طريقة عمل فتة الكوارع باحلى واطعم طريقة أكلات عيد الأضحى

عمل فتة الكوارع باحلى واطعم طريقة أكلات عيد الأضحى،الكوارع تعتبر من الأكلات الشعبية المعروفة في الوطن العربي وتحضر الكوارع من أقدام البقر الكوارع تعطى طاقة عالية جدا لجسم الإنسان لأنها تحتوى على سعرات حرارية كبيرة جدا ومفيدة لهشاشة العظام ويفضل تناولها في فصل الشتاء فتة الكوارع من الأكلات المشهورة التي يتم تحضيرها في عيد الأضحى والتي ينتظرها الكثيرون لتناولها وهي من الأكلات التي لا ينجح الكثيرون بتحضيرها ولذا تابعينا لنساعدك على تحضيرها بمنتهى السهولة وبطعم رائع في المنزل. عمل فتة الكوارع باحلى واطعم طريقة أكلات عيد الأضحى عمل فتة الكوارع باحلى واطعم طريقة أكلات عيد الأضحى طريقة عمل فتة الكوارع يمكن تحضيرها من خلال مكونات بسيطة كالتالي: مكونات فتة الكوارع كيلو كوارع.

ربع كيلو أرز.

6 ملعقة كبيرة شعرية.

3 ملعقة صغيرة سمن.

كيلو طماطم.

ملعقة كبيرة حمص.

3 ملعقة صغيرة زيت.

3 فصوص ثوم مهروس.

نصف ملعقة كبيرة كمون.

4 مكعب مرقة.

لنموية واحدة.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

1/2 ملعقة كبيرة بهارات.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

خبز أبيض. مكونات فتة الكوارع طريقة تحضير فتة الكوارع يتم غسل الكوارع وتنظيفها جيدا.

وضع إناء فيه ماء مغلي على النار وإضافة كوارع وتركه على النار لمدة تزيد عن 3 ساعات وإضافة الماء بين حين والآخر.

إضافة مكعب المرقة وفلفل أسود إلى الكوارع وتركها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

مقلاة على النار يتم وضع فيها السمن والشعرية والتقليب حتى تأخذ لون ذهبي.

إضافة الملح والأرز والتقليب ثم إضافة الماء وتركه على النار حتى تمام الغليان.

بعد ذلك تهدئة النار وترك الأرز والشعرية حتى يستوي.

وضع إناء على النار وإضافة السمن والزيت والثوم والملح والكمون وتقليب المكونات جيدا.

إضافة الماء وعصير الطماطم والبهارات والمرقة وتقليب المكونات وتركها على نار هادئة حتى تتسبك.

بعد أن تستوي الكوارع يتم إخراجها من الشوربة ووضعها في الصلصة وتركها لمدة 10 دقائق.

تقطيع الخبز ووضعه في صينية وعليه يتم وضع مرقة الكوارع والأرز والصلصة ثم الكوارع على الوجه ومن ثم تقديمها بالهناء والشفاء.

وتعتبر تلك أسهل وأسرع وأفضل طريقة لعمل الكوارع في المنزل لتصبح ذات طعم رائع ومميز. طريقة تحضير فتة الكوارع الوسوم

عمل فتة الكوارع باحلى واطعم طريقة أكلات عيد الأضحى،الكوارع تعتبر من الأكلات الشعبية المعروفة في الوطن العربي وتحضر الكوارع من أقدام البقر الكوارع تعطى طاقة عالية جدا لجسم الإنسان لأنها تحتوى على سعرات حرارية كبيرة جدا ومفيدة لهشاشة العظام ويفضل تناولها في فصل الشتاء فتة الكوارع من الأكلات المشهورة التي يتم تحضيرها في عيد الأضحى والتي ينتظرها الكثيرون لتناولها وهي من الأكلات التي لا ينجح الكثيرون بتحضيرها ولذا تابعينا لنساعدك على تحضيرها بمنتهى السهولة وبطعم رائع في المنزل. عمل فتة الكوارع باحلى واطعم طريقة أكلات عيد الأضحى عمل فتة الكوارع باحلى واطعم طريقة أكلات عيد الأضحى طريقة عمل فتة الكوارع يمكن تحضيرها من خلال مكونات بسيطة كالتالي: مكونات فتة الكوارع كيلو كوارع.

ربع كيلو أرز.

6 ملعقة كبيرة شعرية.

3 ملعقة صغيرة سمن.

كيلو طماطم.

ملعقة كبيرة حمص.

3 ملعقة صغيرة زيت.

3 فصوص ثوم مهروس.

نصف ملعقة كبيرة كمون.

4 مكعب مرقة.

لنموية واحدة.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

1/2 ملعقة كبيرة بهارات.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

خبز أبيض. مكونات فتة الكوارع طريقة تحضير فتة الكوارع يتم غسل الكوارع وتنظيفها جيدا.

وضع إناء فيه ماء مغلي على النار وإضافة كوارع وتركه على النار لمدة تزيد عن 3 ساعات وإضافة الماء بين حين والآخر.

إضافة مكعب المرقة وفلفل أسود إلى الكوارع وتركها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

مقلاة على النار يتم وضع فيها السمن والشعرية والتقليب حتى تأخذ لون ذهبي.

إضافة الملح والأرز والتقليب ثم إضافة الماء وتركه على النار حتى تمام الغليان.

بعد ذلك تهدئة النار وترك الأرز والشعرية حتى يستوي.

وضع إناء على النار وإضافة السمن والزيت والثوم والملح والكمون وتقليب المكونات جيدا.

إضافة الماء وعصير الطماطم والبهارات والمرقة وتقليب المكونات وتركها على نار هادئة حتى تتسبك.

بعد أن تستوي الكوارع يتم إخراجها من الشوربة ووضعها في الصلصة وتركها لمدة 10 دقائق.

تقطيع الخبز ووضعه في صينية وعليه يتم وضع مرقة الكوارع والأرز والصلصة ثم الكوارع على الوجه ومن ثم تقديمها بالهناء والشفاء.

وتعتبر تلك أسهل وأسرع وأفضل طريقة لعمل الكوارع في المنزل لتصبح ذات طعم رائع ومميز. طريقة تحضير فتة الكوارع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فتة الكوارع باحلى واطعم طريقة أكلات عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.