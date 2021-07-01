كريم الشاي الأخضر لتبييض البشرة وتصفيتها كالزجاج أقوى بديل لمستحضرات التجميل، وصفة اليوم عزيزتي الباحثة عن أسرار الجمال الطبيعي هي وصفة كورية لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد والتصبغات، ويعتبر أفضل كريم طبيعي بنتائج متكاملة لتفتيح البشرة وتجديد شبابها. كريم الشاي الأخضر الكوري الذي يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة والفيتامينات أهمها فيتامين E، إلى جانب المعادن الأخرى والتي بدورها تساعدك في تبييض البشرة وترطيبها بطريقة طبيعية وبسيطة، مع إزالة تامة للبقع والرؤوس السوداء مع المواظبة على الاستخدام.

كريم الشاي الأخضر لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

تساهم الفيتامينات الموجودة في الشاي الأخضر في الحفاظ على بشرتك لتكون أكثر شباباً، كما أنه يساعد في تحفيز نسبة الكولاجين الموجودة في الوجه وبالتالي يمنحك بشرة شبابية متوهجة.لذا فسنحضر ملعقتين كبيرتين من الشاي الأخضر، إلى جانب ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز الأبيض، نصف ملعقة كبيرة من مسحوق نشا الذرة، كوب صغير من الحليب السائل، ملعقة كبيرة من الجيلاتين. الأرز والنشا يعملان على تبييض البشرة وإزالة الخلايا الميتة والشوائب منها، كما يعمل فيتامين د الموجود بالحليب وأيضاً الكالسيوم على تعزيز إنتاج الكولاجين ويبطئ شيخوخة الجلد، كما أن الحليب يحتوي على فيتامين ب 12 الذي يقوم بتبييض البشرة وتوحيد لونها.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإضافة مقدار الشاي الأخضر في المطحنة الكهربائية ثم قومي بطحنه جيداً، بعد الحصول على مسحوق الشاي الأخضر يتم تصفيته بإستخدام مصفاة، بعد ذلك يتم أخذ مقدار ملعقة كبيرة من مسحوق الشاي الأخضر ويوضع في إناء قابل للطهي ثم يتم إضافة مقدار كلا من مسحوق الأرز الأبيض، نشا الذرة وأيضاً الحليب ثم يتم تقليب المكونات معا جيداً، بعد ذلك يرفع الإناء على نار هادئة مدة 5 دقائق مع التحريك المستمر، ثم يتم إضافة الجيلاتين ثم يتم تحريك المكونات جيداً حتى يتم الحصول على خليط كريمي، يرفع الإناء جانباً بعد ذلك.

يطبق الكريم على البشرة، بشرة الوجه أو على جميع مناطق الجسم، ثم يترك على البشرة مدة ربع ساعة حتى يجف، ثم يتم إزالة القناع باستعمال الأصابع بلطف، يزيل هذا الماسك التصبغات والشعر الزائد وأيضاً الرؤوس السوداء من البشرة كذلك يشد ترهلات البشرة، بعد إزالته يتم غسل البشرة جيداً بالماء البارد ثم قومي بوضع مرطب لترطيب البشرة، يستعمل هذا الماسك ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة أفضل.