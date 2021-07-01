كيراتين طبيعي قوي وفعال لفرد الشعر بالبانثينول والخميرة ونتيجة فورية

كل سيدة تحلم بشعر ناعم كالحرير خالي من الكسرات التي تضعهم في العديد من المواقف المحرجة لذا يبحثون دائما عبر المنصات المختلفة عن كيراتين طبيعي وفعال لفرد الشعر بعيدًا عن استخدام المكونات والمواد الكيميائية التي تؤثر على فروة الشعر وتقلل من فرص نموه ولهذا خصصنا مقالنا اليوم للحديث عن أفضل الوصفات الطبيعية لفرد الشعر.كيراتين طبيعي وفعال لفرد الشعر
كريم البانثينول المرطب من أفضل المواد الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر المجعد وتحويلة الى شعر ناعم تماما وتقضي بصورة مطلقة على الكسراتمكونات وصفة البانثينول الطبيعية لفرد الشعر
- عبوة من كريم البانثينول.
- 2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
- ملعقة كبيرة من زيت الياسمين واللافندر.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.
- نقاط كبسولة فيتامين a.
- في إناء عميق قومي بخلط كل من مقدار كريم البانثينول و النشا جيدًا حتى يتكون معاك خليط كريمي.
- قومي بخلط كل من زيت اللوز الحلو والياسمين والزيت الزيتون وقلبيههم جيدًا حتى يمتزجا.
- ثم إضافة خليط الزيت على خليط النشا وقلبي جيدًا حتى يتكون معاكي قومي كريمي.
- وبعدها إضافي حبوب الفيتامين a على الخليط وقلبي جيدًا.
- قومي بتقسيم الشعر الى نصفين متساويين وابدئي في توزيع الكريم على الشعر.
- لفي الشعر على شكل طاقية ثم اتركيه لمدة لا تقل عن ساعة.
- بعد مرور الوقت قومي بغسل الشعر بالماء الفاتر وسوف تندهشين من النتيجة الفورية للفرد.
- كرري هذا الكريم مرة كل أسبوع.
المكونات وصفة الخميرة لفرد الشعر
- 5 ملاعق من النشا.
- كيس من الخميرة الفورية.
- 1 بيضة كاملة.
- 2 ملعقة من الخل.
- في إناء عميق قومي بخلط كل من المكونات السابقة حتى يمتزجون ويصبحوا في قوم كريمي.
- قومي بتقسيم الشعر إلى نصفين و ابدأي في توزيع الكريم علية بالتساوي.
- اتركي الكريم على الشعر لمدة ساعة ثم قومي بشطفه بالماء البارد وسوف تندهشين من النتيجة الفورية التي حصلتي عليها.
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كل سيدة تحلم بشعر ناعم كالحرير خالي من الكسرات التي تضعهم في العديد من المواقف المحرجة لذا يبحثون دائما عبر المنصات المختلفة عن كيراتين طبيعي وفعال لفرد الشعر بعيدًا عن استخدام المكونات والمواد الكيميائية التي تؤثر على فروة الشعر وتقلل من فرص نموه ولهذا خصصنا مقالنا اليوم للحديث عن أفضل الوصفات الطبيعية لفرد الشعر.كيراتين طبيعي وفعال لفرد الشعر
كريم البانثينول المرطب من أفضل المواد الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر المجعد وتحويلة الى شعر ناعم تماما وتقضي بصورة مطلقة على الكسراتمكونات وصفة البانثينول الطبيعية لفرد الشعر
- عبوة من كريم البانثينول.
- 2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
- ملعقة كبيرة من زيت الياسمين واللافندر.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.
- نقاط كبسولة فيتامين a.
- في إناء عميق قومي بخلط كل من مقدار كريم البانثينول و النشا جيدًا حتى يتكون معاك خليط كريمي.
- قومي بخلط كل من زيت اللوز الحلو والياسمين والزيت الزيتون وقلبيههم جيدًا حتى يمتزجا.
- ثم إضافة خليط الزيت على خليط النشا وقلبي جيدًا حتى يتكون معاكي قومي كريمي.
- وبعدها إضافي حبوب الفيتامين a على الخليط وقلبي جيدًا.
- قومي بتقسيم الشعر الى نصفين متساويين وابدئي في توزيع الكريم على الشعر.
- لفي الشعر على شكل طاقية ثم اتركيه لمدة لا تقل عن ساعة.
- بعد مرور الوقت قومي بغسل الشعر بالماء الفاتر وسوف تندهشين من النتيجة الفورية للفرد.
- كرري هذا الكريم مرة كل أسبوع.
المكونات وصفة الخميرة لفرد الشعر
- 5 ملاعق من النشا.
- كيس من الخميرة الفورية.
- 1 بيضة كاملة.
- 2 ملعقة من الخل.
- في إناء عميق قومي بخلط كل من المكونات السابقة حتى يمتزجون ويصبحوا في قوم كريمي.
- قومي بتقسيم الشعر إلى نصفين و ابدأي في توزيع الكريم علية بالتساوي.
- اتركي الكريم على الشعر لمدة ساعة ثم قومي بشطفه بالماء البارد وسوف تندهشين من النتيجة الفورية التي حصلتي عليها.
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