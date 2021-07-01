يعتبر طاجن البامية باللحمة المفرومة ، من أفخر أنواع الأكلات المصرية المعروفة، لأن له مكانة مميزة على المائدة المصرية حيث يعد واحداً من أفضل الأطباق لدى المصريين، لذا يكتسب طاجن البامية مذاقا جميلاً لدى الكبار والصغار وتعتبر الطواجن من الأكلات الشهية التي يعشقها الجميع، وتحتفظ الطواجن بشكل عام بمكانتها، سواء التي تقدم باللحم أو الفراخ ويتمتع طاجن البامية بالعديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، حيث يحتوي على عناصر غذائية عديدة تعمل على تعزيز صحة الأمعاء، وتحمي صحة العين، وتحافظ على العظام، وتحافظ على البشرة، وتساعد مرضى السكري، وتفيد صحة الحامل والمرضع، وأيضاً اللحمة التي تساعد على تقوية المناعة، وتعزز نمو العضلات، كما تساعد على زيادة البروتين الذي يعمل على بناء وإصلاح أنسجة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري، سوف نتعرف على طريقة عمل طاجن البامية باللحمة المفرومة والطعم روعة.

مكونات عمل طاجن البامية باللحمة المفرومة

سوف نتعرف على أسهل مكونات لعمل الطاجن وهي كما يأتي:-

3 حبات من الطماطم المبشورة.

1 ملعقة كبيرة سمنة.

1 ملعقة كبيرة زيت.

كوب من عصير الطماطم.

1 كيلو من البامية.

كيلو من اللحم المفروم.

حبه من الفلفل الحار اختياري.

رشه من الكزبرة الخضراء.

رشه من الفلفل الأسود.

3 فصوص من الثوم المفروم

رشه من الببريكا.

رشه من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير طاجن البامية باللحمة المفرومة كما يلي:-