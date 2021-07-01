الكاتشب ، يعد من أشهر الصوصات حول العالم، فهو يقدم في جميع المطاعم غالبا، كما أنه يعطي مذاقا خاصا لأي أكلة ولا تخلو سفرة أي مطعم من هذا الصوص حتي لو كان مطعم للأكلات الشعبية، كما أنه يعد بمكونات بسيطة ومتوفرة ورخيصة الثمن، وكذلك لا يحتاج إلى كثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره، كما يمكن إعداد العديد من الأكلات التي تؤكل معه في المنزل مثل الهامبرجر وغيره من الأكلات، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الكاتشب في البيت بطريقة مبتكرة أفضل من أشهر الشركات.

مكونات الكاتشب

يتكون من مكونات سهلة وبسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالآتي:

كيلو طماطم مقطع مكعبات.

ثمرة بطاطس صغيرة.

وثمرة فلفل أحمر حار.

٢ فص ثوم.

ملعقة كبيرة من زيت.

ملعقتين كبار من الصلصة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ونصف كوب من السكر.

وأيضا نصف كوب من الخل.

طريقة التحضير

هذا الصوص لا يحتاج إلي كثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره وطريقة تحضيره كالآتي: