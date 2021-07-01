ما الفرق بين الفطر الأسود وحساسية العين

ما الفرق بين الفطر الاسود وحساسية العين، ويبدو أن هناك بعض اللغط حول تشابه مرض الفطر الأسود أو على الأقل، بعض أعراضه، مع حساسية العين.

وهو ما دفع بالدكتور محمد برافو، استشاري العيون وزميل كلية الجراحيين الملكية في بريطانيا، بالكشف عن الفرق بينهما وذلك من خلال تصريح له على قناة "إم دي سي" المصرية.

ما الفرق بين الفطر السود وحساسية العين

بحسب د. برافو، فإن الفرق بين الفطر الاسود وحساسية العين، يكمن في أن الأخيرة تصيب بعض الأشخاص نتيجة تغير الفصول فقط، في حين أن الفطر الأسود مرتبط بشكل خاص بضعف المناعة. وهو ما يفسر إصابة معظم مرضى كورونا بهذا المرض، نتيجة ضعف جهازهم المناعي بسبب تناول أدوية الكورتيزون، وكذلك مرضى السكري ومرضى ضعف المناعة البشرية.

وهذا ما أكده د. برافو مشيراً إلى أن انتشار مرض الفطر الاسود حالياً يعود لضعف مناعة المصابين بفيروس كورونا ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، خاصة إذا ما كانوا يعانون من بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وغيره.

كما أضاف ان الإهمال في علاج مرض السكري، يمكن أن يزيد من خطورة الإصابة بالفطر الأسود.

فيما يخص أعراض الفطر الأسود وعلاجه، كشف د. برافو عن اعراض مثل التهاب العين والصداع النصفي وظهور قشور سوداء كدلائل على الإصابة بالمرض. مؤكداً أن العلاج يكمن في إجراء جراحة لإزالة النسيج الذي سببه الفطر، وهو الوسيلة الأمثل لمنع انتشار الفطر لباقي أعضاء الجسم مثل الرئتين والدماغ والتسبب بالوفاة.

اسباب واعراض الفطر الاسود

في تصريح سابق لموقع "الكونسلتو" المصري، أشار الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني لأسباب وأعراض الفطر الأسود.

وبحسب الخبيرين، فإن الفطر الاسود هو عدوى فطرية تصيب الجيوب الأنفية والأسنان وعظام الوجه في المقام الأول، وقد تؤدي إلى تخثر الدم في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تلف أنسجة العين والمخ في المراحل المتأخرة.

ولا تنجم الاصابة بالفطر الاسود عن فيروس كورونا، وإنما دوت الخليج مرتبطة بضعف الجهاز المناعي الناجم عن الاصابة بالفيروس.

ومن أسباب الفطر الأسود:

تناول الأدوية المثبطة للمناعة في الحالات الحرجة، مثل الكورتيزون.

سوء استخدام المضادات الحيوية، كون الإفراط فيها قد يتسبب في الإصابة بالالتهابات البكتيرية المقاومة لها.

عدم الاهتمام بتعقيم أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

أما أبرز أعراض مرض الفطر الاسود فهي على الشكل التالي:

الصداع.

الام الوجه والاسنان.

تغير لون سقف الحلق.

انسداد الأنف وخروج إفرازات داكنة اللون من فتحتيه.

ضعف النظر.

تدهور درجة الوعي في المراحل المتأخرة.

اسباب واعراض حساسية العين

من ناحية أخرى، فإن حساسية العين فهو حالة تصيب العيينن كرد فعل، وذلك عند تعرض العين لإحد مسببات ومحفزات الحساسية، مثل الغبار، أو الطلع، أو الدخان.

وبحسب موقع "ويب طب"، ينتج رد الفعل التحسسي هذا كنوع من سوء الفهم من قبل جهاز المناعة في الجسم، فعادة ما يقوم جهاز المناعة بمهاجمة البكتيريا والفيروسات ومسببات المرض.

ولكن في حالات الإصابة بالحساسية، فإنه قد يهاجم محفزات الحساسية عن طريق الخطأ معتقدًا أنها بكتيريا أو فيروسات مسببة للمرض أو مواد خطيرة. ما يجعل الجسم يهاجم مثيرات الحساسية من خلال إطلاق مادة الهيستامين التي تسبب بعض الأعراض المزعجة، مثل الكحة، والعطاس، والدموع، وسيلان الأنف.