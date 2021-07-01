طريقة عمل كريم النشا والنعناع لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

يعتبر كريم النشا والنعناع ، من الكريمات الرائعة التي تستخدم في القضاء على التجاعيد، وتبييض وتفتيح البشرة، كما يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من مشكلة الجفاف التي يعاني منها كثير من النساء والرجال، وينعم البشرة ويمتص الدهون التي تسبب ظهور البثور وحب الشباب، كما يعمل على تنعيم البشرة وتغذيتها، وتحضير الكريم في المنزل سهل جداً، لأن جميع مكوناته طبيعية ومتوفرة ورخيصة الثمن، وتحتوي على عناصر غذائية تعمل على تغذية البشرة، وتستطيع أي فتاة أو سيدة تصنيع الكريم في المنزل، بدون أي مجهود يذكر، ولا يستغرق عمله وقت طويل، وهناك كريمات كثيرة مفيدة للبشرة مثل كريم الخميرة والبنجر الذي يعمل توريد الخدود والشفايف، وكريم جل الصبار الذي يستخدم في شد البشرة وتبييضها، وكريم النشا وماء الورد الذي يستخدم في إزالة البقع الداكنة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والنعناع الرائع في إزالة تجاعيد الوجه وتبييض البشرة.

مكونات كريم النشا والنعناع

يحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية تساعد في التخلص من المشاكل الكثيرة التي تتعرض لها البشرة وهى كما يأتي:-

1 طبق كبيرة من ورق النعناع.

ربع كوب ماء ورد.

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

ملعقة كبيرة زيت نعناع.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والنعناع في المنزل وهى كما يلي:-

نحضر إناء صغير الحجم ونضعه على النار، ونقوم بوضع كوب من الماء بداخله، ثم نضع أوراق النعناع، ونتركها حتى تغلي على نار متوسطة. نرفع الإناء من على النار ونتركه جانباً حتى يصبح بارد. نقوم بوضع مغلي ورق النعناع وماء الورد في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً. نضع النشا، والزبادي، وزيت جوز الهند، وزيت النعناع على الخليط السابق، ثم نقوم بخفق جميع المكونات مرة ثانية حتى يصبح شكل المزيج كريمي. نقوم بتفريغ الخليط في علبة زجاجية محكمة الغلق، ثم نضعه في الثلاجة حتى يصبح متماسك. نضع الكريم على البشرة مرتين في اليوم بالصباح والمساء، حتى نحصل على بشرة خالية من التجاعيد وبيضاء مثل الثلج.

فوائد كريم النشا والنعناع

تحتوي هذه الخلطة على العديد من الفوائد التي تستخدم في التخلص من جميع المشاكل التي تتعرض لها البشرة الجافة والدهنية وهى كما يأتي:-