الفازلين والاسبرين تبييض فوري للمناطق الحساسة والابطين والجسم والبشرة والتخلص من السواد نهائيا

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الفازلين والاسبرين تبييض فوري للمناطق الحساسة والابطين والجسم تبييض البشرة بشكل فوري أو تبيض الاماكن الحساسة يحتاج الى استخدام من الفازلين والاسبرين المطحون لأن هذه المكونات قد تعتبر لديها عدد كبير من الفوائد المهمة للبشرة اضافة إلى ذلك يعتبر من ضمن الوصفات الطبيعية السهلة، والبسيطة التي تتواجد دائما من داخل المنزل وتعطينا النتائج الرائعة، من تفتيح البشرة، وصفاء الجسم لهذا السبب يمكننا استخدامنا لهذه الوصفات الطبيعية التي سوف تجعلنا نستغني أيضا عن الكريمات الكيماوية التي نستخدمها بشكل دائم تابعي معي طريقه.الفازلين والاسبرين تبييض فوري للمناطق الحساسة والابطين والجسم
المكونات
- خمس ملاعق من الكركم المطحون.
- كمية قليلة من الأسبرين المطحون.
- ملعقتين من الفازلين.
- خلطة الفازلين والاسبرين لتبييض المناطق الحساسة اولا لكي عزيزتي أن تقومي بإضافة الكركم المطحون مع اضافة الأسبرين المطحون.
- ثم قومي باضافة الفازلين مع اضافة كافة المكونات جيدا.
- و ابدئي بوضع هذا المزيج تحت الابطين و جميع الاماكن الحساسة التي تتواجد في الجسم.
- مع اضافة كمية قليلة من زيت الزيتون لكي تحصلي على مزيج هائل يعمل على تفتيح البشرة بشكل أسرع.
- انتظري عزيزتي لمده 15 دقيقه ثم قومي بغسل الجسم جيدا.
- تجنبي أن تقوم بإهمال الجسم مرة ثانية.
- ولكن كرري هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.
المكونات
- ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.
- مع ملعقة كبيرة من الفازلين.
- كمية قليلة من الأسبرين ويفضل أن يكون مطحون مثل بودر
- عزيزتي يجب أن تقومي بوضع الأسبرين المطحون في الكبة الكهربائية وقومي بطحنها جيدا.
- ثم اضيفي الفازلين مع إضافة زيت جوز الهند تبدئي في عمل مزيج متجانس
- وقم باضافته فى علبه محكمة الغلق لحين استخدامه مره ثانيه استخدمي هذا الملصق تحت الابطين و منطقة الكوع والركبة.
- انتظري لمدة 25 دقيقة سوف تقوم بغسل الجسم جيدا.
- ابدائي بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات على الأسبوع لكي تحصلي على بشرة ناصعة لبياض ولا يوجد أي اثار تحت الإبطين أو اسمرار في جميع الاماكن الحساسة في الجسم
- الفازلين لديه العديد من الفوائد التي تساعد على إعطاء البشرة لمعان نهائي الكركم يساعد ايضا على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.
- هذا الماسك يساعدنا على التخلص من حب الشباب التي تتواجد في البشره واثار الحبوب التي تؤثر على الجلد.
- يعمل ايضا ماسك الكركم مع الفازلين على التخلص من الاسمرار التي يتواجد تحت الإبطين و منطقه العانه.
- هذا الماسك مفيد و بشكل كامل أنه يمتلك عدد كبير من الفيتامينات التي تساعد على توحيد لون الجلد
- هذه الوصفة يساعد بشكل كبير في التخلص من البقع السوداء أو البقع التي تشوه منظر الجمال للبشرة والجسم.
- لديها أيضا بعض الفوائد المعالجة التي تعمل على تعزيز البشرة بالإضافة إلى النعومة التي نحصل عليها عند استخدامنا للماسك المكون مع الاسبرين والكركم.
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الفازلين والاسبرين تبييض فوري للمناطق الحساسة والابطين والجسم تبييض البشرة بشكل فوري أو تبيض الاماكن الحساسة يحتاج الى استخدام من الفازلين والاسبرين المطحون لأن هذه المكونات قد تعتبر لديها عدد كبير من الفوائد المهمة للبشرة اضافة إلى ذلك يعتبر من ضمن الوصفات الطبيعية السهلة، والبسيطة التي تتواجد دائما من داخل المنزل وتعطينا النتائج الرائعة، من تفتيح البشرة، وصفاء الجسم لهذا السبب يمكننا استخدامنا لهذه الوصفات الطبيعية التي سوف تجعلنا نستغني أيضا عن الكريمات الكيماوية التي نستخدمها بشكل دائم تابعي معي طريقه.الفازلين والاسبرين تبييض فوري للمناطق الحساسة والابطين والجسم
المكونات
- خمس ملاعق من الكركم المطحون.
- كمية قليلة من الأسبرين المطحون.
- ملعقتين من الفازلين.
- خلطة الفازلين والاسبرين لتبييض المناطق الحساسة اولا لكي عزيزتي أن تقومي بإضافة الكركم المطحون مع اضافة الأسبرين المطحون.
- ثم قومي باضافة الفازلين مع اضافة كافة المكونات جيدا.
- و ابدئي بوضع هذا المزيج تحت الابطين و جميع الاماكن الحساسة التي تتواجد في الجسم.
- مع اضافة كمية قليلة من زيت الزيتون لكي تحصلي على مزيج هائل يعمل على تفتيح البشرة بشكل أسرع.
- انتظري عزيزتي لمده 15 دقيقه ثم قومي بغسل الجسم جيدا.
- تجنبي أن تقوم بإهمال الجسم مرة ثانية.
- ولكن كرري هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.
المكونات
- ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.
- مع ملعقة كبيرة من الفازلين.
- كمية قليلة من الأسبرين ويفضل أن يكون مطحون مثل بودر
- عزيزتي يجب أن تقومي بوضع الأسبرين المطحون في الكبة الكهربائية وقومي بطحنها جيدا.
- ثم اضيفي الفازلين مع إضافة زيت جوز الهند تبدئي في عمل مزيج متجانس
- وقم باضافته فى علبه محكمة الغلق لحين استخدامه مره ثانيه استخدمي هذا الملصق تحت الابطين و منطقة الكوع والركبة.
- انتظري لمدة 25 دقيقة سوف تقوم بغسل الجسم جيدا.
- ابدائي بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات على الأسبوع لكي تحصلي على بشرة ناصعة لبياض ولا يوجد أي اثار تحت الإبطين أو اسمرار في جميع الاماكن الحساسة في الجسم
- الفازلين لديه العديد من الفوائد التي تساعد على إعطاء البشرة لمعان نهائي الكركم يساعد ايضا على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.
- هذا الماسك يساعدنا على التخلص من حب الشباب التي تتواجد في البشره واثار الحبوب التي تؤثر على الجلد.
- يعمل ايضا ماسك الكركم مع الفازلين على التخلص من الاسمرار التي يتواجد تحت الإبطين و منطقه العانه.
- هذا الماسك مفيد و بشكل كامل أنه يمتلك عدد كبير من الفيتامينات التي تساعد على توحيد لون الجلد
- هذه الوصفة يساعد بشكل كبير في التخلص من البقع السوداء أو البقع التي تشوه منظر الجمال للبشرة والجسم.
- لديها أيضا بعض الفوائد المعالجة التي تعمل على تعزيز البشرة بالإضافة إلى النعومة التي نحصل عليها عند استخدامنا للماسك المكون مع الاسبرين والكركم.
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