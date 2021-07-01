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الكاتشب ، يعد من أشهر الصوصات حول العالم، فهو يقدم في جميع المطاعم غالبا، كما أنه يعطي مذاقا خاصا لأي أكلة ولا تخلو سفرة أي مطعم من هذا الصوص حتي لو كان مطعم للأكلات الشعبية، كما أنه يعد بمكونات بسيطة ومتوفرة ورخيصة الثمن، وكذلك لا يحتاج إلى كثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره، كما يمكن إعداد العديد من الأكلات التي تؤكل معه في المنزل مثل الهامبرجر وغيره من الأكلات، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الكاتشب في البيت بطريقة مبتكرة أفضل من أشهر الشركات.مكونات الكاتشب
يتكون من مكونات سهلة وبسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالآتي:
- كيلو طماطم مقطع مكعبات.
- ثمرة بطاطس صغيرة.
- وثمرة فلفل أحمر حار.
- ٢ فص ثوم.
- ملعقة كبيرة من زيت.
- ملعقتين كبار من الصلصة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ونصف كوب من السكر.
- وأيضا نصف كوب من الخل.
هذا الصوص لا يحتاج إلي كثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره وطريقة تحضيره كالآتي:
- نقوم بخلط ربع كمية الطماطم في الخلاط مع الفلفل الحار والثوم والزيت والصلصة جيدا.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة ما تبقي من كمية الطماطم بالتدريج في الخلاط.
- بعدما يتم خلط جميع المكونات جيدا نقوم ببشر ثمرة البطاطس.
- ويجب أن نقوم ببشرها بعد خلط جميع كمية الطماطم لكي لا تفقد النشا الذي بداخلها لأن ثمرة البطاطس هي البديل الطبيعي للنشا.
- وبعدما نقوم ببشر ثمرة البطاطس نقوم بخلطها في الخلاط مع بقية المكونات جيدا.
- بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط بالمصفاة، ثم نضعه علي النار ونضيف إليه نصف كوب السكر ونصف كوب الخل ونقلبه جيدا.
- ثم نتركه حتي يغلي ويثقل قوامه.
- ويمكننا اختبار أن الكاتشب قد تمت تسويته عن طريق وضع بعض الكاتشب على طبق ونقوم بتميل الطبق.
- فإذا وجدنا الكاتشب ينفصل من قوامه بعض الماء، فهو يحتاج إلي المزيد من الغلي.
- وإن وجدنا الكاتشب متماسك مع بعضه البعض ولا ينفصل عنه بعض الماء فقد تمت تسويته وبالهناء والشفاء.
الوسوم
الكاتشب ، يعد من أشهر الصوصات حول العالم، فهو يقدم في جميع المطاعم غالبا، كما أنه يعطي مذاقا خاصا لأي أكلة ولا تخلو سفرة أي مطعم من هذا الصوص حتي لو كان مطعم للأكلات الشعبية، كما أنه يعد بمكونات بسيطة ومتوفرة ورخيصة الثمن، وكذلك لا يحتاج إلى كثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره، كما يمكن إعداد العديد من الأكلات التي تؤكل معه في المنزل مثل الهامبرجر وغيره من الأكلات، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الكاتشب في البيت بطريقة مبتكرة أفضل من أشهر الشركات.مكونات الكاتشب
يتكون من مكونات سهلة وبسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالآتي:
- كيلو طماطم مقطع مكعبات.
- ثمرة بطاطس صغيرة.
- وثمرة فلفل أحمر حار.
- ٢ فص ثوم.
- ملعقة كبيرة من زيت.
- ملعقتين كبار من الصلصة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ونصف كوب من السكر.
- وأيضا نصف كوب من الخل.
هذا الصوص لا يحتاج إلي كثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره وطريقة تحضيره كالآتي:
- نقوم بخلط ربع كمية الطماطم في الخلاط مع الفلفل الحار والثوم والزيت والصلصة جيدا.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة ما تبقي من كمية الطماطم بالتدريج في الخلاط.
- بعدما يتم خلط جميع المكونات جيدا نقوم ببشر ثمرة البطاطس.
- ويجب أن نقوم ببشرها بعد خلط جميع كمية الطماطم لكي لا تفقد النشا الذي بداخلها لأن ثمرة البطاطس هي البديل الطبيعي للنشا.
- وبعدما نقوم ببشر ثمرة البطاطس نقوم بخلطها في الخلاط مع بقية المكونات جيدا.
- بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط بالمصفاة، ثم نضعه علي النار ونضيف إليه نصف كوب السكر ونصف كوب الخل ونقلبه جيدا.
- ثم نتركه حتي يغلي ويثقل قوامه.
- ويمكننا اختبار أن الكاتشب قد تمت تسويته عن طريق وضع بعض الكاتشب على طبق ونقوم بتميل الطبق.
- فإذا وجدنا الكاتشب ينفصل من قوامه بعض الماء، فهو يحتاج إلي المزيد من الغلي.
- وإن وجدنا الكاتشب متماسك مع بعضه البعض ولا ينفصل عنه بعض الماء فقد تمت تسويته وبالهناء والشفاء.
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