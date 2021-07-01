عمل الكرشة الكمونية بأحلى طعم وريحة وأسهل طريقة لعمل الكرشة المصرية على أصولها

طريقة عمل الكرشة الكمونية بأحلى طعم وريحة وأسهل طريقة عمل الكرشة المصرية على أصولها، يعتبر طبق الكرشة من الأكلات الشعبية في معظم الدول العربية وجميع الذين يتناولون طبق الكرشة يعلمون تماما أن الكرشة من الأحشاء الداخلية للحيوانات التي تذبح وتنظف وتغسل بطريقة معينة وتطبخ ويضاف إليها النكهات المختلفة فالكرشة يتم طبخها على الطريقة المصرية والطريقة السودانية والطريقة السعودية وغيرها في معظم البلاد العربية ونحن في هذا المقال سوف نتناول طريقة عمل الكرشة على الطريقة المصرية بكل تكاتها وأسرارها للحصول على طعم وريحة فوق الخيال بدون زفارة ومذاق شهي. طريقة عمل الكرشة الكمونية الأصلية طريقة عمل الكرشة الكمونية الأصلية المكونات كيلو جرام من الكرشة البقري أو الكرشة الجاموسي.

كيلو جرام من الطماطم ويتم عمله عصير.

بصلتان كبيرتان تقطع إلى قطع صغيرة.

فصين من الثوم مفرومين فرما ناعما.

ملعقة من السمن.

ربع كيلو جرام من البسلة الخضراء.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء ( حسب الرغبة ). عمل الكرشة بالصلصة يتم غسل الكرشة وتنظيفها تماما ويتم نقعها في الماء والليمون والخل وملح الطعام لمدة 15 دقيقة. ثم نحضر وعاء ونضع به كمية من الماء ونضعه على النار ونتركه حتى يغلى الماء بقوة. بعد ذلك نقوم بوضع الكرشة في الإناء وهو على النار ونسوى الكرشة نصف تسوية ( نص سلقة ). نحضر وعاء ونضع به السمن والبصل ومفروم الثوم ونقوم بالتقليب ثم نضع البسلة الخضراء. ثم نقوم بعملية التحريك والتقليب للمكونات حتى يصبح لون البصل ذهبيا ثم نسكب عصير الطماطم ونضع التوابل والبهارات مع التقليب الجيد ثم نترك المكونات حتى يتم الغليان. بعد تمام الغليان نسقط الكرشة في المخلوط للطماطم ونغطى الوعاء بغطاء ونتركها على النار لمدة ربع ساعة. ثم بعد مرور ربع ساعة نختبر نضج الكرشة وتمام التسوية باستخدام شوكة. بعد نضج الكرشة والتأكد من تمام النضج نضيف الملح إلى الكرشة ونتركها على النار لمدة 5 دقائق وننزلها من على النار. حاليا تقدم الكرشة في أطباق وهى ساخنة وبالهنا والشفا. تلك هي طريقة عمل الكرشة الكمونية على أصولها. عمل الكرشة بالصلصة الوسوم

طريقة عمل الكرشة الكمونية بأحلى طعم وريحة وأسهل طريقة عمل الكرشة المصرية على أصولها، يعتبر طبق الكرشة من الأكلات الشعبية في معظم الدول العربية وجميع الذين يتناولون طبق الكرشة يعلمون تماما أن الكرشة من الأحشاء الداخلية للحيوانات التي تذبح وتنظف وتغسل بطريقة معينة وتطبخ ويضاف إليها النكهات المختلفة فالكرشة يتم طبخها على الطريقة المصرية والطريقة السودانية والطريقة السعودية وغيرها في معظم البلاد العربية ونحن في هذا المقال سوف نتناول طريقة عمل الكرشة على الطريقة المصرية بكل تكاتها وأسرارها للحصول على طعم وريحة فوق الخيال بدون زفارة ومذاق شهي. طريقة عمل الكرشة الكمونية الأصلية طريقة عمل الكرشة الكمونية الأصلية المكونات كيلو جرام من الكرشة البقري أو الكرشة الجاموسي.

كيلو جرام من الطماطم ويتم عمله عصير.

بصلتان كبيرتان تقطع إلى قطع صغيرة.

فصين من الثوم مفرومين فرما ناعما.

ملعقة من السمن.

ربع كيلو جرام من البسلة الخضراء.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء ( حسب الرغبة ). عمل الكرشة بالصلصة يتم غسل الكرشة وتنظيفها تماما ويتم نقعها في الماء والليمون والخل وملح الطعام لمدة 15 دقيقة. ثم نحضر وعاء ونضع به كمية من الماء ونضعه على النار ونتركه حتى يغلى الماء بقوة. بعد ذلك نقوم بوضع الكرشة في الإناء وهو على النار ونسوى الكرشة نصف تسوية ( نص سلقة ). نحضر وعاء ونضع به السمن والبصل ومفروم الثوم ونقوم بالتقليب ثم نضع البسلة الخضراء. ثم نقوم بعملية التحريك والتقليب للمكونات حتى يصبح لون البصل ذهبيا ثم نسكب عصير الطماطم ونضع التوابل والبهارات مع التقليب الجيد ثم نترك المكونات حتى يتم الغليان. بعد تمام الغليان نسقط الكرشة في المخلوط للطماطم ونغطى الوعاء بغطاء ونتركها على النار لمدة ربع ساعة. ثم بعد مرور ربع ساعة نختبر نضج الكرشة وتمام التسوية باستخدام شوكة. بعد نضج الكرشة والتأكد من تمام النضج نضيف الملح إلى الكرشة ونتركها على النار لمدة 5 دقائق وننزلها من على النار. حاليا تقدم الكرشة في أطباق وهى ساخنة وبالهنا والشفا. تلك هي طريقة عمل الكرشة الكمونية على أصولها. عمل الكرشة بالصلصة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل الكرشة الكمونية بأحلى طعم وريحة وأسهل طريقة لعمل الكرشة المصرية على أصولها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.