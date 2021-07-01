طريقة عمل حلى الكاسترد بالبسكويت لحر الصيف بمذاق لذيذ ومميز جداً

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حلى الكاسترد بالبسكويت ، من أنواع الحلى البارد اللذيذ والشهي الذي يعشقه الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، بالإضافة إلى أنه يصلح لحر الصيف، حيث يشعر بالانتعاش، ويرطب الجسم أيضاً، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية، نظراً لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، كما أن طريقة تحضيره سهلة جداً، ومكوناته بسيطة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى البفاريا وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير حلى الكاسترد بالبسكويت بألذ الوصفات.مكونات حلى الكاسترد بالبسكويت
يتكون حلى الكاسترد بالبسكويت من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- بسكويت سادة (الكمية حسب حجم الصينية).
- كوب كريمة خفق باردة.
- مشمش معلب مصفى من الماء ومقطع مكعبات.
- حليب لسقي البسكويت.
- شوكولاتة بيضاء مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الشوكولاتة البيضاء في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).
مقادير الكاسترد
- 500 مل حليب.
- 3 ملعقة كبيرة سكر.
- 4 ملعقة كبيرة كاسترد بودرة.
للتزيينطريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلى الكاسترد بالبسكويت بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي قت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر الكاسترد، نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب والسكر والكاسترد البودرة، ثم نخلطهم جيداً على البارد.
- ثم نضع الحلة على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام، ثم نرفع الحلة من على النار.
- بعد ذلك نسكب الكاسترد مباشرة في وعاء، ثم نتركه يبرد قليلاً.
- بعد ذلك نغطي الكاسترد بكيس بلاستيك، ثم نتركه يبرد تماماً.
- ثم نحضر وعاء، ثم نضيف إليه كريمة الخفق الباردة ونخفق على أعلى سرعة حتى تتكاثف الكريمة.
- ثم نخفق الكاسترد بعدما برد تماماً حتى يصبح كريمي، ثم نضيف إليه الكريمة المخفوقة ونخفق جيداً حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نضيف إليه المشمش المقطع مكعبات ونخلطهم جيداً.
- ثم نحضر صينية بيركس، ثم نغمس مقدار طبقتين من البسكويت السادة في الحليب، ثم نقوم برصهم في الصينية، ثم نوزع عليهم طبقة من خليط الكاسترد بالمشمش ونساويها جيداً.
- ثم نغمس مقدار طبقة من البسكويت السادة في الحليب، ونقوم برصه فوق الكاسترد، ثم نوزع فوقها الكمية المتبقية من خليط الكاسترد بالمشمش ونساويها جيداً.
- بعد ذلك نوزع فوقه شوكولاتة بيضاء مبشورة، ثم نزينه بالكرز.
- ثم ندخل الصينية في الثلاجة ونتركها لمدة 4 ساعات تقريباً حتى تتماسك الطبقات.
- ثم نخرج الصينية من الثلاجة بعد تماسك الطبقات ونقطعها، ثم نقدم حلى الكاسترد بالبسكويت في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
حلى الكاسترد بالبسكويت ، من أنواع الحلى البارد اللذيذ والشهي الذي يعشقه الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، بالإضافة إلى أنه يصلح لحر الصيف، حيث يشعر بالانتعاش، ويرطب الجسم أيضاً، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية، نظراً لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، كما أن طريقة تحضيره سهلة جداً، ومكوناته بسيطة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى البفاريا وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير حلى الكاسترد بالبسكويت بألذ الوصفات.مكونات حلى الكاسترد بالبسكويت
يتكون حلى الكاسترد بالبسكويت من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- بسكويت سادة (الكمية حسب حجم الصينية).
- كوب كريمة خفق باردة.
- مشمش معلب مصفى من الماء ومقطع مكعبات.
- حليب لسقي البسكويت.
- شوكولاتة بيضاء مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الشوكولاتة البيضاء في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).
مقادير الكاسترد
- 500 مل حليب.
- 3 ملعقة كبيرة سكر.
- 4 ملعقة كبيرة كاسترد بودرة.
للتزيينطريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلى الكاسترد بالبسكويت بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي قت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر الكاسترد، نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب والسكر والكاسترد البودرة، ثم نخلطهم جيداً على البارد.
- ثم نضع الحلة على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام، ثم نرفع الحلة من على النار.
- بعد ذلك نسكب الكاسترد مباشرة في وعاء، ثم نتركه يبرد قليلاً.
- بعد ذلك نغطي الكاسترد بكيس بلاستيك، ثم نتركه يبرد تماماً.
- ثم نحضر وعاء، ثم نضيف إليه كريمة الخفق الباردة ونخفق على أعلى سرعة حتى تتكاثف الكريمة.
- ثم نخفق الكاسترد بعدما برد تماماً حتى يصبح كريمي، ثم نضيف إليه الكريمة المخفوقة ونخفق جيداً حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نضيف إليه المشمش المقطع مكعبات ونخلطهم جيداً.
- ثم نحضر صينية بيركس، ثم نغمس مقدار طبقتين من البسكويت السادة في الحليب، ثم نقوم برصهم في الصينية، ثم نوزع عليهم طبقة من خليط الكاسترد بالمشمش ونساويها جيداً.
- ثم نغمس مقدار طبقة من البسكويت السادة في الحليب، ونقوم برصه فوق الكاسترد، ثم نوزع فوقها الكمية المتبقية من خليط الكاسترد بالمشمش ونساويها جيداً.
- بعد ذلك نوزع فوقه شوكولاتة بيضاء مبشورة، ثم نزينه بالكرز.
- ثم ندخل الصينية في الثلاجة ونتركها لمدة 4 ساعات تقريباً حتى تتماسك الطبقات.
- ثم نخرج الصينية من الثلاجة بعد تماسك الطبقات ونقطعها، ثم نقدم حلى الكاسترد بالبسكويت في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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