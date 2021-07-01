افضل فيتامين لتساقط الشعر وتكثيفه في أسرع وقت

افضل فيتامين لتساقط الشعر يبحث عنه الكثير من الأفراد وخاصة الفتيات والسيدات لأن الشعر يتعرض إلى الكثير من التلف، ويحتاج إلى الفيتامينات التي تقوي وتساعد على نموه بالشكل الطبيعي، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على أفضل الفيتامينات التي تقوي الشعر.

افضل فيتامين لتساقط الشعر

هناك مجموعة متنوعة من الفيتامينات مفيدة لحماية الشعر من التساقط وأهمها :

من الفيتامينات الضرورية التي تحفز بصيلات الشعر على القوة والنمو وتحميها من التعرض إلى التساقط.

ويمكن الحصول عليه من المصادر الطبيعية ومنها على سبيل المثال المشروم والحليب، بالإضافة إلى أشعة الشمس في وقت الصباح.

يعتبر من الفيتامينات التي لها تأثير كبير على تعزيز بصيلات الشعر ونموه وتعطيه الكثافة وتحميه من التقصف.

ويمكن الحصول عليه من المصادر الطبيعية مثل الحبوب والخضروات واللحوم بكافة الأشكال منها.

وهو من الفيتامينات المضادة إلى الأكسدة، والذي يمكنه أن يحافظ على قوة الشعر ونضارته ويجعل فروة الرأس خالية من جميع الفطريات.

كما يساعد الأكسجين على أن يصل إلى فروة الرأس، ويمكن الحصول عليه من المصادر الطبيعية ومنها على سبيل المثال الأفوكادو والموز والبروكلي.

يعد من الفيتامينات الضرورية إلى الشعر حيث إنه يمكن الجهاز المناعي من العمل بشكل أفضل.

يحمي الشعر من الكثير من المشكلات، وخاصة التعرض إلى التساقط.

ويمكن الحصول عليه من المصادر الطبيعية ومنها على سبيل المثال الفراولة والكيوي والبروكلي واليوسفي والبرتقال والكرز والفلفل الأصفر الحلو والفلفل الحار.

هو الذي يطلق عليه فيتامين b7 ويساهم بشكل فعال في علاج التلف الذي يتعرض له الشعر، ويخفف من التساقط.

حيث إنه يزيد من كثافة الشعر ويعزز الخلايا الموجودة في فروة الرأس، حيث إنه يساعد الجسم على أن ينتج الأحماض الأمينية.

ويعطي الشعر اللمعان والنمو وعدم التقصف، ومن أهم مصادره الطبيعية القرنبيط واللفت واللوز والموز والخميرة والبيض.

هو فيتامين يساعد الشعر على الحماية من الجفاف الحصول على القوة والترطيب.

ويمكن الحصول عليه من المصادر الطبيعية مثل المشمش والسبانخ والجزر والحليب والزبدة.

يعتبر من الفيتامينات المضادة إلى الأكسدة، والتي نقصها يسبب الصلع.

هو من الفيتامينات التي تساعد الشعر على التقليل من عملية التساقط والنمو بالشكل الصحيح.

ومن أهم المصادر الغذائية التي يمكن من خلالها أن نحصل على فيتامين هاء الحبوب والسبانخ والمكسرات.

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