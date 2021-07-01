تبييض الأسنان بالليزر ومزايا وعيوب عملية التبييض التي يجريها الأطباء

تبييض الأسنان بالليزر هي عملية لإزالة التصبغات التي توجد علي الأسنان وهذه العملية من العمليات التي انتشرت كثيراً في الفترة الأخيرة بسبب زيادة اهتمام الأشخاص بالمظهر الخارجي لأن مظهر الأسنان البراقة والبيضاء هو احد أسرار جمال الوجه، واتباع بعض العادات الخاطئة هو الذي يؤدى إلي التصبغات التي يصعب التخلص منها في بعض الأحيان باستخدام الطرق التقليدية من تنظيف الأسنان بالفرشاة أو استخدام الوصفات المتبعة للتخلص من تلك التصبغات، وتوجد العديد من التقنيات الطبية التي يستخدمها الأطباء لإجراء عملية التبييض ومن أحدث تلك التقنيات استخدام الليزر والذي لا يستغرق سوي 20 دقيقة فقط للحصول علي نتائج مبهرة وشعور الإنسان بالثقة بالنفس وبمظهر جذاب.

أسباب اصفرار الأسنان واصباتها بالتصبغات

من خلال المقال يمكنك معرفة بعض لطرق الطبيعية التي تعد في المنزل لتبييض الأسنان، أما عن تبييض الأسنان بالليزر فهي عملية يلجأ لها العديد من الأشخاص اللذين يصابون بالتصبغات الغير مستحبة والتي تشعرهم بالحرج الشديد وقلة الثقة بالنفس وتصبغات الأسنان واصفرارها له عدة أسباب وهي كالتالي:

العوامل الوراثية: أحد الأسباب التي تؤدي إلي اصفرار الأسنان حيث تكون الطبقة الخارجي “الميناء” اقل سمكاً عن المعتاد فتصبح عرضة للاصفرار.

أحد الأسباب التي تؤدي إلي اصفرار الأسنان حيث تكون الطبقة الخارجي “الميناء” اقل سمكاً عن المعتاد فتصبح عرضة للاصفرار. الفلورايد : بسبب استخدام بعض المنتجات الغير أمنه والغير مصرح بها من قبل هيئة الغذاء والدواء و التي تحتوى علي نسبة عالية من مادة الفلورايد الذي يعد من أهم و أحد الأسباب التي تؤدي إلي اصفرار الأسنان و ظهور البقع علي الطبقة الخارجية للأسنان.

: بسبب استخدام بعض المنتجات الغير أمنه والغير مصرح بها من قبل و التي تحتوى علي نسبة عالية من مادة الفلورايد الذي يعد من أهم و أحد الأسباب التي تؤدي إلي اصفرار الأسنان و ظهور البقع علي الطبقة الخارجية للأسنان. الطعام والشراب : تناول بعض أنواع الأطعمة و الشراب مثل الشاي و القهوة أو الأطعمة التي تحتوى علي مواد ملونة للاسنان تلتصق علي طبقة الأسنان الخارجية و التي تعمل علي تغيير لونها.

: تناول بعض أنواع الأطعمة و الشراب مثل الشاي و القهوة أو الأطعمة التي تحتوى علي مواد ملونة للاسنان تلتصق علي طبقة الأسنان الخارجية و التي تعمل علي تغيير لونها. الأدوية : تناول بعض الأدوية و المضادات الحيوية يمكن أن يكون سبباً في تغيير لون الأسنان.

: تناول بعض الأدوية و المضادات الحيوية يمكن أن يكون سبباً في تغيير لون الأسنان. عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية و تنظيف الأسنان بالفرشاة و المعجون يؤدى إلي اصفرار الأسنان و تغيير لونها.

استخدام الأسنان المعالجة بشكل غير صحيح يؤدى إلي تغيير لون الأسنان .

التقدم في العمر .

تبييض الأسنان بالليزر ومميزاته

من خلال المقال يمكنك التعرف علي أفضل غسول من الصيدلية للعناية بالأسنان و التخلص من التهابات اللثة و الروائح الغير مستحبة، هناك العديد من المميزات التي يحظى بها الإنسان والتي تجعل شكل الأسنان أكثر جمالاً و اكثر بياضاً مما يعمل علي عودة الثقة في النفس و عدم الشعور بالحرج و من تلك المميزات ما يلي:

لا تستغرق عملييه تبييض الأسنان سوي 20 دقيقة فقط.

تظهر النتائج بشكل سريع و فوري.

تبييض الأسنان بالليزر لا يزيل التصبغات فقط ولكن بجعل لون الأسنان افتح من الدرجة الطبيعية من 4 إلي 6 درجات أفتح.

نتائج استخدام الليزر تستمر لسنوات عديدة.

استخدام الليزر ناسب الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأسنان واللثة حيث انه لا يسبب أي مشاكل أثناء الاستخدام.

يجب متابعة الطبيب بعد استخدام الليزر وخاصة إذا وجدت اللثة أصبحت بيضاء أو بها تقرحات.

بعض التصبغات قد تحتاج اكثر من جلسة واحدة لإزالتها.

حساسية مفرطة والتهابات في اللثة.

التهاب وتقرح في الشفاة و اللسان و كذلك باطن الوجه من جوانب الفم.

تدمير الأعصاب الحسية الموجودة في الفم و تغيير في الإحساس و التذوق .

ضعف في أنسجه العظام و تفتتها مستقبلاً نتيجة الحرارة الزائدة أو بسبب ارتفاع تركيز الجل الكيميائي المستخدم للتبيض.

حساسية واحمرار في العينين نتيجة ضوء الليزر المركز.

الأشخاص الذين يعانون من الأسنان الحساسة أو مشاكل أخري خطيرة في الأسنان.

السيدات الحوامل.

الأفراد الذين يعانون من انحسار اللثة.

الأفراد الذين لم يتجاوز أعمارهم السادسة عشر أو اقل.

عيوب استخدام الليزرمضاعفات تبييض الأسنان بالليزر عند البعضحالات لا يستحب استخدام الليزر لتبييض لاسنان

ويختلف سعر عملية تبييض الأسنان بالليزر من دولة إلي إخري فعلي سبيل المثال تعتبر أسعار تلك العملية في مصر من أكثر التكاليف انخفاضاً، مقارنةً بالعديد من الدول الأخري ، وبشكل عام تتراوح التكلفة في بعض الدول الأخري من 120 وحتي 500 دولار أو اكثر.