طريقة عمل الجبن الموزاريلا في البيت في نص ساعة.. مكونين بس وهتعملي أحلى مطة بنفسك

تعتبر الجبن الموزاريلا من أبرز أنواع الجبن الشهيرة على مستوى العالم، والتي تدخل في عدد كبير للغاية من الأكلات والطواجن وعلى رأسها البيتزا والمخبوزات المختلفة وطواجن المكرونة والخضروات المتعددة، ويمكننا ابتكار عدد كبير للغاية من الوجبات من خلال الاعتماد على ذلك النوع من الجبن، ولكن في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن سر تحضير هذا النوع في المنزل بعدد قليل للغاية من المكونات وهي الحليب الطازج الغير مبستر، ولم يتم غليانه من قبل أو تدفئته حتى، يفضل الاعتماد عليه واستخدامه فور شرائه.

طريقة عمل الجبن الموزاريلا في المنزل

نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات لتحضيرها مثل الجاهزة تماماً، وهي ما يلي:

3 لتر من الحليب الطازج الغير مبستر.

6 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

خطوات تحضير الجبنة الموزاريلا في البيت بالخطوات

نحتاج إلى بعض الخطوات البسيطة لتحضير الموزريلا في البيت والحصول عليها مثل الجاهزة تماماً، وهي:

أولاً نقوم بوضع كمية الحليب الموجودة في إناء كبير على النار والتقليب حتى تصل درجة حرارة اللبن إلى 50 درجة مئوية. نقوم بإضافة الخل بالتدريج حتى ننتهي من الكمية كلها. نلاحظ أن اللبن بدأ في الانفصال وتحول إلى مصل الحليب والجبن المتكتل. نستمر في التقليب مع الضغط عليها لتجميعها في كتلة واحدة. يتم الاستمرار في تقليب الجبنة داخل المصل حتى تتجمع وتصبح كرة كبيرة ناعمة. نرفع المزيج من على النار ويترك جانباً ليهدا قليلاً. نقوم بارتداء الجوانتي ووضع الملح في المزيج ونبدأ في عجن كرة الجبنة جيداً مع تبليليها بمصل الحليب بين الحين والآخر. نستمر في تلك الخطوة حتى تبدأ الجبن تصنع المطة الخاصة بها. نتركها جانباً لتهدأ وبعدها تصبح جاهزة للاستخدام أو تبشر وتحفظ في الفريزر.

استخدامات الجبنة الموزاريلا

تعتبر الجبنة الموزاريلا الطازجة مفيدة للغاية، وتتسم بالمذاق المميز واللذيذ الذي له طعم رائع، يمكننا تقديمها في فطور خفيف مع شرائح الطماطم والتوست، كما يمكننا وضعها على البيتزا والطواجن والكثير من الأكلات الأخرى مثل السندويشات للحصول على طعم مثل المطاعم والمحلات الجاهزة بأقل تكلفة.