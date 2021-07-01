كرات اللحم السعودي مع الارز بطريقة الشيفات والمطاعم2021

تعتبر كرات اللحم السعودي، من ألذ واطعم الأكلات في المطبخ السعودي، حيث ثم انتشار هذه الطريقة في مصر والمغرب ودول الخليج والبلدان العربية، وهذه الأكلة يعشقها الكبير والصغير لطعمها الرائع واللذيذ، حيث تحتوي كرات اللحم على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لإحتوائها على البروتينات والدهون حتى نكون بصحة جيدة، ويمكن عمل طريقة اللحم السعودي بعدة طرق منها المشوي وعلى الفحم وطرق أخرى كثيرة، ومن السهل عمل كرات اللحم بالمنزل بخطوات سهلة وتكلفة بسيطة أقل من المطاعم، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة كرات اللحم السعودي بطريقة الشيفات من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات كرات اللحم السعودي مكونات كرات اللحم السعودي سوف نتحدث على مكونات عمل كرات اللحم السعودي بمكونات بسيطة للغاية وهى كالتالي:- كيلو لحمة طازجة.

ربع كيلو من الدهن.

كوبان من الماء.

ربع كوب من الخل.

نصف كيلو من الأرز.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة وسط من بهارات الكفتة.

بقدونس أخضر.

فلفل أخضر.

بصلة كبيرة.

فص ثوم صغير.

حبتان من الطماطم المبشور. طريقة التجهيز طريقة التجهيز سوف نتناول في هذه الطريقة تجهيز كرات اللحم خطوة بخطوة وهى كالآتي:- يتم غسل اللحمة والدهن بالماء والخل غسلا جيداً. ثم نقوم بوضع اللحمة بالمفرمة ومعها الدهن ويتم فرمها جيداً. يتم تقطيع البصل ثم فرمه وكذلك الثوم والفلفل. ثم نقطع البقدونس قطع صغيرة للتزيين. يتم وضع المكونات السابقة في وعاء كبير ثم نقلبهم تقليب جيد حتى تتجانس الخلطة ونضعها بالثلاجة لمدة ساعة. طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير كرات اللحم بطريقة مضمونة وسريعة ونتائجها أكيدة وهى كما يلي:- يتم إحضار إناء ونضع به الزيت حتى يسخن.

ثم نضع كمية الأرز ثم نسكب الماء ورشة من الملح ويتم تغطيته ونتركه لمدة ربع ساعة.

نحضر الخلطة من الثلاجة ثم نضع عليها بهارات الكفتة والفلفل الأسود ثم الملح والطماطم المبشور.

ثم نقلب المكونات مرة أخرى حتى تتجانس خلطة اللحم.

يتم عمل كرات اللحم باستخدام ملعقة متوسطة الحجم حتى ننتهي من الخليط.

ثم نحضر صينية مدهونة بالزيت ونضع بها الكرات.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بها الصينية ونتركها لمدة عشرون دقيقة.

ثم نقوم بإخراج الصينية بعد أن تأخذ الشكل المحمر.

يتم تزيين الكرات بالبقدونس الأخضر.

ثم تقدم الكرات على طبق التقديم وبألف هنا وشفا للجميع. الوسوم

تعتبر كرات اللحم السعودي، من ألذ واطعم الأكلات في المطبخ السعودي، حيث ثم انتشار هذه الطريقة في مصر والمغرب ودول الخليج والبلدان العربية، وهذه الأكلة يعشقها الكبير والصغير لطعمها الرائع واللذيذ، حيث تحتوي كرات اللحم على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لإحتوائها على البروتينات والدهون حتى نكون بصحة جيدة، ويمكن عمل طريقة اللحم السعودي بعدة طرق منها المشوي وعلى الفحم وطرق أخرى كثيرة، ومن السهل عمل كرات اللحم بالمنزل بخطوات سهلة وتكلفة بسيطة أقل من المطاعم، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة كرات اللحم السعودي بطريقة الشيفات من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات كرات اللحم السعودي مكونات كرات اللحم السعودي سوف نتحدث على مكونات عمل كرات اللحم السعودي بمكونات بسيطة للغاية وهى كالتالي:- كيلو لحمة طازجة.

ربع كيلو من الدهن.

كوبان من الماء.

ربع كوب من الخل.

نصف كيلو من الأرز.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة وسط من بهارات الكفتة.

بقدونس أخضر.

فلفل أخضر.

بصلة كبيرة.

فص ثوم صغير.

حبتان من الطماطم المبشور. طريقة التجهيز طريقة التجهيز سوف نتناول في هذه الطريقة تجهيز كرات اللحم خطوة بخطوة وهى كالآتي:- يتم غسل اللحمة والدهن بالماء والخل غسلا جيداً. ثم نقوم بوضع اللحمة بالمفرمة ومعها الدهن ويتم فرمها جيداً. يتم تقطيع البصل ثم فرمه وكذلك الثوم والفلفل. ثم نقطع البقدونس قطع صغيرة للتزيين. يتم وضع المكونات السابقة في وعاء كبير ثم نقلبهم تقليب جيد حتى تتجانس الخلطة ونضعها بالثلاجة لمدة ساعة. طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير كرات اللحم بطريقة مضمونة وسريعة ونتائجها أكيدة وهى كما يلي:- يتم إحضار إناء ونضع به الزيت حتى يسخن.

ثم نضع كمية الأرز ثم نسكب الماء ورشة من الملح ويتم تغطيته ونتركه لمدة ربع ساعة.

نحضر الخلطة من الثلاجة ثم نضع عليها بهارات الكفتة والفلفل الأسود ثم الملح والطماطم المبشور.

ثم نقلب المكونات مرة أخرى حتى تتجانس خلطة اللحم.

يتم عمل كرات اللحم باستخدام ملعقة متوسطة الحجم حتى ننتهي من الخليط.

ثم نحضر صينية مدهونة بالزيت ونضع بها الكرات.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بها الصينية ونتركها لمدة عشرون دقيقة.

ثم نقوم بإخراج الصينية بعد أن تأخذ الشكل المحمر.

يتم تزيين الكرات بالبقدونس الأخضر.

ثم تقدم الكرات على طبق التقديم وبألف هنا وشفا للجميع.

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