اسرار صبغ الحواجب باللون البنى الساحر بملعقة قهوة في المنزل مثل اشهر صالونات التجميل

اسرار صبغ الحواجب باللون البنى الساحر ، تبحث معظم السيدات عن طرق تساعدها في صبغ الحواجب باللون البني باستخدام مواد طبيعية مفيدة تساهم في تكثيف الحواجب وإعطائها اللون البني الرائع، وسوف نقدم إليكم اليوم مجموعة من أفضل الخلطات والوصفات المليئة بالمكونات الطبيعية المفيدة.

اسرار صبغ الحواجب باللون البنى الساحر

هناك الكثير من المكونات التي يمكنها أن تعطيك اللون البني المميز للحواجب بدون أن تلجئين إلى استخدام التاتو وخلافه ومن أهمها الآتي:

يمكن أن يتم استخدام الخليط للحصول على لون الحواجب البني الجميل ويحتاج منك أن تقومين باتباع بعض من الخطوات منها الآتي:

1 ملعقة صغيرة مسحوق كاكاو.

5 ملعقة صغيرة بواقي القهوة.

5 ملعقة كبيرة عسل.

5 ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

عليك بإحضار وعاء ضعي به تفل القهوة وهي ما يتبقى من القهوة بعد تناولها ومن ثم يتم إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو 1ات اللون البني الفاتح واخلطيهم.

بعد أن تقومين بخلط المكونات السابقة مع بعضها وتحصلين على اللون البني المطلوب قومي بإضافة زيت جوز الهند والعسل النقي واخلطي المكونات مرة أخرى.

قومي بخلط المكونات وتركها لمدة دقيقتين حتى أن تتماسك.

ثم عليك باستخدام فرشاة مكياج لكي يكون من السهل وضع الخليط على رسمة الحواجب واحرصي على عدم وضع خليط دون أن تخرج عن حدود الحاجب ثم يتم تطبيقه لعدة مرات.

ومن ثم يتم ترك الخليط على الحواجب لمدة 20 دقيقة ومن بعدها يتم استخدام عيدان القطن للتخلص من بقايا الخليط تماماً.

وبعدها يتم غسيل الوجه بالماء البارد والصابون حتى تعطيك اللون البني المطلوب.

تعمل هذه الخلطة على إعطاء اللون البني للحاجبين ويتم استخدامها بكل سهولة كالتالي:

ربع جرام مسحوق كركم.

ربع جرام شاي أسود.

200 جرام حناء باللون البني.