغيرة. بعد ذلك نحضر الثوم ونفرمه جيدا مع الفلفل والكزبرة والملح. ثم نقوم بفرم الدهن ونضعها على اللحم المفروم ونقلبهم جيدا. نحضر ماء البصل ونقوم بتصبيع الكفتة على الأسياخ وبعد التصبيع نخرج الكفتة. بعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها ملعقة من الزيت أو السمنة ونضيف الكفتة. ثم نشوحها لمدة خمس دقائق على نار عالية وعند ما تتماسك نقلبها ونتركها على نار هادئة لمدة لا تقل عن عشر دقائق. بعد ذلك نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم بجانب السلطات وبالهنا والشفاء. الوسوم

تعد كفتة الحاتي من الأكلات التى يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وكثير من السيدات يبحثن عن طرق صحية التحضير الطعام في المنزل دون أن يفقد طعمه أو قيمته الغذائية، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون كفتة الحاتي من مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً سوف نقدمها بشكل إقتصادي وصحي في نفس الوقت وهو عدم استهلاك الكثير من الزيت أي يتم تحضيرها باستخدام ملعقة واحدة من الزيت، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل. مقادير عمل كفتة الحاتي مقادير عمل كفتة الحاتي تحتوي كفتة الحاتي على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- دهن ضاني (لية).

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

٣ فصوص من الثوم.

٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة بقدونس طازج.

كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة كبيرة من البصل.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة التحضير كفتة الحاتي في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر الكبة ونقوم بفرم البصلة جيدا، ثم نقوم بتصفية الماء منها ونضعها في بولة صغيرة. بعد ذلك نحضر الثوم ونفرمه جيدا مع الفلفل والكزبرة والملح. ثم نقوم بفرم الدهن ونضعها على اللحم المفروم ونقلبهم جيدا. نحضر ماء البصل ونقوم بتصبيع الكفتة على الأسياخ وبعد التصبيع نخرج الكفتة. بعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها ملعقة من الزيت أو السمنة ونضيف الكفتة. ثم نشوحها لمدة خمس دقائق على نار عالية وعند ما تتماسك نقلبها ونتركها على نار هادئة لمدة لا تقل عن عشر دقائق. بعد ذلك نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم بجانب السلطات وبالهنا والشفاء.

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