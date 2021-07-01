طريقة عمل ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء

ماسك النشا والأرز ، يعتبر من الماسكات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على ماسكات طبيعية وغير مكلفة لهم ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة، وتعتبر الماسكات الطبيعية غير ضارة ومفيد جداً للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتعمل على تنعيم البشرة وتعطي للبشرة نضارة وحيوية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء.

مكونات عمل ماسك النشا والأرز

يتكون ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من بعض المكونات وهي كالتالي:-

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

٢ ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز.

ملعقتين كبيرتين من العسل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والأرز الطبيعي لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالآتي:-

تحضير طبق عميق ونضع به النشا واللبن ومسحوق الأرز والعسل ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نضع الماسك على بشرة نظيفة ويترك حتي يجف تماماً ثم يشطف بالماء البارد. يعمل الماسك على امتصاص الزيوت الزائدة بالبشرة وتنعيم الجلد وتقشير البشرة.

فوائد العسل للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها العسل للبشرة والجسم وهي كالآتي:-

يعطي للبشرة النعومة والنضارة ويعالج البثور السوداء وشوائب الوجه.

يمنح البشرة الاشراقة والجمال ويعطيها تفتيح رهيب.

يساعد البشرة في الوقاية من حب الشباب ويعمل على تبيض البشرة.

يعمل العسل على التخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة في البشرة.

يحتوي على فيتامينات ومعادن تعمل على تفتيح وتغذية البشرة.

يعمل على الوقاية من جفاف الجلد وعلاج البشرة الدهنية لاحتوائه على عناصر مغذية.

نصائح استخدام الأرز للبشرة

سوف نتعرف على استخدام الارز للبشرة والجسم وهي كالآتي:-