مكون واحد على الشامبو لتنعيم وفرد الشعر المجعد وتطويله في نصف ساعه نتيجة روعه

تنعيم وفرد الشعر المجعد وتطويله، كريم البانثينول لتنعيم الشعر وللحصول على فوائد إضافية منه، بطرق سهلة لا تحتاج للكثير من الوصفات والمكونات لصنعها، قم بالحصول على ترطيب وتنظيف عميق وتعزية من خلال كريم البانثينول مع الحصول على تنعيم للشعر.

تنعيم وفرد الشعر المجعد وتطويله

قد تبحث الكثير من الفتيات عن الوصفات الطبيعية الفعالة في تنعيم وفرد الشعر المجعد ولذلك الآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم العديد من الوصفات بكريم الشامبو لفرد الشعر المجعد الهايش .

كريم البانثينول مع الزيوت لفرد الشعر

يحتوي كريم البانثينول على الكثير من الفوائد لصحة الشعر الذي يعمل على فرد الشعر الخشن وتطويل الشعر، ولكي تحصل عليها جميعها لا يوجد أفضل من استخدامه مع حمام الزيت الأسبوعي الذي تقومين به.

لا يوجد زيوت محددة للاستخدام وقومي باستخدام الزيت المناسب لك في حالة الرغبة، أفضل وصفة زيت تستطيعي القيام بها:

مقادير متساوي من زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

نصف المقدار من زيت الخروع والذرة.

وضعي كريم البانثينول على خليط الزيت.

ضعي الخليط على الشعر لمدة ساعة مع استخدام كيس بلاستيك.

قومي بغسل الشعر باستخدام الشامبو والبلسم.

كريم البانثينول مع الشامبو لتنعيم الشعر الخشن

يساعد كريم البانثينول في تنظيف الشعر وتخليصه من البكتريا الضارة، كما أنه يحمي فروة الرأس من التعرض للقشرة، يمكنك استخدام شامبو البانثينول الجاهز و شرائه من الصيدلية.

أو يمكنك القيام بتلك الخطوات:

قم بتفريغ انبوبة كريم بانثينول في علبة الشامبو الخاصة بك.

عند استخدام الشامبو تأكد من تنظيف فروة الرأس جيدًا.

قم بشطف الشعر والتأكد من إزالة الشامبو منه، سوف تلاحظين نتيجة روعه في فرد الشعر الخشن وتنعيمه

كريم البانثينول مع البلسم لفرد وتنعيم الشعر

إذا كنت ترغب في الحصول على تنعيم الشعر الخشن المجعد وفردة كالحرير ذلك من خلال استخدام كريم البانثينول بجانب تنعيم الشعر قومي باستخدام مع بلسم الشعر، هناك بلسم بانثينول جاهز متوفر في الصيدليات.