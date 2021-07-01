ماهو مرض الجنف الذي يصيب العمود الفقري وما أسبابه

مرض الجنف هو انحراف جانبي في العمود الفقري، ويبدأ المرض بالظهور في مرحلة النمو في سن المراهقة، ولهذا المرض أعراض تؤثر على شكل الجسم والحركة ونمط الحياة ككل، الأهم أنه مرض صعب العلاج نتيجة عدم معرفة أسبابه الرئيسية المباشرة، وعن كل ما يتعلق بمرض الجنف نستعرض الآتي:

أعراض مرض الجنف

بسبب انحناء العمود الفقري يحدث تغير في شكل الجسم كالآتي:

تكون الأكتاف غير متساوية.

يحدث نتوء في أحد ألواح الكتف.

منطقة الوسط تكون غير متساوٍ.

يتسبب انحناء العمود الفقري بعلو ورك عن الآخر.

أسباب مرض الجنف

يعتبر مرض الجنف أحد الأمراض التي تصيب العمود الفقري ويحدث لدى عائلات محددة مما يعني أن للوراثة دور في ذلك، وهذا ما لم يتأكد منه الأطباء بعد، لكنه سبب محتمل. بالإضافة إلى الأسباب التالية:

الإصابة بالشلل الدماغي أو ضمور العضلات.

وجود عيوب خلقية تؤثر على نمو العظام في العمود الفقري.

الإصابة أو العدوى في العمود الفقري.

مضاعفات مرض الجنف

انحناء العمود الفقري يؤثر على كافة أعضاء الجسم بسبب الضغط على أماكن أكثر من أخرى، ويسبب:

تَلَف الرئة وصعوبة التنفس.

مشاكل في عملية ضخ الدم للقلب مما يعرَض المريض لتلف القلب.

مشاكل في الظهر يرافقها آلام مزمنة.

تغير واضح في مظهر الجسم.

علاج مرض الجنف

يمر علاج مرض الجنف بعدد من المراحل تبدأ منذ اكتشاف المرض، إلا أن العلاج يعتمد على عدد من العوامل منها العمر وشدة الإنحناء ومكانه ومدى تضرر الجسم بسببه، ومن أنواع العلاجات:

ارتداء دعامات للجسم وقد يستمر ارتداؤها سنوات عدة.

الخضوع لعمليات جراحية معقدة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.