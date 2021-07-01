وصفة الحليب والأفوكادو الطبيعية الفعالة لترطيب البشرة وعلاج حب الشباب

تعتبر وصفة الحليب والأفوكادو ، من الوصفات الطبيعية التي تساعد علي ترطيب البشرة وتنظيف المسام بعمق، ومحاربة الجذور الحرة المتسببة في الشيخوخة المبكرة، تعتبر هذه الوصفة من الوصفات سريعة المفعول، وتبحث دائماً السيدات علي خلطة مضمونة وطبيعية وغير ضارة للبشرة، تحتوي هذه الخلطة علي نسبة كبيرة جداً من الفيتامينات والمعادن والبروتينات، التي تساعد علي تغذية البشرة وترطيبها، سوف تجعل هذه الوصفة بشرتك صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، تعطي هذه الوصفة نعومة وترطيب غير عادي للبشرة، والبشرة البيضاء وخالية من أي مشاكل أو عيوب هي حلم كل سيدة أو فتاة، لذلك ننصح باستخدام هذه الخلطة مرة أو مرتين علي الأقل خلال الأسبوع، سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل وصفة الحليب والأفوكادو في المنزل بخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل وصفة الحليب والأفوكادو

سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي مكونات هذه الوصفة الفعالة وهي كالاتي:-

معلقة كبيرة من الحليب.

ربع حبة من الأفوكادو.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال السطور الأتية علي طريقة تحضير وصفة الحليب والأفوكادو بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به الحليب والأفوكادو، ونبدأ نقلبهم مع بعض للحصول علي عجينة خالية من التكتلات. ثم بعد ذلك نقوم بوضع عصير الليمون، ونستمر في التقليب حتي تتجانس جميع المكونات، ويصبح الخليط ذات قوام متماسك. بعد كدة نقوم بتنظيف الوجه ووضع الخليط علي وجه نظيف، وبلطف ندلك بحرك دائرية لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نتركه يجف لمدة نصف ساعة. ثم باستخدام منشفة دافئة لتنظيف الوجه، أو غسل الوجه بالماء البارد، ثم نجفف الوجه بمنشفة ناعمة ونظيفة.

أهم فوائد ماسك الحليب والأفوكادو

هناك فوائد عديدة جداً لهذا الماسك الرائع سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:-