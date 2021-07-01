طريقة عمل فاهيتا الدجاج السوري لعمل طبق صحي وشهي بالفيديو والخطوات

نقدم لك طريقة عمل فاهيتا الدجاج السوري، فاهيتا الفراخ بالطريقة السورية ذات الطعم الجميل بالمقادير والخطوات والفيديو لعمل أجمل طبق فاهيتا دجاج سوري بطريقة سهلة وبسيطة وطعم خرافي سيحبه كل من تذوقه عندك وسيسألك عن طريقة العمل والخطوات، حيث أن الوجبات التي تحتوي على فراخ في الغالب تكون مفضلة لدى جميع أفراد الأسرة. طريقة عمل فاهيتا الدجاج السوري طريقة عمل فاهيتا الدجاج السوري مقادير عمل الفاهيتا هي: كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح.

فلفل اصفر واحمر، فلفل ألوان.

ملعقة صغيرة من كل من، ملح وكزبرة وفلفل أسود وزعتر وثوم بودر وبصل بودر وملعقة طعام من السكر وعصير ليمونه كبيرة.

ملعقة من هريسة ألشطه إذا كنت تريدين عملها بطعم اسبايسي.

زيت زيتون.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح. خطوات تحضير الفاهيتا خطوات تحضير الفاهيتا واليك خطوات تحضير فاهيتا الفراخ السورية بالتفصيل وسيتم وضع فيديو لطريقة التحضير ليسهل عليك طريقة عملها وتحضيرها. نخلط جميع التوابل مع بعضها البعض، الملح والفلفل الأسود والزعتر والثوم والبصل البودر والسكر.

في وعاء عميق نضع التوابل بعد خلطها مع بعضها البعض ونضع عصير ألليمونه عليهم وحوالى ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ونضع ألشطه حسب الرغبة لمن يحب الطعم الحامي أو الإسبايسي.

نع الفروج المقطع داخل هذه التتبيلة ونوزع التتبيلة على جميع أجزاء الدجاج حتى تتشرب الفراخ جميع التتبيلة ونتركها حوالى اربع ساعات للتبيل أو نتركها بالثلاجة لليوم التالي. ومن الأفضل أن نترك الفراخ داخل التتبيلة فترة طويلة للحصول على طعم شهي للفاهيتا، لذلك يفضل تحضير جميع المكونات وعمل التتبيله من اليوم السابق للطبخ. في مقلاة نضع باقي زيت الزيتون ونتركه يسخن ثم نضع الدجاج بعد أن تم خروجه من الثلاجة ونحمره حتى يأخذ لون ذهبي جميل.

في نفس المقلاة بعد أن نزيل الفراخ نضع البصل ونقليه لمده قليلة ثم نضع الفلفل ألألون ونقليه لمدة قليلة أيضا.

ثم نضع الفراخ والمحمرة من قبل فوق الخليط هذا ونقلبهم على النار مع بعضهم البعض لمدة خمس دقائق. وبهذا تكوني صنعتي طبق فاهيتا دجاج سوري ، طبق صحي وشهي لأفراد عائلتك بخطوات سهلة وبسيطة واليك الفيديو الذي يوضح طريقة الصنع بالتفصيل. الوسوم

نقدم لك طريقة عمل فاهيتا الدجاج السوري، فاهيتا الفراخ بالطريقة السورية ذات الطعم الجميل بالمقادير والخطوات والفيديو لعمل أجمل طبق فاهيتا دجاج سوري بطريقة سهلة وبسيطة وطعم خرافي سيحبه كل من تذوقه عندك وسيسألك عن طريقة العمل والخطوات، حيث أن الوجبات التي تحتوي على فراخ في الغالب تكون مفضلة لدى جميع أفراد الأسرة. طريقة عمل فاهيتا الدجاج السوري طريقة عمل فاهيتا الدجاج السوري مقادير عمل الفاهيتا هي: كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح.

فلفل اصفر واحمر، فلفل ألوان.

ملعقة صغيرة من كل من، ملح وكزبرة وفلفل أسود وزعتر وثوم بودر وبصل بودر وملعقة طعام من السكر وعصير ليمونه كبيرة.

ملعقة من هريسة ألشطه إذا كنت تريدين عملها بطعم اسبايسي.

زيت زيتون.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح. خطوات تحضير الفاهيتا خطوات تحضير الفاهيتا واليك خطوات تحضير فاهيتا الفراخ السورية بالتفصيل وسيتم وضع فيديو لطريقة التحضير ليسهل عليك طريقة عملها وتحضيرها. نخلط جميع التوابل مع بعضها البعض، الملح والفلفل الأسود والزعتر والثوم والبصل البودر والسكر.

في وعاء عميق نضع التوابل بعد خلطها مع بعضها البعض ونضع عصير ألليمونه عليهم وحوالى ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ونضع ألشطه حسب الرغبة لمن يحب الطعم الحامي أو الإسبايسي.

نع الفروج المقطع داخل هذه التتبيلة ونوزع التتبيلة على جميع أجزاء الدجاج حتى تتشرب الفراخ جميع التتبيلة ونتركها حوالى اربع ساعات للتبيل أو نتركها بالثلاجة لليوم التالي. ومن الأفضل أن نترك الفراخ داخل التتبيلة فترة طويلة للحصول على طعم شهي للفاهيتا، لذلك يفضل تحضير جميع المكونات وعمل التتبيله من اليوم السابق للطبخ. في مقلاة نضع باقي زيت الزيتون ونتركه يسخن ثم نضع الدجاج بعد أن تم خروجه من الثلاجة ونحمره حتى يأخذ لون ذهبي جميل.

في نفس المقلاة بعد أن نزيل الفراخ نضع البصل ونقليه لمده قليلة ثم نضع الفلفل ألألون ونقليه لمدة قليلة أيضا.

ثم نضع الفراخ والمحمرة من قبل فوق الخليط هذا ونقلبهم على النار مع بعضهم البعض لمدة خمس دقائق. وبهذا تكوني صنعتي طبق فاهيتا دجاج سوري ، طبق صحي وشهي لأفراد عائلتك بخطوات سهلة وبسيطة واليك الفيديو الذي يوضح طريقة الصنع بالتفصيل.

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